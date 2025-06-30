События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Афиша товарищеского матча ФК «Сьон» с «Зенитом». Клуб из Вале сыграет в Санкт-Петербурге 9 июля и получит бонус в размере 300 000 швейцарских франков. SWI

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Сегодня в выпуске:

Это может дорого обойтись Европе

ФК «Сьон» летит в Россию — несмотря на войну

Пойдёт ли руководство России под суд?

«Это может дорого обойтись Европе»

Как сообщает цюрихская газета Tages-Anzeiger, план Дональда Трампа по увеличению военных расходов стран НАТО до 5% от ВВП вызывает в экспертных кругах немало скепсиса. На недавнем саммите НАТО в Гааге страны альянса согласовали амбициозное обязательство: все члены НАТО должны довести военные бюджеты до 5% от валового внутреннего продукта.

Для Германии и Франции это означает увеличение расходов почти в 2,5 раза. Цель — сделать это к 2035 году. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже назвал это решение «историческим моментом», подчёркивая, что только за счёт масштабного усиления обороны Европа сможет эффективно сдерживать Россию. Однако газета Tages-Anzeiger видит в этом подходе сразу несколько проблем. Во-первых, сама методология вызывает вопросы: вместо того чтобы оценить реальные угрозы и потребности, цифра была просто озвучена Трампом без предварительных расчётов.

Знамя НАТО над зданием МИД Финляндии, 2023 год. Lehtikuva

Во-вторых, в оборонной сфере появляется опасный автоматизм — экономический рост механически увязан с оборонными расходами, независимо от их необходимости. В-третьих, решающим факторов остаётся даже не столько финансирование, сколько политическая воля. Страны НАТО и Украина уже тратят на оборону втрое больше России, однако, указывает издание, напоминая об отказе Германии поставить Украине ракеты Taurus, для перелома на фронте пока не хватает политической решимости,

Четвёртым аргументом против этого плана является финансовая нагрузка: даже с учётом возможного направления части средств на инфраструктуру или кибербезопасность, речь идёт о значительном увеличении налоговой нагрузки и масштабов госдолга. В-пятых, отсутствие стратегического баланса. Если такие траты приведут к сокращению инвестиций в «энергетический переход», результатом станет не только ухудшение климатической ситуации, но и сохранение доходов России от экспорта нефти и газа. В этом случае, резюмирует Tages-Anzeiger, Европа рискует профинансировать не только собственную безопасность, но и новые танки, ракеты и дроны Путина.

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ФК «Сьон» летит в Россию — несмотря на войну

Как сообщает портал Watson, швейцарский футбольный клуб «Сьон» официально подтвердил проведение товарищеского матча в России: 9 июля команда из швейцарского кантона Вале сыграет против петербургского «Зенита». Это решение вызвало неоднозначную реакцию, но несмотря на продолжающуюся агрессию России против Украины матч состоится, что подтвердили обе стороны.

Объявление о встрече опубликовано на странице российского клуба в Instagram. Как уточняет швейцарская газета Blick, за этот матч ФК «Сьон» получит около 300 тысяч франков. Клуб «Зенит» принадлежит концерну «Газпром», который, несмотря на общественную критику, формально не находится под санкциями. Президент ФК «Сьон» Кристиан Константин заявил, что накануне клуб проконсультировался с Государственным секретариатом по экономике (SECO, подразделение Минэкономики, курирует санкции), и выяснил, что никаких юридических препятствий здесь нет.

Президент ФК «Сьон» Кристиан Константин. Keystone / Gabriel Monnet

Билеты на матч продаются в России за 300 рублей — это около трёх швейцарских франков. Особое значение поездка имеет для российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, перешедшего в клуб в прошлом сезоне. По данным СМИ, команда вернётся домой сразу после матча — уже 11 июля ей предстоит встреча с клубом «Грассхопперс». Поездка в Россию и обратно займёт около 30 часов.

Это уже второй за короткое время случай, когда швейцарский футбол оказывается в центре внимания из-за контактов с российскими структурами. На прошлой неделе СМИ сообщили о переходе тренера Фабио Челестини на работу в московский ЦСКА, что также стало в Швейцарии предметом общественных споров.

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Пойдёт ли руководство России под суд?

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) анализирует перспективы привлечения к ответственности политического руководства России за развязывание войны против Украины и напоминает, что 26 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании международного трибунала.

Инициативу по созданию подобного органа Совет Европы берёт на себя впервые в своей истории. Трибунал займётся судебным преследованием тех, кто несёт основную ответственность за нападение на Украину. В первую очередь речь идёт о президенте Владимире Путине, премьер-министре Михаиле Мишустине и министре иностранных дел Сергее Лаврове. Предусмотрена возможность вести следствие в отсутствие фигурантов. Однако, как отмечает NZZ, пока такой трибунал остаётся скорее политическим сигналом.

Пока российские лидеры сохраняют свои официальные должности, они обладают полной личной неприкосновенностью — в полном соответствии с международным правом. Аресты и реальные судебные процессы возможны только после их ухода с этих должностей. Тем не менее, создание трибунала необходимо, он восполняет юридический пробел, связанный с ограниченными полномочиями Международного уголовного суда (МУС). Формально преступление агрессии подпадает под юрисдикцию МУС, однако для его преследования требуется, чтобы и страна-агрессор, и пострадавшая сторона ратифицировали Римский статут. Россия и Украина на момент 24 февраля 2022 года этого не сделали (Украина сделала это только в 2025 году).

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (слева) собирает доказательства возможных военных преступлений, совершенных в ее стране с момента начала агрессии России. Свои расследования ведут Международный уголовный суд (МУС), а также Федеральная прокуратура Швейцарии. Keystone / Oleg Petrasyuk

Преследование же по линии Совета Безопасности ООН невозможно из-за права вето России. МУС уже выдал ордера на арест Путина и других высокопоставленных чиновников за депортацию украинских детей. Но преступление агрессии напрямую в рамках схожих документов пока не затронуто. Создание трибунала должно подготовить юридическую базу для будущего процесса, заключает NZZ, хотя его реальная эффективность будет зависеть от политических изменений в самой России.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 7 июля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.