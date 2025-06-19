Агродроны из Украины: от фронтового опыта к аграрной модернизации ЕС

Дрон от компании DroneUA готовится начать опыление посевов. Copyright Rozhenyuk Alexander 2023

Украинская индустрия сельскохозяйственных беспилотников, ещё недавно считавшаяся одной из самых продвинутых в Восточной Европе, вынужденно притормозила свое развитие после начала в 2022 году полномасштабной агрессии России. У страны есть все шансы на рывок после войны: наличие крупных хозяйств, развитой инженерной базы и гибкого регулирования могут стать для этой отрасли основой быстрого восстановления — прежде всего за счёт экспорта и активного международного сотрудничества.

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По данным за 2024 год, компания DroneUA, крупнейший украинский импортер и дистрибьютор дронов для агросектора, зафиксировала на внутреннем рынке товарооборот в 120 млн долларов США (это примерно 99,1 миллиона швейцарских франков). Несмотря на все сохраняющиеся объективные ограничения и преграды, бизнес с агродронами остаётся вполне устойчивым. Но сегодня соучредитель компании Валерий Яковенко делает ставку уже на зарубежные рынки, рассматривая международную экспансию, особенно в нынешних условиях, основой для дальнейшего развития.

Валерий Яковенко, основатель компании DroneUA. Sarsenov Daniiar

«Даже во время войны Украина остаётся передовым полигоном в области агротехнологических инноваций», — отмечают все представители этой отрасли. При этом для устойчивого восстановления украинской индустрии БПЛА потребуется не только мирное урегулирование войны, но и интеграция в глобальные цепочки поставок, а также стандартизация продукции в соответствии с международными нормами и требованиями. В конце 2021 год, по словам Валерия Яковенко, участники этого рынка прогнозировали утроение или даже учетверение продаж. Но всем этим ожиданиям не суждено было сбыться: началась война, а в условиях военного времени свободное использование воздушного пространства оказалось невозможным.

Об этом предприниматель рассказал в интервью SWI swissinfo.ch. В 2023 году Валерий Яковенко основал новую компанию Futurology и расположил её в городе Ньютон, штат Пенсильвания, США, где у него живут родственники. В 2024 году его американский бизнес принёс дохода в 15 миллионов долларов. «Сельское хозяйство в Украине сейчас переживает тяжёлый период, — говорит он. — Но мы диверсифицируем свою деятельность и ждём окончания войны, с тем чтобы вновь активизировать украинский агробизнес». В США агродроны только-только начинают делать первые шаги, и поэтому компания Валерия Яковенко почти автоматически стали одним из лидеров этого рынка. Происходит это во многом и благодаря смягчению американских нормативных требований к использованию беспилотных летательных аппаратов.

Николай Черняк, генеральный директор украинской компании Agronix

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) регулировало работу агродронов так же, как и пилотируемых самолётов для распыления пестицидов. Лишь недавно в отношении БПЛА были введены правовые исключения. Валерий Яковенко сравнивает сегодняшнюю ситуацию в США с украинским рынком 2021 года: «Начиная с 2019 года вольный рынок агродронов в Украине был по сути саморегулируемым механизмом. Мы наблюдали настоящий технологический рывок, и то, что происходило у нас в 2021 году, сейчас в точности повторяется в США — с опозданием на три-четыре года. Так что Украина опережала Штаты сразу на несколько лет».

По его словам, именно отсутствие жёсткого регулирования в Украине и позволило этому сектору развиваться столь стремительно. К концу 2021 года в стране насчитывалось около 1 500 дронов, распыляющих химикаты на полях, причём в процесс активно включались даже зелёные новички на рынке. «Я начал свой бизнес в 2021 году с двумя дронами. И уже за месяц я смог окупить все вложения, — рассказывает Николай Черняк, генеральный директор украинской компании Agronix. — В украинском законодательстве говорится только о том, что запрещено, а не о том, что разрешено. Это дало нам возможность вволю поэкспериментировать с самыми разными химикатами и технологиями, так что теперь у нас накоплены как большой опыт, так и значительная база данных».

Серьезные трудности

С началом полномасштабной агрессии России эта отрасль столкнулась с серьёзными трудностями: начались перебои с поставками комплектующих, обстрелы уничтожали объекты инфраструктуры, участились отключения электроэнергии. И если в 2021 году Agronix продавала около 500 дронов в год, то теперь — не более ста. Закупки нового оборудования фактически прекратились и сейчас компания распродаёт старые запасы и подержанные аппараты. «Производители не хотят продавать дроны в Украину. Они боятся за свою репутацию и опасаются, что их продукция будет использована в военных целях», — поясняет Николай Черняк.

