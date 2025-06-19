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Внешняя политика

Агродроны из Украины: от фронтового опыта к аграрной модернизации ЕС

Дрон от компании DroneUA готовится начать опыление посевов. Alexander Rozhenyuk
Дрон от компании DroneUA готовится начать опыление посевов. Copyright Rozhenyuk Alexander 2023

Украинская индустрия сельскохозяйственных беспилотников, ещё недавно считавшаяся одной из самых продвинутых в Восточной Европе, вынужденно притормозила свое развитие после начала в 2022 году полномасштабной агрессии России. У страны есть все шансы на рывок после войны: наличие крупных хозяйств, развитой инженерной базы и гибкого регулирования могут стать для этой отрасли основой быстрого восстановления — прежде всего за счёт экспорта и активного международного сотрудничества.

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Я пишу о пищевой промышленности и агробизнесе и особенно интересуюсь устойчивыми цепочками поставок, безопасностью и качеством продуктов питания, а также новыми участниками рынка и тенденциями развития отрасли. Благодаря образованию в области лесного хозяйства и биологии охраны природы я стал эко-активистом. Журналистика и жизнь в Швейцарии сделали меня беспристрастным наблюдателем, призывающим компании к ответственности за свои действия.

По данным за 2024 год, компания DroneUA, крупнейший украинский импортер и дистрибьютор дронов для агросектора, зафиксировала на внутреннем рынке товарооборот в 120 млн долларов США (это примерно 99,1 миллиона швейцарских франков). Несмотря на все сохраняющиеся объективные ограничения и преграды, бизнес с агродронами остаётся вполне устойчивым. Но сегодня соучредитель компании Валерий Яковенко делает ставку уже на зарубежные рынки, рассматривая международную экспансию, особенно в нынешних условиях, основой для дальнейшего развития.

Валерий Яковенко, основатель компании DroneUA. Sarsenov Daniiar
Валерий Яковенко, основатель компании DroneUA. Sarsenov Daniiar

«Даже во время войны Украина остаётся передовым полигоном в области агротехнологических инноваций», — отмечают все представители этой отрасли. При этом для устойчивого восстановления украинской индустрии БПЛА потребуется не только мирное урегулирование войны, но и интеграция в глобальные цепочки поставок, а также стандартизация продукции в соответствии с международными нормами и требованиями. В конце 2021 год, по словам Валерия Яковенко, участники этого рынка прогнозировали утроение или даже учетверение продаж. Но всем этим ожиданиям не суждено было сбыться: началась война, а в условиях военного времени свободное использование воздушного пространства оказалось невозможным.

Об этом предприниматель рассказал в интервью SWI swissinfo.ch. В 2023 году Валерий Яковенко основал новую компанию Futurology и расположил её в городе Ньютон, штат Пенсильвания, США, где у него живут родственники. В 2024 году его американский бизнес принёс дохода в 15 миллионов долларов. «Сельское хозяйство в Украине сейчас переживает тяжёлый период, — говорит он. — Но мы диверсифицируем свою деятельность и ждём окончания войны, с тем чтобы вновь активизировать украинский агробизнес». В США агродроны только-только начинают делать первые шаги, и поэтому компания Валерия Яковенко почти автоматически стали одним из лидеров этого рынка. Происходит это во многом и благодаря смягчению американских нормативных требований к использованию беспилотных летательных аппаратов.

Николай Черняк, генеральный директор украинской компании Agronix
Николай Черняк, генеральный директор украинской компании Agronix

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) регулировало работу агродронов так же, как и пилотируемых самолётов для распыления пестицидов. Лишь недавно в отношении БПЛА были введены правовые исключения. Валерий Яковенко сравнивает сегодняшнюю ситуацию в США с украинским рынком 2021 года: «Начиная с 2019 года вольный рынок агродронов в Украине был по сути саморегулируемым механизмом. Мы наблюдали настоящий технологический рывок, и то, что происходило у нас в 2021 году, сейчас в точности повторяется в США — с опозданием на три-четыре года. Так что Украина опережала Штаты сразу на несколько лет».

По его словам, именно отсутствие жёсткого регулирования в Украине и позволило этому сектору развиваться столь стремительно. К концу 2021 года в стране насчитывалось около 1 500 дронов, распыляющих химикаты на полях, причём в процесс активно включались даже зелёные новички на рынке. «Я начал свой бизнес в 2021 году с двумя дронами. И уже за месяц я смог окупить все вложения, — рассказывает Николай Черняк, генеральный директор украинской компании Agronix. — В украинском законодательстве говорится только о том, что запрещено, а не о том, что разрешено. Это дало нам возможность вволю поэкспериментировать с самыми разными химикатами и технологиями, так что теперь у нас накоплены как большой опыт, так и значительная база данных».

