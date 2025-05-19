События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Встреча украинской (слева) и российской (справа) делегаций в президентском офисе в Стамбуле, Турция, 16 мая 2025 года. Для участия в переговорах в Стамбул прибыл и госсекретарь США Марко Рубио. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Переговоры в Стамбуле: Россия настаивает на максимальных требованиях

Как Россия вербует «одноразовых агентов»

Насколько реально сильна путинская армия?

Украинцы переживают в российских тюрьмах настоящий ад

В интервью швейцарскому телеканалу SRF историк и политолог Йероним Перович (Jeronim Perović), профессор Цюрихского университета, прокомментировал текущую фазу переговоров между Россией и Украиной, проходящих в Стамбуле без участия президентов обеих стран. По мнению Йеронима Перовича, ожидать появления Владимира Путина на переговорах было изначально нереалистично.

Он подчеркнул, что российский президент согласится на личную встречу с Владимиром Зеленским только в том случае, если будет уверен в собственном преимуществе и сможет представить результат как свою победу — независимо от её конкретного содержания. Сам факт того, что Москва направила в Стамбул ту же делегацию, что и три года назад, по словам эксперта, свидетельствует о том, что Россия не изменила своей жёсткой позиции и по-прежнему настаивает на максимальных требованиях.

Стратегию Кремля историк описал как демонстративную: делегация низкого уровня отправлена скорее для того, чтобы создать внешнее впечатление миролюбия, в том числе для Дональда Трампа и международной аудитории. При этом, отметил он, Россия не спешит к подписанию соглашения, пока не будут выполнены её ключевые условия — отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение вооружённых сил и территориальные уступки. С его точки зрения, в таких условиях переговоры могут затянуться на месяцы.

Заявление Владимира Зеленского о том, что он будет ждать Путина в Стамбуле, выглядело слишком демонстративным и плохо просчитанным с точки зрения дипломатической логики. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Что касается украинской позиции, то Киев, по словам Йеронима Перовича, стремится в первую очередь добиться 30-дневного перемирия, которое дало бы возможность для начала содержательных переговоров. Однако Москва, полагающая, что обладает военным преимуществом, на это идти не готова. Таким образом, исходные позиции сторон существенно расходятся.

Йероним Перович также прокомментировал поведение президента Украины перед переговорами. По его мнению, заявление Владимира Зеленского о том, что он будет ждать Путина в Стамбуле, выглядело слишком демонстративным и плохо просчитанным с точки зрения дипломатической логики. Эксперт назвал эту тактику «непрофессиональной» и не увидел в ней ни политической эффективности, ни практической пользы.

Россия, безусловно, заинтересована в том, чтобы эта война когда-нибудь завершилась — она не может продолжаться бесконечно. Однако в условиях нынешней динамики Москва задаётся вопросом: что мы получим взамен? В числе ключевых ожиданий — территориальные уступки, отказ Украины от вступления в НАТО и отмена санкций. Сейчас российская сторона будет стремиться использовать своё — на данном этапе — более выгодное положение по максимуму.

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Как Россия вербует «одноразовых агентов»

На прошлой неделе в кантоне Тургау (Швейцария) был задержан украинец, которого подозревают в подготовке терактов по заданию российских спецслужб. Одновременно в Германии арестованы ещё трое граждан Украины. По информации издания Bild, предполагается, что они должны были отправлять почтой посылки со взрывчаткой, рассчитанные на срабатывание при транспортировке. Как работает такая схема и почему Швейцария оказалась в центре внимания? Об этом популярной газете 20 Minuten рассказывает Авива Гуттманн (Aviva Guttmann), доцент Aberystwyth University, Уэльс, Великобритания, специализирующаяся на деятельности разведок и противодействии терроризму.

Россия в последние годы переориентировалась на вербовку «обычных» людей — преимущественно через соцсети и канал Telegram. Keystone

По её словам, Россия в последние годы переориентировалась на вербовку «обычных» людей — преимущественно через соцсети и канал Telegram. Цель — найти молодых людей, готовых за небольшое вознаграждение выполнить несложное задание, зачастую даже не зная, кто за ним стоит. Это дешевле, эффективнее и позволяет использовать десятки «одноразовых агентов» без необходимости задействовать профессионалов.

