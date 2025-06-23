События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?
Сегодня в выпуске:
- «Россияне хотят окончания войны — при условии победы России»
- «Появятся ли „зеленые человечки“ в странах Балтии?»
- «Путин хочет посредничать в войне с Ираном, посматривая в сторону США»
- Путин: любимец детворы и герой мультфильмов
- Россия применяет в Донецкой области химическое оружие
«Россияне хотят окончания войны — при условии победы России»
Газета Neue Zürcher Zeitung представляет книгу журналиста Андрея Гуркова «Для России Европа — враг», при этом «речь идёт не только о политическом анализе, но и о личной исповеди человека, который долгое время считал себя посредником между двумя культурными мирами, а теперь констатирует окончательный разрыв между Россией и Западом». Как напоминает NZZ, Андрей Гурков вырос в русскоязычной семье в Восточном Берлине, изучал журналистику в Москве и Лейпциге, работал в немецком иновещании «Немецкая волна» (Deutsche Welle).
Он описывает путинизм как эклектичный и агрессивный идеологический коктейль, включающий в себя царско-имперские фантазии, советскую мифологию, постсоветский капитализм, великорусский национализм, православный фундаментализм и милитаристскую фетишизацию. В результате российская государственная пропаганда давно потеряла логическую структуру — она работает скорее как поток, чем как система. Особое внимание в книге уделено тому, как культура и религия оказались втянутыми в военную мобилизацию. Андрей Гурков прослеживает, как с 2022 года Русская православная церковь под руководством патриарха Кирилла перешла от молитв о мире к риторике «священной войны» и призывам к полному контролю над территорией Украины. Газета NZZ подчеркивает, что автор особенно критически относится к фигуре патриарха, указывая на его возможные связи с ещё советскими спецслужбами и на откровенно воинственную риторику, на которую тот перешел после вторжения России в Украину.
Не остаётся без внимания автора и массовая культура: цитируются и упоминаются примеры песен с ультранационалистическим посылом, лозунги о возвращении Аляски, государственная поддержка, оказываемая певцу Шаману и идеологические флешмобы, прославляющие имперские войны. Андрей Гурков обращает внимание и на то, как символические фигуры русской культуры, прежде всего Пушкин, становятся инструментом агрессии. Так, в видеоролике МИД в 2022 году глава ведомства Сергей Лавров читает стихотворение, оправдывающее подавление польского восстания, а фоном служат кадры с оккупированными украинскими регионами.
Путинская система увлекла за собой суды, армию, медиа и массовое сознание, а любые остатки оппозиционного сопротивления лишены шансов на влияние
В книге анализируется и поведение отдельных деятелей культуры, в частности певицы Анны Нетребко, которая, как напоминает Андрей Гурков, жертвовала деньги театру в Донецке и позировала с полевым командиром сепаратистов. Для автора книги это не просто символ — это пример того, как моральное молчание или полутона становятся частью преступного согласия. Особо важный элемент книги — признание собственной духовной и культурной вовлечённости. О себе автор говорит как о «типичном представителе московской интеллигенции», которую больше нельзя считать мостом между Европой и Россией.
Завершая анализ, NZZ отмечает, что книга звучит как горькое, но трезвое прощание с идеей культурного и политического взаимопонимания Запада и России. По мнению Андрея Гуркова, разрыв между Европой и Россией стал тектоническим и необратимым. Путинская система увлекла за собой суды, армию, медиа и массовое сознание, а любые остатки оппозиционного сопротивления лишены шансов на влияние. Большинство россиян хотели бы окончания войны, но при условии своей победы. Именно поэтому Кремль продолжает делать всё, чтобы война оставалась невидимой в повседневной жизни. В конце рецензии подчёркивается, что шансы на публикацию книги на русском языке в самой России стремятся к нулю. Тем более важно, чтобы она была прочитана на Западе — как предостережение и как свидетельство.
Книга: Andrej Gurkow: Für Russland ist Europa der Feind. Warum meine Heimat mit dem Westen gebrochen hat. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025. 282 Seiten, 34.90 CHF.
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«Путин хочет посредничать в войне с Ираном, посматривая в сторону США»
Президент России Владимир Путин предложил посредничество между Израилем и Ираном, вызвав своими словами активную реакцию общества и экспертной сферы как на Ближнем Востоке, так и в западных столицах. Как отмечает корреспондент швейцарского телеканала SRF Каллум Маккензи в своём репортаже из Москвы, речь идёт не столько о попытке урегулировать региональный конфликт, сколько о стратегическом сигнале, направленном в сторону Вашингтона — и в особенности в адрес Дональда Трампа.
