События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Министры иностранных дел Израиля и Украины во время официальной встречи в Киеве осматривают дрон Shahed «Герань-2», применяемый Россией в ходе вторжения. Лишь за один день российская армия атаковала Украину 502 дронами Shahed, 16 ракетами «Калибр» и восьмью ракетами Х-101. EPA/SERGEY DOLZHENKO

12 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Сегодня в выпуске:

Газопровод «Сила Сибири 2»: деньги на ветер?

Какими могут быть гарантии безопасности для Украины?

Российские дроны наносят удары по западным предприятиям

Отношения России и Швейцарии: интервью Петра Толстого

Андрей Илларионов: «Война в Украине продлится до 2029 года»

Удар по дому правительства в Киеве — сигнал Западу

Газопровод «Сила Сибири 2»: сигнал Западу

Как отмечает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», подписанный в Пекине Путиным и Си Цзиньпином, следует рассматривать прежде всего как политический сигнал сближения Москвы и Пекина на фоне западного политического давления. Российский президент выступал на пресс-конференции так, как будто все вопросы уже решены, однако, что характерно, китайская сторона предпочла пока промолчать. Ведь главные параметры проекта — сроки, финансирование и цена — остаются пока неизвестными переменными величинами.

Главные параметры проекта — сроки, финансирование и цена на газ — остаются пока неизвестными переменными величинами. Chinatopix

Для Китая это способ сократить зависимость от ближневосточного СПГ, для России — окончательный «поворот на Восток» после потери европейского рынка. Но, как подчёркивает NZZ, никакой азиатский контракт не компенсирует России масштабов и доходности прежних европейских поставок. Китай же занимает в этом проекте более сильную позицию: у него нет срочной потребности в российском газе, поэтому он и настаивает на низких ценах. Эксперты напоминают: рынок газа меняется, и через десять лет, после его завершения, этот проект может вообще потерять всякую актуальность.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Какими могут быть гарантии безопасности для Украины?

Портал Watson пишет, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает: именно сильная армия должна быть центральным элементом будущих гарантий безопасности его страны. «Мы обеспечиваем её финансирование, вооружение и производство вооружений сейчас — и должны иметь возможность делать это и через год, и через пять лет, и через десять», — заявил он в сети X (Twitter) после консультаций с союзниками. Консультации по данному вопросу велись в формате «коалиции политической воли», в которую входят представители более 30 государств.

Владимир Зеленский: «Сильная армия должна быть центральным элементом будущих гарантий безопасности страны». Keystone

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц участвовал в переговорах дистанционно; затем состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который раскритиковал европейцев за закупки российской нефти и потребовал усилить давление на Китай.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Вашингтон справедливо выражает свое недовольство: Венгрия и Словакия продолжают ведь получать нефть по трубопроводу «Дружба» и блокируют новые санкции ЕС против Москвы. По данным портала Watson, 26 стран готовы направить своих солдат в Украину для обеспечения будущего перемирия, при этом Германия дала понять: её приоритет — финансирование, вооружение и обучение украинской армии.

Москва отреагировала резко: Владимир Путин заявил, что Россия будет воевать дальше, особенно если условия мира её не устроят. МИД России назвал западные инициативы «глубоко неприемлемыми». По мнению портала Watson, дискуссия о гарантиях безопасности для Украины всё больше превращается в разговор о контурах будущей долгосрочной архитектуры европейской безопасности.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Российские дроны наносят удары по западным предприятиям

Газета Tages-Anzeiger сообщает, что Россия расширила масштаб своих воздушных атак: удары с воздуха наносятся теперь не только по объектам энергетики, но и по западным структурам и даже по дипломатическим представительствам. По данным украинских Вооруженных сил только за один день Россией недавно были против Украины применены 502 дрона Shahed, 16 ракет типа «Калибр» и восемь ракет типа Х-101. Большинство этих летательных аппаратов удалось сбить, но многие все равно достигли своих целей в 14 регионах.

Воздушные удары становятся предупреждением Западу о рисках в случае его прямого вмешательства в войну. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Так, в Мукачево пострадал завод американской компании Flex. Удары пришлись также по ресторану McDonald’s, по фабрике Philip Morris и зданию, связанному с концерном Boeing. В Киеве ракеты повредили представительство ЕС и Культурный центр образовательной организации British Council. Швейцарская газета считает эти атаки политическим сигналом: Москва показывает, что готова бить по объектам международных компаний, даже несмотря на переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом. Таким образом, эти атаки становятся предупреждением Западу о рисках, с которыми он может столкнуться в случае прямого вмешательства в войну.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Отношения России и Швейцарии: интервью Петра Толстого

Еженедельник Weltwoche опубликовал интервью с вице-спикером Госдумы России Петром Толстым. Политик заявил, что Россия вовсе не собирается нападать на Швейцарию: «Я могу вас заверить, что у России нет никаких намерений вторгаться в эту страну». Он напомнил, что в прошлом жители Конфедерации ездили на заработки в Россию и часто работали в гостиницах: «У нас до сих пор портье называют швейцаром».

Петр Толстой, по его словам, жил два года в Женеве. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Петр Толстой считает, что «бороться с антироссийскими стереотипами нелегко». Он рассказал, что жил два года в Женеве и до сих пор встречает прохожих, благодарящих его за прямоту высказываний. Однако, по его словам, Швейцария стала восприниматься в Москве как враждебная страна, поскольку она присоединилась к санкциям ЕС. Политик также отметил, что Европа фактически стала «сателлитом США». По его словам, Европейский союз всё чаще напоминает ему Советский Союз накануне распада: страны-члены ставят национальные интересы выше общих целей. Петр Толстой добавил также, что «европейские СМИ напоминают ему советские», а страх перед Россией «стал цементом европейского единства».

