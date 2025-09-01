События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Как отмечает SRF, украинская сторона собирается применять «Фламинго» лишь после накопления достаточного их количества, чтобы запускать их залпами. AP Photo/Efrem Lukatsky

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

13 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Ракета «Фламинго»: чудо-оружие для ВСУ?

Пожар вблизи резиденции Владимира Путина

«Удары по Киеву разрушили надежду на мир»

Странная история Сергея Маркова

Бегство от войны: как Украина решает проблему дезертиров

Ракета «Фламинго»: чудо-оружие для ВСУ?

Швейцарский телеканал SRF обратил внимание на новую разработку Украины — крылатую ракету под названием Flamingo, которая вызвала широкий резонанс в СМИ. По данным телеканала, речь идёт о беспилотном устройстве с дальностью полёта до трёх тысяч километров и весом боевой части в одну тонну, что делает его во много раз разрушительнее применявшихся ранее ударных дронов.

Военный эксперт Густав Грессель, преподаватель Академии национальной обороны австрийских вооружённых сил в Вене, подчеркнул, что наличие такой ракеты позволит Украине наносить удары по российской военной промышленности и энергетической инфраструктуре — именно тем объектам, которые имеют ключевое значение для ведения войны.

При этом он указал и на негативные стороны: шеститонная ракета заметна для радиолокационных средств и требует тщательного планирования применения, поскольку её уязвимость в воздухе выше, чем у небольших беспилотников. Как отмечает SRF, украинская сторона собирается применять «Фламинго» лишь после накопления достаточного их количества, позволяющего делать не одиночные пуски, а залпы. По словам эксперта, такой подход оправдан: в составе «роя» всегда больше шансов, что какая-то из ракет сумеет прорваться к цели.

Шеститонная ракета заметна для радиолокационных средств и требует тщательного планирования ее применения, поскольку её уязвимость в воздухе выше, чем у небольших беспилотников. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Касаясь общей ситуации на фронте, Густав Грессель заявил, что летнее наступление российских войск ещё продолжается, однако в ряде направлений силы России уже заметно истощены. Если в ближайшие недели Москва не сможет провести ротацию, к октябрю боевые действия на отдельных участках могут пойти на спад, тем более что осенние дожди и штормы затруднят применение дронов. При этом, если Россия сумеет пополнить части, к зиме наступление может возобновиться: замёрзший грунт и отсутствие листвы облегчат разведку и использование боевой техники.

Как указывает SRF, эксперт оценивает долгосрочные перспективы войны скептически: Россия имеет более значительные мобилизационные ресурсы и способна восполнять потери за счёт добровольцев и наёмников, в то время как Украина испытывает хронический дефицит боеприпасов и техники и остаётся зависимой от поставок с Запада. В то же время, подчёркивается, исход войны во многом зависит от позиции Европы. Если европейские страны не сумеют выработать самостоятельную стратегию и если они будут ограничиваться реакцией на инициативы президента США Дональда Трампа, то и украинские возможности останутся ограниченными. Но если будет обеспечена согласованная поддержка, то у Киева появится шанс укрепить оборону и оказать давление на Россию. По словам эксперта, дадут ли такие усилия результат станет ясно лишь в течение следующего года.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Пожар вблизи резиденции Владимира Путина

Целый ряд газет в Швейцарии сообщают о необычном происшествии на Черноморском побережье России: ночью вблизи резиденции Владимира Путина вспыхнул лесной пожар, вызванный, по утверждениям российских властей, падением обломков украинского дрона. По данным СМИ, огонь возник между селом Криница и городом Геленджиком — всего в десяти километрах от комплекса, известного в России как «дворец Путина». Первоначально пламя охватило три тысячи квадратных метров, но вскоре площадь возгорания увеличилась более чем в десять раз — до 32 тысяч квадратных метров.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило о 23 эвакуированных, которых вывезли с побережья на катере. Было также объявлено о временном закрытии курортного комплекса. Попытки тушения с воздуха осложняли сильные боковые ветры. Вопрос о том, представлял ли пожар непосредственную угрозу для резиденции и удалось ли полностью локализовать очаги, в официальных сообщениях не получил ясного ответа. Резиденция на Черном море впервые оказалась в центре международного внимания в 2021 году, когда оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование о коррупционных схемах, связанных со строительством и содержанием комплекса.