Такая тактика затрудняет жизнь спецслужбам: если нет идеологических мотивов, отследить и предотвратить преступное намерение сложно. Кроме того, каждое звено цепочки часто знает лишь свою часть плана — например, доставить посылку или выполнить ещё что-то простое. Плана целиком не знает никто из них. По словам Авивы Гуттманн, подобные действия могут не только нанести материальный ущерб, но и посеять панику: таким образом Кремль рассчитывает, что угроза терактов заставит европейцев задуматься о прекращении поддержки Украины.

СМИ, упомянутые в обзоре: 20 Minuten Швейцарская бесплатная ежедневная газета, издающаяся на немецком языке с 1999 года. Она стала первой бесплатной газетой в стране и быстро завоевала популярность среди читателей. В 2005 году издание было приобретено медиагруппой Tamedia (ныне TX Group), которая продолжила его развитие. Ориентирована на краткие и доступные материалы, включая новости, развлекательный контент и фотографии, издается в нескольких региональных версиях для немецкоязычных кантонов, таких как Цюрих, Берн, Люцерн и Санкт-Галлен. Издание также имеет франкоязычную версию под названием 20 minutes, запущенную в 2006 году для франкоязычных регионов Швейцарии, и италоязычную версию 20 minuti, начавшую выходить в 2011 году в Тичино. Название 20 Minuten отражает концепцию газеты: предоставить читателям основные новости и информацию, которые можно прочитать за 20 минут — среднее время, которое швейцарцы тратят на дорогу на работу в общественном транспорте.

Речь при этом идёт не только об устрашении: непосредственными целями могут быть журналисты или топ-менеджеры оборонных предприятий. Швейцария в этом плане особенно уязвима из-за своего нейтрального статуса и по причине значительной концентрации международных деловых и прочих структур в Цюрихе и Женеве. Страна считается удобной площадкой для сбора информации и для подготовки активных операций, поскольку она никем не рассматривается в качестве прямой стороны конфликта.

При этом возможности контрмер здесь ограничены: массовая прослушка в Швейцарии невозможна по законодательным причинам, пусть даже эта страна и сотрудничает с зарубежными спецслужбами и делится с ними своими данными. Даже высылка российских дипломатов, по словам А. Гуттманн, не изменит ситуацию: Москва уже почти не использует профессиональных разведчиков в Швейцарии — большинство из них уже давно высланы.

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Насколько реально сильна путинская армия?

Владимир Путин всё чаще отвергает предложения о перемирии, продолжая демонстрировать военную силу. Такая стратегия, по мнению ряда аналитиков, отражает его уверенность в собственном военном превосходстве, однако эта уверенность вызывает всё больше сомнений. Об этом пишет газета Aargauer Zeitung.

Полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер (Markus Reisner) указывает в этом издании на решающее значение ресурсного преимущества России. Эту точку зрения разделяет и эксперт по международным отношениям Александр Габуев (Alexander Gabuev): по его словам, Россия обладает большим числом солдат, техники и боеприпасов, что позволяет ей, даже несмотря на издержки, сохранять наступательные возможности и наращивать территориальные успехи.

Александр Габуев подчёркивает, что именно это преимущество и удерживает Путина от согласия даже с временным прекращением огня. Поэтому нынешние переговоры Москвы и Киева в Стамбуле не вызывают у аналитиков особых ожиданий. Месседж о том, насколько сильна армия России, активно продвигается и в российских СМИ и соцсетях. На параде Победы 9 мая в Москве, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны, особое внимание было уделено колоннам танков Т-90 и Т-80. Это стало сигналом для внутренней и внешней аудитории: ресурсы у страны далеко не исчерпаны.