Через два месяца после начала российского вторжения китайская компания DJI, крупнейший в мире производитель коммерческих дронов, приостановила свои поставки как в Украину, так и в Россию. И это можно понять: хотя дроны могут применяться в мирных целях, в сельском хозяйстве или в сфере экологического мониторинга, они сравнительно легко адаптируются и переделываются под разведывательные и боевые задачи. Редакция SWI swissinfo.ch направила свой запрос на адрес Сил беспилотных систем (Сили безпілотних систем / СБС). Сейчас это отдельный род войск в составе ВСУ, созданный с целью наращивания возможностей обороны с использованием беспилотных и роботизированных воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных систем.

Владимир Романюк, генеральный директор Bee Agro Aeroservices. SWI

Мы хотели прояснить юридический статус агродронов и выяснить, используются ли они в модифицированном виде в военных целях. Ответа мы так и не получили. Но в официальном профиле одного из операторов БПЛА указано, что, хотя такие дроны и не предназначены для военного применения, их компоненты вполне могут использоваться в составе боевых боевых систем.

Сегодня Николай Черняк в большей степени полагается на услуги по опрыскиванию полей, а не на продажи техники. Но и здесь наблюдается спад. В 2024 году площадь обработанных его компанией полей составила 25 000 гектаров, что на 37,5% меньше, чем в 2023 году (40 000 гектаров). С похожими трудностями столкнулся и Владимир Романюк, генеральный директор Bee Agro Aeroservices. Его бизнес по производству агродронов начал активно развиваться как раз в конце 2021 года. В это же время он увидел возможность выйти за рамки стандартных услуг по опрыскиванию и начал производить смесительные станции — установки, которые дозируют и смешивают агрохимикаты перед заправкой дронов, что делает процесс подготовки лётного оборудования к работе быстрее, безопаснее и точнее.

Война, РЭБ и мобилизация: как выживает рынок агродронов в Украине

«Ещё в январе 2022 года, то есть до вторжения, у нас бывало одновременно до десяти заказов с предоплатой. Мы начали уже готовиться к расширению производства наших смесительных станций. Но 24 февраля, в день начала войны, пришлось всё остановить и срочно эвакуировать семьи из Киева в западные регионы», — вспоминает Владимир Романюк. В Киев он вернулся в июне 2022 года, однако с тех пор его бизнес так и не восстановился. «Среди негативных факторов следует отметить постоянные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры города Киев. Они приводят к отключениям электроэнергии, что напрямую влияет на производственный процесс», — говорит Владимир Романюк.

Швейцария — лидер рынка агродронов Швейцария стала в 2019 году первой страной в Европе, разработавшей нормативную базу, допускающую опрыскивание сельхозугодий с помощью дронов. Согласно исследованию швейцарского федерального НИИ изучения аграрных вопросов Agroscope в 2023 году в стране было с использованием дронов было обработано 846 га сельхозугодий, из них 472 гектара приходились на виноградники — а это примерно 11,5% от всей площади виноградников страны. В большинстве случаев применялись фунгициды. Помимо виноградарства, сельскохозяйственные дроны в Швейцарии применяются для распыления гранул от слизней на таких культурах, как сахарная свёкла, подсолнечник, картофель и рапс (185 гектаров), для гербицидной обработки лугов и пастбищ (80 гектаров) и для биологической борьбы с такими вредителями как моль. Дроны используются, в частности, для запуска в экосреду паразитических ос вида Trichogramma evanescens, естественных врагов моли, представляющей серьезную опасность для кукурузных полей.

Влияние на отрасль оказывают не только российские ракетные атаки. Россия применяет по Украине в том числе иранские дроны-камикадзе Shahed, в ответ на что ВСУ задействуют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые блокируют работу установленных на дронах навигаторов GPS. А когда работают глушилки, то становится невозможным и использование агродронов. По словам Николая Черняка, ежегодно ему приходится заново обучать новых пилотов дронов — потому что мужчин старше 25 лет в любой момент могут призвать в армию. «В этом году мы наняли и обучили троих 18-летних пилотов. У меня есть кандидатская степень, я преподаю в университете, поэтому меня не мобилизуют. А вот мои пилоты — это для армии буквально лакомые подарки на блюдечке с голубой каёмочкой», — иронизирует 32-летний предприниматель.