По данным независимого портала «Проект», В. Путин резко сократил пребывание в Сочи — городе, который долгие годы считался его «личным и полностью безопасным курортом». Keystone

Тогда общественность обсуждала сообщения о позолоченных унитазах, личном театре и даже крытом катке. Противники Кремля сделали этот объект символом роскошного образа жизни российского президента. Как напоминают швейцарские газеты, новые удары украинских дронов показывают не только уязвимость российской Черноморской зоны, но и напрямую влияют на образ жизни Путина. По данным независимого портала «Проект», он резко сократил пребывание в Сочи — городе, который долгие годы считался его «личным и полностью безопасным курортом». Однако, как отмечает пресса, в беспощадной войне в воздухе между Россией и Украиной этот пожар остаётся лишь эпизодом на периферии. Куда более серьёзные последствия несут массированные российские бомбардировки Киева, унесшие десятки жизней мирных жителей.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

«Удары по Киеву разрушили надежду на мир»

Портал Nau.ch сообщает, что новые массированные удары России по украинской столице разрушили и без того шаткие надежды на переговорное урегулирование. В результате ночного обстрела Киева погибло по меньшей мере 22 человека, под завалами жилого дома могут оставаться ещё люди. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что эта атака показывает отсутствие у Москвы каких-либо мирных намерений. По его словам, Россия ударила «по всем людям в мире, которые стремятся к миру» и тем самым поставила в неловкое положение даже такие страны, как Китай и Индия, вынуждая их выступать соучастниками.

По данным Nau.ch, удар стал одним из самых массированных за три с половиной года войны: в атаке участвовали около 600 беспилотников, более 30 ракет и беспилотных самолетов («крылатых ракет»). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил нападения на гражданскую инфраструктуру и вновь призвал к немедленному прекращению огня, которое должно открыть путь к «справедливому и устойчивому миру». На фоне эскалации насилия вновь активизировались дипломатические дискуссии. Nau.ch напоминает, что Дональд Трамп недавно встречался с Владимиром Путиным на Аляске и затем с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками в Вашингтоне.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что эта атака показывает отсутствие у Москвы каких-либо мирных намерений. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Он говорил о якобы готовности Москвы к переговорам, однако Кремль ограничился обещанием продолжить контакты лишь на более высоком уровне. Представительница Белого дома Каролайн Левитт заявила, что Трамп по-прежнему настаивает на завершении войны, но подчеркнула, что «проявить готовность завершить войну должны обе стороны», поставив знак равенства между российской атакой на Киев и ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В Европе, отмечает Nau.ch, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили перспективы дипломатических шагов, но констатировали, что прямой встречи Зеленского и Путина ожидать пока не приходится. Тем временем США официально одобрили новый пакет вооружений для Украины на сумму около 825 миллионов долларов. Сделка предусматривает поставки ракет большой дальности и дополнительного оборудования; финансирование обеспечат совместно США, Дания, Нидерланды и Норвегия.

Как подчеркивает Nau.ch, в пятницу 29 августа всё внимание мировой общественности было сосредоточено на встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Копенгагене, где речь шла о будущих гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, украинские переговорщики Андрей Ермак и Рустем Умеров намерены обсудить эти гарантии в Нью-Йорке с представителем президента Трампа Стивом Уиткоффом.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Странная история Сергея Маркова

Телеканал SRF обращает внимание на примечательный случай в российской политической жизни: давний сторонник Владимира Путина, политолог и медийная фигура Сергей Марков, был внесён Министерством юстиции России в реестр «иностранных агентов». Как напоминает SRF, этот статус в современной России фактически клеймит человека как диссидента. Марков известен своей активной защитой Кремля на Западе: он выступал на западных телеканалах, заявляя, что Россия — «абсолютно демократическая страна», а в Украине якобы правят «неонацисты и террористы». После объявления о своём новом статусе он подчеркнул в Telegram: «Я 25 лет поддерживаю Путина. Всем это известно».