Серьезные трудности

С началом полномасштабной агрессии России эта отрасль столкнулась с серьёзными трудностями: начались перебои с поставками комплектующих, обстрелы уничтожали объекты инфраструктуры, участились отключения электроэнергии. И если в 2021 году Agronix продавала около 500 дронов в год, то теперь — не более ста. Закупки нового оборудования фактически прекратились и сейчас компания распродаёт старые запасы и подержанные аппараты. «Производители не хотят продавать дроны в Украину. Они боятся за свою репутацию и опасаются, что их продукция будет использована в военных целях», — поясняет Николай Черняк.

Через два месяца после начала российского вторжения китайская компания DJI, крупнейший в мире производитель коммерческих дронов, приостановила свои поставки как в Украину, так и в Россию. И это можно понять: хотя дроны могут применяться в мирных целях, в сельском хозяйстве или в сфере экологического мониторинга, они сравнительно легко адаптируются и переделываются под разведывательные и боевые задачи. Редакция SWI swissinfo.ch направила свой запрос на адрес Сил беспилотных систем (Сили безпілотних систем / СБС). Сейчас это отдельный род войск в составе ВСУ, созданный с целью наращивания возможностей обороны с использованием беспилотных и роботизированных воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных систем.

Николай Черняк в большей степени полагается на услуги по опрыскиванию полей, а не на продажи техники.
Владимир Романюк, генеральный директор Bee Agro Aeroservices. SWI

Мы хотели прояснить юридический статус агродронов и выяснить, используются ли они в модифицированном виде в военных целях. Ответа мы так и не получили. Но в официальном профиле одного из операторов БПЛА указано, что, хотя такие дроны и не предназначены для военного применения, их компоненты вполне могут использоваться в составе боевых боевых систем.

Сегодня Николай Черняк в большей степени полагается на услуги по опрыскиванию полей, а не на продажи техники. Но и здесь наблюдается спад. В 2024 году площадь обработанных его компанией полей составила 25 000 гектаров, что на 37,5% меньше, чем в 2023 году (40 000 гектаров). С похожими трудностями столкнулся и Владимир Романюк, генеральный директор Bee Agro Aeroservices. Его бизнес по производству агродронов начал активно развиваться как раз в конце 2021 года. В это же время он увидел возможность выйти за рамки стандартных услуг по опрыскиванию и начал производить смесительные станции — установки, которые дозируют и смешивают агрохимикаты перед заправкой дронов, что делает процесс подготовки лётного оборудования к работе быстрее, безопаснее и точнее.

Война, РЭБ и мобилизация: как выживает рынок агродронов в Украине

«Ещё в январе 2022 года, то есть до вторжения, у нас бывало одновременно до десяти заказов с предоплатой. Мы начали уже готовиться к расширению производства наших смесительных станций. Но 24 февраля, в день начала войны, пришлось всё остановить и срочно эвакуировать семьи из Киева в западные регионы», — вспоминает Владимир Романюк. В Киев он вернулся в июне 2022 года, однако с тех пор его бизнес так и не восстановился. «Среди негативных факторов следует отметить постоянные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры города Киев. Они приводят к отключениям электроэнергии, что напрямую влияет на производственный процесс», — говорит Владимир Романюк.  

Швейцария стала в 2019 году первой страной в Европе, разработавшей нормативную базу, допускающую опрыскивание сельхозугодий с помощью дронов.

Согласно исследованию швейцарского федерального НИИ изучения аграрных вопросов Agroscope в 2023 году в стране было с использованием дронов было обработано 846 га сельхозугодий, из них 472 гектара приходились на виноградники — а это примерно 11,5% от всей площади виноградников страны. В большинстве случаев применялись фунгициды.

Помимо виноградарства, сельскохозяйственные дроны в Швейцарии применяются для распыления гранул от слизней на таких культурах, как сахарная свёкла, подсолнечник, картофель и рапс (185 гектаров), для гербицидной обработки лугов и пастбищ (80 гектаров) и для биологической борьбы с такими вредителями как моль.

Дроны используются, в частности, для запуска в экосреду паразитических ос вида Trichogramma evanescens, естественных врагов моли, представляющей серьезную опасность для кукурузных полей.

Влияние на отрасль оказывают не только российские ракетные атаки. Россия применяет по Украине в том числе иранские дроны-камикадзе Shahed, в ответ на что ВСУ задействуют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые блокируют работу установленных на дронах навигаторов GPS. А когда работают глушилки, то становится невозможным и использование агродронов. По словам Николая Черняка, ежегодно ему приходится заново обучать новых пилотов дронов — потому что мужчин старше 25 лет в любой момент могут призвать в армию. «В этом году мы наняли и обучили троих 18-летних пилотов. У меня есть кандидатская степень, я преподаю в университете, поэтому меня не мобилизуют. А вот мои пилоты — это для армии буквально лакомые подарки на блюдечке с голубой каёмочкой», — иронизирует 32-летний предприниматель.