Россия обладает большим числом солдат, техники и боеприпасов, что позволяет ей, даже несмотря на издержки, сохранять наступательные возможности и наращивать территориальные успехи. Investigative Committee Of Russia

Пропагандист Владимир Соловьёв накануне переговоров в Стамбуле заявил в эфире своей программы «Полный контакт»: «Перемирие — зачем? Мирный договор — зачем?» Однако западные эксперты всё чаще ставят под сомнение реальное положение дел. Генерал-майор бундесвера Германии Кристиан Фройдинг (Christian Freuding), руководитель штаба поддержки Украины в немецкой армии, считает, что Путин утратил возможность добиться победы на поле боя. По его словам, фронт застыл, при этом европейская оборонная промышленность ускоряет производство вооружений.

Ещё резче высказался Маркус Койпп (Markus Keupp), доцент ВТШ / ETHZ в Цюрихе. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что Запад должен отказаться от иллюзий о «великой империи» с бесконечными ресурсами. Ещё в марте 2023 года он предсказывал «стратегическое поражение» России, связав отсутствие успехов у ВСУ не с силой России, а с недостаточной поддержкой со стороны союзников. В своей новой монографии Kurswechsel – Die neue Weltordnung nach Russlands Krieg («Смена курса — новый миропорядок после войны России против Украины»), выходящей 30 мая 2025 года, содержится развернутая критика мифов, связанных с Россией, путинским режимом и армией России.

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Украинцы переживают в российских тюрьмах настоящий ад

Газета Blick напоминает, что гибель украинской журналистки Виктории Рощиной стала одним из самых жутких свидетельств систематических пыток, практикуемых в российских тюрьмах, но далеко не единственным. В августе 2023 года 26-летняя украинка пропала в оккупированном Запорожье. Позже выяснилось, что её удерживали в СИЗО в Таганроге, подвергали электрошоковым воздействиям, избиениям и другим пыткам. В феврале 2025 года тело журналистки было передано Украине — без глаз, части мозга и гортани, с признаками сильнейших увечий.

Организация Объединённых Наций называет всё происходящее «машиной пыток». По её данным, Россия удерживает на данный момент до 15 000 гражданских лиц из Украины, подвергая их физическим и психологическим издевательствам: от ударов током до сексуального насилия и удушения. Документальный фильм Prisoners режиссёра Евгении Чириковой (Evgenia Chirikova), показ которого прошёл 16 мая в Берне, дал возможность высказаться и самим пострадавшим, и их семьям.

Украинские военнослужащие возвращаются из плена во время обмена военнопленными в Сумской области, Украина, пятница, 31 мая 2024 года. Украина получила 75 пленных, включая четырех гражданских лиц, в ходе последнего обмена военнопленными с Россией. Это уже четвертый обмен пленными в этом году и 52-й с момента вторжения России в Украину. Всего с начала войны было возвращено 3210 украинских военнослужащих и гражданских лиц. Evgeniy Maloletka

Вот история Олега (Oleh Plachkov, 54) и Татьяны Плачковой (Tatyana Plachkova, †51), владельцев ресторана в Мелитополе, которые были похищены ФСБ 25 сентября 2023 года. В феврале 2024 года Татьяна после допросов в бессознательном состоянии попала в больницу и умерла 23 мая от полученных травм. Их дочь Людмила Мельникова (Lyudmyla Melnykova), живущая в Болгарии, до сих пор не знает, жив ли отец: «Я живу надеждой».

Иван Козлов (Ivan Kozlov, 36), депортированный из Херсона в Крым, получил 11 лет колонии «за шпионаж». В колонии № 10 в Саратове он работает по 15 часов без оплаты, а еду получает только в посылках от семьи. Его супруга Мария Козлова (Maria Kozlova), которая с детьми живёт в Чехии, называет происходящее «постоянной борьбой за выживание».

Дамиан Омелянко (Damian Omelianko, 23), арестованный в ноябре 2022 года в Бердянске, прошёл через изоляцию, побои и одиночное заключение. Его мать Татьяна Омелянко (Tatyana Omelianko, 44) говорит: «В стране, где не действует закон, адвокаты бессильны». Эти истории — лишь малая часть системы, построенной на насилии. Фильм в Берне напомнил миру об этом ужасе.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 26 мая 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.