Развивающийся рынок

Использование дронов в украинском сельском хозяйстве началось около десяти лет назад преимущественно с целью мониторинга урожайности и наблюдения за полями. В стране насчитывается сейчас около 10 000 ферм со средним размером угодий в 1 650 гектаров. Крупнейшие агрохолдинги, их насчитывается около полусотни, имеют в среднем угодья площадью до 510 000 гектаров (согласно данным Всемирного банка). При этом краинский рынок сельскохоздронов эволюционировал и постоянно развивался. Начиная с 2019 года агродроны стали использоваться уже не только для выявления повреждений, вызванных погодными условиями, вредителями и болезнями, но и для оперативного реагирования на угрозы урожаю, причем в режиме реального времени.

Смесительные станции — установки, которые дозируют и смешивают агрохимикаты перед заправкой дронов, что делает процесс подготовки лётного оборудования к работе быстрее, безопаснее и точнее. SWI

Дроны позволяют, например проводить высушивание таких культур, как подсолнечник, путём опрыскивания их гербицидами, в частности глифосатом. Такая технология облегчает и удешевляет уборку и транспортировку урожая. «Когда мы начали работать, это было в 2021 году, около 80% всех услуг агродронов приходилось на высушивание рапса, подсолнечника и кукурузы. Сейчас же дроны всё чаще используют для опрыскивания кукурузы инсектицидами, а подсолнечника, рапса и сои фунгицидами», — рассказывает Николай Черняк, глава компании Agronix.

По словам Валерия Яковенко, соучредителя DroneUA, ключевое преимущество агродронов состоит не столько в цене — в 2021 году услуги по опрыскиванию обходились в 10–12 долларов за гектар (с учетом НДС), что сопоставимо с работой традиционной техники — сколько в возможности оперативного вмешательства в процесс: «Например, уже через два часа после дождя мы можем обрабатывать посевы фунгицидами, тогда как обычной технике приходится ждать четыре-пять дней, пока не просохнет поле. Дроны — это как скорая помощь, именно они спасают урожай от полной гибели».

Даже в условиях военного положения, ограничивающего использование воздушного пространства, украинские фермеры продолжают активно использовать дроны для обработки посевов. Однако сейчас на это требуются специальные разрешения. «На их получение уходит время и человеческие ресурсы, а в некоторых регионах такие запросы просто игнорируются. Ответственные лица не осознают, насколько эта услуга критична для фермеров», — говорит Валерий Яковенко.

Украинские дроны готовятся к выходу на рынок ЕС

«При наличии надлежащей нормативной базы рынок услуг беспилотных летательных аппаратов в Европе к 2030 году может достичь объёма в 14,5 млрд евро, при среднем годовом темпе роста 12,3%, и создать в Евросоюзе 145 000 новых рабочих мест», — указала Еврокомиссия в своём опубликованном в 2022 году стратегическом документе Drone Strategy 2.0. И если эта концепция будет реализована, то у компаний из Украины появится шанс выйти на уже подготовленный рынок, причем с уникальным опытом, накопленным в условиях войны. Некоторые такие фирмы уже закрепились на европейском рынке.

Внешний контент

Владимир Романюк, основатель компании Bee Agro Aeroservices, подчёркивает: «Несмотря на угрозы и риски, начиная с середины 2022 года нам удалось выйти на рынки Европы с собственной продукцией. Сегодня у нас есть партнёры, но мы работаем и напрямую с конечными потребителями в таких странах, как Молдова, Румыния, Греция, Болгария, Польша, Словакия, Венгрия, Швеция, Чехия, Испания и Великобритания».

Параллельно Украина закрепила за собой статус лидера в сфере военных беспилотников. В 2023 году украинские производители выпустили около 2,2 млн FPV-дронов, а к 2025 году планируется достичь показателя в 4,5 млн единиц. После окончания горячей фазы войны часть этой производственной инфраструктуры и десятки тысяч подготовленных операторов смогут быть переориентированы на гражданский сектор, включая сельское хозяйство.

«Украина — крупнейший производитель дронов в мире. Мы выпускаем их больше, чем Китай, у нас есть десятки тысяч подготовленных операторов. После отмены военного положения им придётся переходить из оборонной сферы в бизнес-среду», — говорит Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA. Николай Черняк, глава компании Agronix, надеется воспользоваться этой возможностью: «Я считаю, что работать пилотами сельскохозяйственных дронов смогут порядка 50 000 человек. У меня уже есть все козыри: и знания, и инфраструктура, я буду готов, когда война закончится, выйти на гражданский рынок дронов».

Тем самым украинские компании, продолжающие развиваться даже в условиях войны, уже сейчас рассматриваются в качестве потенциальных лидеров новой аграрной и технологической архитектуры Европы. От виноградников Швейцарии до полей Румынии — перед украинскими дронами открываются весьма широкие гражданские горизонты.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.