Развивающийся рынок

Использование дронов в украинском сельском хозяйстве началось около десяти лет назад преимущественно с целью мониторинга урожайности и наблюдения за полями. В стране насчитывается сейчас около 10 000 ферм со средним размером угодий в 1 650 гектаров. Крупнейшие агрохолдинги, их насчитывается около полусотни, имеют в среднем угодья площадью до 510 000 гектаров (согласно данным Всемирного банка). При этом краинский рынок сельскохоздронов эволюционировал и постоянно развивался. Начиная с 2019 года агродроны стали использоваться уже не только для выявления повреждений, вызванных погодными условиями, вредителями и болезнями, но и для оперативного реагирования на угрозы урожаю, причем в режиме реального времени.

смесительные станции — установки, которые дозируют и смешивают агрохимикаты перед заправкой дронов, что делает процесс подготовки лётного оборудования к работе быстрее, безопаснее и точнее.
Смесительные станции — установки, которые дозируют и смешивают агрохимикаты перед заправкой дронов, что делает процесс подготовки лётного оборудования к работе быстрее, безопаснее и точнее. SWI

Дроны позволяют, например проводить высушивание таких культур, как подсолнечник, путём опрыскивания их гербицидами, в частности глифосатом. Такая технология облегчает и удешевляет уборку и транспортировку урожая. «Когда мы начали работать, это было в 2021 году, около 80% всех услуг агродронов приходилось на высушивание рапса, подсолнечника и кукурузы. Сейчас же дроны всё чаще используют для опрыскивания кукурузы инсектицидами, а подсолнечника, рапса и сои фунгицидами», — рассказывает Николай Черняк, глава компании Agronix.

По словам Валерия Яковенко, соучредителя DroneUA, ключевое преимущество агродронов состоит не столько в цене — в 2021 году услуги по опрыскиванию обходились в 10–12 долларов за гектар (с учетом НДС), что сопоставимо с работой традиционной техники — сколько в возможности оперативного вмешательства в процесс: «Например, уже через два часа после дождя мы можем обрабатывать посевы фунгицидами, тогда как обычной технике приходится ждать четыре-пять дней, пока не просохнет поле. Дроны — это как скорая помощь, именно они спасают урожай от полной гибели».

Даже в условиях военного положения, ограничивающего использование воздушного пространства, украинские фермеры продолжают активно использовать дроны для обработки посевов. Однако сейчас на это требуются специальные разрешения. «На их получение уходит время и человеческие ресурсы, а в некоторых регионах такие запросы просто игнорируются. Ответственные лица не осознают, насколько эта услуга критична для фермеров», — говорит Валерий Яковенко.

Украинские дроны готовятся к выходу на рынок ЕС

«При наличии надлежащей нормативной базы рынок услуг беспилотных летательных аппаратов в Европе к 2030 году может достичь объёма в 14,5 млрд евро, при среднем годовом темпе роста 12,3%, и создать в Евросоюзе 145 000 новых рабочих мест», — указала Еврокомиссия в своём опубликованном в 2022 году стратегическом документе Drone Strategy 2.0. И если эта концепция будет реализована, то у компаний из Украины появится шанс выйти на уже подготовленный рынок, причем с уникальным опытом, накопленным в условиях войны. Некоторые такие фирмы уже закрепились на европейском рынке.

Внешний контент

Владимир Романюк, основатель компании Bee Agro Aeroservices, подчёркивает: «Несмотря на угрозы и риски, начиная с середины 2022 года нам удалось выйти на рынки Европы с собственной продукцией. Сегодня у нас есть партнёры, но мы работаем и напрямую с конечными потребителями в таких странах, как Молдова, Румыния, Греция, Болгария, Польша, Словакия, Венгрия, Швеция, Чехия, Испания и Великобритания».

Параллельно Украина закрепила за собой статус лидера в сфере военных беспилотников. В 2023 году украинские производители выпустили около 2,2 млн FPV-дронов, а к 2025 году планируется достичь показателя в 4,5 млн единиц. После окончания горячей фазы войны часть этой производственной инфраструктуры и десятки тысяч подготовленных операторов смогут быть переориентированы на гражданский сектор, включая сельское хозяйство.

«Украина — крупнейший производитель дронов в мире. Мы выпускаем их больше, чем Китай, у нас есть десятки тысяч подготовленных операторов. После отмены военного положения им придётся переходить из оборонной сферы в бизнес-среду», — говорит Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA. Николай Черняк, глава компании Agronix, надеется воспользоваться этой возможностью: «Я считаю, что работать пилотами сельскохозяйственных дронов смогут порядка 50 000 человек. У меня уже есть все козыри: и знания, и инфраструктура, я буду готов, когда война закончится, выйти на гражданский рынок дронов».

Тем самым украинские компании, продолжающие развиваться даже в условиях войны, уже сейчас рассматриваются в качестве потенциальных лидеров новой аграрной и технологической архитектуры Европы. От виноградников Швейцарии до полей Румынии — перед украинскими дронами открываются весьма широкие гражданские горизонты.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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