Система Путина и её правила игры меняются под воздействием войны. SRF

Обострение ситуации произошло после того, как Марков похвалил президента Алиева — и это на фоне охлаждения отношений Москвы и Баку. Телеканал SRF делает вывод: случай Сергея Маркова показывает, что новые кремлёвские пропагандисты способны уже активно вытеснять старую гвардию, и это вызывает настоящую тревогу у многих в околокремлёвских кругах. Система Путина и её правила игры меняются под воздействием войны. Одновременно в стране усилились антикоррупционные кампании: если раньше злоупотребления во многом терпели в обмен на лояльность, то теперь всё чаще происходят аресты, особенно в среде высокопоставленных военных.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Бегство от войны: как Украина решает проблему дезертиров

С началом полномасштабной войны России против Украины всё больше украинцев оказываются перед жёстким выбором: фронт или тюрьма. Об этом пишет ряд региональных газет Швейцарии. По данным Генеральной прокуратуры Украины, сегодня открыто около 253 тысяч уголовных дел, связанных с отказом от службы: 50 тысяч по фактам дезертирства и свыше 200 тысяч по самовольному отсутствию в части. В итоге мужчины боятся пойти в спортзал или в бар, опасаясь проверки документов и риска попасть в военкомат.

Многие предпочитают оставаться в своих квартирах и отправляют за продуктами друзей или родственников. Законодательство Украины различает дезертирство — когда человек сознательно уходит с позиции и скрывается, — и самовольное отсутствие. Но если оно длится более трёх дней, виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Российская пропаганда намеренно завышает масштабы этого явления, однако и официальная украинская статистика остаётся тревожной: только за 2024 год возбуждено почти 68 тысяч дел о самовольных уходах и более 23 тысяч дел о дезертирстве.

На этом фото, предоставленном пресс-службой 65-й механизированной бригады Украины, военнослужащие отдыхают после учений в Запорожской области. Украина, среда, 13 августа 2025 года. Ukrainian 65 Mechanized Brigade

Особый резонанс, отмечает швейцарская пресса, вызвал случай Сергея Гнездилова. Он открыто заявил об уходе, поднимая тему военной службы, которая продолжается месяцами без ротационной замены личного состава. Его арест и последующее освобождение совпали с новым законом об амнистии: солдатам, впервые покинувшим часть, разрешено вернуться в строй до конца августа 2025 года без риска понести наказание.

Такой возможностью уже воспользовались около 29 тыс. человек. Таким образом, Украина оказалась в двойственной ситуации. С одной стороны, военные суды грозят дезертирам длительными сроками. С другой стороны государство предлагает альтернативы, в том числе службу в тыловых подразделениях. Это говорит о двух вещах: на передовой остро не хватает бойцов, а в обществе накапливается усталость от бесконечной войны без видимого финала.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Ниже материалы, которые также были опубликованы у нас за последнюю неделю и могли бы вас заинтересовать:

Расизм в полиции Лозанны: случайность или система?

Swatch и китайский скандал: реклама, которая вышла боком

Две трети швейцарцев работают бесплатно на благо общества

Приглашаем вас также принять участие в наших актуальных дебатах:

Показать больше Дебаты Ведёт: Айлин Эльчи Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание? Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее? Присоединяйтесь к дискуссии Просмотреть обсуждение

Приглашаем вас пройти короткий опросВнешняя ссылка — это займет меньше 5 минут. Все ответы остаются конфиденциальными. Мы никому не передадим ваши персональные данные, но ваши отзывы помогут нам сделать наш контент ещё лучше и интереснее. Спасибо заранее за участие!

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 8 сентября 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.