Оригинал материала по ссылке (доступно только абонентам).Внешняя ссылка

Андрей Илларионов: «Война в Украине продлится до 2029 года»

Бывший экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов, занимавший эту должность пять лет, сегодня открыто критикует Кремль и предупреждает: война в Украине затянется ещё надолго. По его словам, последние недели придали российскому президенту «политический импульс». Особую роль сыграл визит Путина на Аляску, который Илларионов назвал «неожиданным переломным моментом»:

«К сожалению, это так. Путин получил огромное внимание, особенно от президента США Дональда Трампа. Аляска стала символом: США, ведущая сила Запада, член G7 и Совета Безопасности ООН, больше не дистанцируются от российского агрессора», — сказал Илларионов в интервью телеканалу SRF. По его словам, Путин получил международное внимание фактически задаром, без каких-либо уступок со своей стороны. Следом последовал очередной дипломатический бенефис — саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, где Москва заручилась поддержкой Китая и Индии в плане закупок российских нефти и газа.

А. Илларионов: «Из-за высоких ставок ЦБ и спада экономики люди теряют работу. Но тогда они идут в армию. Для Путина это способ отобрать рабочую силу у гражданской экономики и направить её на войну». SRF

Тем временем экономические последствия санкций и милитаризации уже, по его словам, вполне ощутимы: инфляция в России остаётся высокой, ключевая ставка Центробанка достигла 18%. Даже ведущие экономисты уже предупреждают о надвигающейся рецессии. Но, как отмечает А. Илларионов, это мало волнует Кремль: «Из-за высоких ставок ЦБ и спада экономики люди теряют работу. Но тогда они идут в армию. Для Путина это способ отобрать рабочую силу у гражданской экономики и направить её на войну».

По словам А. Илларионова, одержимость Путина идеей подчинения Украины имеет давнюю историю: «Он начал эту войну не вчера, не три года назад и даже не одиннадцать лет назад, как часто думают на Западе. Уже в 2003 году Путин заявил, что хочет уничтожить Украину. Для него это идеологический крестовый поход. Он прекратится лишь тогда, когда Путин достигнет своей цели или когда Россия будет побеждена». Андрей Илларионов прогнозирует, что война в Украине продолжится как минимум до января 2029 года — то есть она будет идти весь срок пребывания Дональда Трампа в Белом доме.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Удар по дому правительства в Киеве — сигнал Западу

По данным телеканала SRF, в ночь на воскресенье 7 сентября Москва выпустила по Украине более 800 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет — это рекордное количество с начала войны. Украинская система ПВО оказалась перегружена. В Киеве погибли как минимум четыре человека, в том числе молодая женщина и её новорождённый ребёнок: их квартиру поразил один из дронов. Впервые с начала российского полномасштабного вторжения удары пришлись и по правительственному кварталу Киева, «сердцу политической жизни Украины». Сгорели крыша и верхние этажи здания правительства. Пока остаётся неясным, произошло ли возгорание из-за обломков сбитого дрона или в результате прямого попадания.

Впервые с начала российского полномасштабного вторжения удары пришлись и по правительственному кварталу Киева, «сердцу политической жизни Украины». Ukrainian Emergency Service Via Ap

По данным SRF, спустя три недели после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Кремль резко обострил воздушную войну. Санкции США ушли с повестки дня, о перемирии речь не идёт, а реальные переговоры отодвигаются в неопределённое будущее. Как напоминает телеканал, за это время Россия атаковала американский завод на западе Украины, повредила офисы Евросоюза и Великобритании в Киеве, кроме того, погибли двое сотрудников Датского совета по делам беженцев. Наблюдатели, которых цитирует SRF, считают такие удары частью системной стратегии Кремля, направленной на демонстрацию слабости западных союзников.

В то время как страны так называемой «коалиции политической воли» погружаются в малопродуктивные дискуссии о возможном западном военном присутствии на территории Украины — вплоть до обсуждения участия России в гарантиях безопасности, что с украинской точки зрения выглядит абсурдным, — Москва наращивает производство дронов и ракет и демонстрирует свой прочный союз с Китаем и Северной Кореей. По информации SRF, Европа ждёт шагов от США, однако Дональд Трамп не проявляет готовности вмешиваться и подчёркивает, что именно европейцы должны отвечать за безопасность Украины. На этом фоне украинский МИД выступает с жёсткими заявлениями, призывая западных партнёров оказывать реальное давление на Россию и её военную машину и предоставить Украине вооружение, необходимое для отражения атак.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Ниже материалы, которые также были опубликованы у нас за последнюю неделю и могли бы вас заинтересовать:

Почему ложь о Швейцарии – это вопрос национальной безопасности!

Швейцария запускает альтернативную LLM с открытым кодом

Как зародился живучий миф о связи вакцинации с аутизмом

Приглашаем вас также принять участие в наших актуальных дебатах:

Показать больше Дебаты Ведёт: Айлин Эльчи Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание? Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее? Присоединяйтесь к дискуссии Просмотреть обсуждение

Приглашаем вас пройти короткий опросВнешняя ссылка — это займет меньше 5 минут. Все ответы остаются конфиденциальными. Мы никому не передадим ваши персональные данные, но ваши отзывы помогут нам сделать наш контент ещё лучше и интереснее. Спасибо заранее за участие!

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 15 сентября 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.