Между Россией и Ираном существует договор о стратегическом партнёрстве, подписанный в январе 2024 года, но журналист подчёркивает, что фактическое содержание соглашения оказалось весьма ограниченным. В документе не содержится обязывающих положений о военной помощи, а само партнёрство носит скорее прагматический характер. По его мнению, оно основано не на идеологической или ценностной близости, а на взаимной выгоде: Иран поставлял России необходимые боеприпасы и дроны, особенно в первые два года войны против Украины. Однако к настоящему моменту Москва наладила собственное производство беспилотников и снарядов, что снизило её зависимость от иранской поддержки. В связи с этим Кремль может позволить себе определённую дистанцию по отношению к Ирану.
Отношения России с Израилем, как указывает Каллум Маккензи, также всегда были основаны на обоюдной выгоде. Личные контакты между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху долгое время оставались конструктивными, даже в начале полномасштабного вторжения России в Украину, когда Израиль занял сдержанную позицию, ограничив поддержку в адрес Киева. Однако с 7 октября 2023 года, после нападения ХАМАС на Израиль, отношения между странами заметно охладели: Россия тогда демонстрировала политическую близость к силам, связанным с Тегераном, что вызвало напряжение в диалоге с Тель-Авивом. Тем не менее Путин, как указывает SRF, по-прежнему считает важным сохранить с Израилем рабочие отношения. Предложение о посредничестве в конфликте с Ираном можно расценивать как сигнал открытости и попытку продемонстрировать нейтралитет — по крайней мере формально.
Но главный адресат этого сигнала, как полагает корреспондент SRF, — вовсе не Израиль и не Иран, а президент США Дональд Трамп. По мнению наблюдателей в Москве, Трамп склонен мыслить в логике «больших сделок», и Кремль рассчитывает, что демонстрация готовности помочь в ближневосточном урегулировании может быть им использована как козырь на переговорах по Украине. Если Трамп будет заинтересован в успешном уничтожении иранской ядерной программы, то Россия сможет предложить определённую гибкость на этом направлении в обмен на уступки в украинском вопросе. Эта стратегия исходит из традиционной великодержавной имперской логики, в которой судьба таких стран, как Украина, становится предметом торга, а региональные конфликты — лишь инструментом давления.
Предложение о посредничестве — это лишь дипломатическая игра, направленная на укрепление своих позиций в потенциальных переговорах с Вашингтоном по Украине
В то же время SRF подчёркивает: учитывая прежние контакты России с ХАМАС и стратегическую зависимость от иранских оружений, Москва не может выступать действительно нейтральной стороной. Предложение о посредничестве — это лишь дипломатическая игра, направленная на укрепление своих позиций в потенциальных переговорах с Вашингтоном по Украине. Каллум Маккензи делает вывод, что подобный подход вряд ли стабилизирует регион, но он очень многое говорит о приоритетах Кремля: Украина как предмет торга, Ближний Восток как поле манёвра, а главная цель есть восстановление в диалоге с США позиций России в качестве глобального игрока.
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«Появятся ли „зеленые человечки“ в странах Балтии?»
Клаудия Майор (Claudia Major) — одна из ведущих экспертов по вопросам безопасности в немецкоязычном пространстве. Журналист газеты «Ааргауэр Цайтунг» встречается с ней в отеле в центре Брюсселя, где проходит конференция фонда German Marshall Fund. Фотографии с танками на улицах Вашингтона и с армией в Лос-Анджелесе, по словам Клаудии Майор, вызывают у многих европейцев тревогу. Но эти символы — лишь часть длинной череды тревожных сигналов, поступающих со стороны администрации Трампа, начиная с провокационной речи вице-президента Дж. Д. Вэнса в Мюнхене, где он назвал главной угрозой Западу его же внутренние проблемы, до демонстративного унижения президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете и попыток «перезапуска» отношений с Владимиром Путиным.
Всё это создаёт у европейцев ощущение, что общего фундамента с нынешним американским руководством больше нет. Демократические институты в США укоренены очень глубоко, но Клаудиа Майор признаёт: тенденции к авторитаризму там очевидны. Во время первого срока Трампа уже предпринимались попытки подорвать механизмы сдержек и противовесов. Сейчас же такие попытки кажутся более подготовленными и системными. Это тревожит не только саму Америку, но и Европу, которая всё больше ощущает, что США воспринимают себя не как союзника, а как мировую державу, регулирующую глобальный порядок по собственным правилам.
Выход, по мнению К. Майор, — в большей самостоятельности Европы. Постоянное следование за США бесперспективно: Европа должна формулировать собственные стратегические цели. В сфере обороны, однако, полная автономия пока невозможна. Без американского ядерного зонтика, без данных от разведки США и без американской противоракетной обороны Европа себя защитить не может — даже при нынешних активных инвестициях в оборону ей потребуется очень много лет, чтобы выстроить свою собственную независимую архитектуру безопасности.
Если Москва решит, что НАТО не ответит на вызов в его адрес, то ситуация может обостриться
Особую тревогу вызывают так называемые российские «серые сценарии». Клаудия Майор приводит гипотетический пример: предположим, российский поезд, идущий через Литву в Калининград, сходит с рельсов. Москва вводит войска якобы для «спасения» своих граждан, а НАТО оказывается перед фактом вторжения на свою территорию и перед необходимостью активировать 5-ю статью Устава Альянса. Эта перспектива уже сейчас создаёт правовую и политическую неопределённость, раскалывая НАТО. По мнению К. Майор, НАТО нужно быть готовым не только к известным угрозам вроде «зелёных человечков», но и к самым неожиданным сценариям давления.
Российские учения «Запад» в сентябре 2025 года могут стать ещё одним поводом для беспокойства. Если Москва решит, что НАТО не ответит на вызов в его адрес, то ситуация может обостриться. При этом страны Балтии дают понять: они не допустят «серого сценария» и будут реагировать решительно. Что касается мирных инициатив, то К. Майор говорит прямо: мир возможен только при признании Россией суверенитета Украины. Однако даже после прекращения огня угроза не исчезнет, российская армия перегруппируется, а цели, если они не изменятся, останутся прежними. Потому оборона Европы — это не вопрос момента, а вопрос стратегии на десятилетия вперед.
Клаудиа Майор опасается, что в случае завершения войны в Украине Германия вновь поддастся соблазну снизить оборонные расходы. Уже сейчас в партии социал-демократов Германии (СДПГ) звучат голоса, мол, никакой прямой угрозы нет, значит, и тратиться на оборону не надо. Это, по её мнению, опасное заблуждение. Насчёт страхов перед вооружённой Германией К. Майор уверена: в Европе, напротив, многие страны возлагают на Берлин большие надежды: Франции не доверяют, Великобритания ослаблена финансово, так что только Германия остаётся тем самым ядром, на которое рассчитывают все партнёры.
Что касается идеи «европейской армии», то К. Майор относится к ней скептически. Кто будет командующим? Перед каким парламентом он будет отчитываться? Оборона — это сфера национального суверенитета, которую никто из стран ЕС в принципе не готов пока передавать в распоряжение какой-то наднациональной структуры. Даже Швейцария, добавляет эксперт, не согласится, чтобы кто-то решал за неё вопросы ее же собственной обороны.
Справка: с марта 2025 года кандидат политических наук Клаудия Майор занимает должность старшего Вице-президента по трансатлантическим инициативам в области безопасности в German Marshall Fund, аналитическом центре, продвигающем диалог между Европой и США. В Германии она считается одним из главных экспертов по вопросам обороны.
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Путин: любимец детворы и герой мультфильмов
В материале телеканала SRF рассказывается о том, как в современной России создаётся культ личности Владимира Путина с элементами мультяшной эстетики. На Петербургском экономическом форуме глава студии «Союзмультфильм» предложила идею включить образ Путина в новую серию мультфильмов о деревне Простоквашино. Это предложение стало проявлением тенденции, когда государственные и частные компании добровольно используют образ президента в товарах, брендах и рекламе — от футболок с цитатами до бренда Putin Team Russia.
По мнению телеканала, такая инициатива исходит не сверху, а является проявлением упреждающей лояльности: бизнес адаптируется к ожиданиям режима без прямых указаний. Вместе с тем влияние подобных жестов на массовое сознание ограничено — образ Путина в популярном мультфильме вряд ли вызовет резонанс, особенно в условиях внутреннего экономического давления и войны, в которых значительная часть россиян винит скорее Запад, чем Кремль.
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Россия применяет в Донецкой области химическое оружие
Как сообщает газета NZZ am Sonntag со ссылкой на военнослужащих ВСУ Россия применяет в Донецкой области химического оружие – слезоточивый газ. По данным украинских военных, только за последний месяц было зафиксировано 770 российских атак с применением раздражающих веществ. Организация по запрещению химического оружия уже подтвердила случаи использования слезоточивого газа. В условиях боевых действий даже этот «безобидный» газ может быть смертельно опасен: в окопах и подвалах он накапливается, вызывает панику и делает солдат неспособными к бою. Эксперты предупреждают об угрозе эскалации — подобно тому, как в Первую мировую войну начинали с CS-газа, а заканчивали хлором и ипритом. Украина и Запад, пишет газета, давно уже обвиняют Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (CWC).
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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 30 июня 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!
Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.
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