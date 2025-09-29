События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Социалист Андреас Гросс: «Украину необходимо поставить в такое положение, чтобы она могла остановить российское наступление». Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

12 минут

Людмила Клот

Сегодня в выпуске:

Россия усиливает военное присутствие у границ Европы

Андреас Гросс: «Я горячий сторонник активного нейтралитета»

«Эстония не может позволить себе игнорировать русскоязычных»

Россия активизирует «гибридные действия» против Европы

Россия усиливает военное присутствие у границ Европы

Швейцарская газета Tages-Anzeiger пишет, что Россия ведёт масштабное наращивание военной инфраструктуры вблизи границ НАТО. Издание ссылается на оценки западных разведок и военных экспертов, согласно которым Москва готовится к «большой войне» с Альянсом и может достичь полной боеготовности к такому сценарию уже к 2029 году.

Как отмечает газета, опасения подтверждаются анализом спутниковых снимков. Они фиксируют строительство новых объектов вдоль российско-финской границы протяжённостью 1300 километров, а также возведение военных баз в Беларуси. Особое внимание, по данным Tages-Anzeiger, эксперты уделяют Кольскому полуострову, где размещена часть российского атомного подводного флота и ядерного арсенала. В аналитическом центре CSIS подчёркивают, что этот регион гарантирует Москве «доминирование в Арктике» и остаётся ключевым элементом глобальной военной стратегии Кремля.

Газета указывает на активное расширение базы в Окольной, где с 2014 года построено около 50 крупных бункеров, вероятно, для хранения ракет и боеголовок. В Североморске-2, находящемся вблизи финской и норвежской границ, возобновлены работы по восстановлению авиабазы. Кроме того, в районе Луптше-Савино под Кандалакшей строится новый военный городок. Бывший сотрудник финской разведки Марко Эклунд в беседе с телеканалом Yle заявил, что масштабы этих объектов свидетельствуют о планах России закрепить свое долговременное присутствие на границе.

По сведениям Tages-Anzeiger, не менее показательно и развитие базы Каменка — всего в 70 километрах от Финляндии. Здесь недавно был развёрнут палаточный лагерь на несколько тысяч военнослужащих. Если до вторжения в Украину численность российской группировки на этом направлении составляла около 30 тысяч человек, то в Кремле планируют довести её до 100 тысяч. Издание обращает внимание, что укрепление позиций идёт и южнее: в окрестностях Минска строится новая база с 13 укреплёнными бункерами.

Россия ведёт масштабное наращивание военной инфраструктуры вблизи границ НАТО. TA

Эксперты предполагают, что объект предназначен для размещения ракетных комплексов «Орешник» с дальностью до 5000 километров. Эти ракеты могут поражать цели в Западной Европе, включая Швейцарию, и обладают средствами преодоления систем ПРО. Газета также напоминает об инциденте 10 сентября, когда российские беспилотники вторглись в польское воздушное пространство и пролетели на глубину до 350 километров. По данным исследовательского проекта Acled, столь масштабное нарушение произошло впервые.

Это событие, по мнению экспертов, продемонстрировало слабость противовоздушной обороны НАТО, сумевшей сбить лишь часть аппаратов, да и то с помощью дорогостоящих систем. Газета Тages-Anzeiger цитирует выводы британского института RUSI: Россия смогла нарастить военное производство значительно быстрее, чем европейские страны, даже несмотря на свои ограниченные ресурсы. Ключевым преимуществом стала ставка на массовый выпуск относительно простых систем вооружений, прежде всего дронов. Австрийский военный аналитик Густав Грессель в этой связи заявил даже, что вероятность военного столкновения России и НАТО он оценивает в «100 процентов».

Оригинал материала по ссылке, доступно только абонентам. Внешняя ссылка

Андреас Гросс: «Я горячий сторонник активного нейтралитета»

В интервью журналу Weltwoche один из самых авторитетных политиков Швейцарии, социалист Андреас Гросс (Andreas Gross), заявил: «Украину необходимо поставить в такое положение, чтобы она могла остановить российское наступление. Для этого она должна получить ещё больше оружия, а также право целенаправленно использовать его против фабрик дронов и нефтегазовых перерабатывающих заводов в глубине России. Кстати, арсенал НАТО в пять раз больше российского. Но пока ЕС не является подлинной демократией, не является федеративным государством, эта поддержка остаётся фрагментарной: национальные европейские армии по-настоящему не объединяются. Если бы они это сделали, им вообще не пришлось бы вооружаться дополнительно — у них уже достаточно сил».

«Мы не приемлем ни марша России на Запад, ни её „булавочных уколов“ с помощью дронов в Польше, на Балтике или в Средиземном море. С другой стороны, мы готовы вместе с Россией выстраивать послевоенный порядок с абсолютными гарантиями безопасности для Украины. Я горячий сторонник активного швейцарского нейтралитета. Мы отказываемся от войны. Мы не хотим ни прямо, ни косвенно вносить вклад в военные действия. Но мы поддерживаем всех тех, кого, по нашему мнению, несправедливо атакуют с нарушением международного права».

Андреас Гросс: «Мы готовы вместе с Россией выстраивать послевоенный порядок с абсолютными гарантиями безопасности для Украины». Keystone

По словам А. Гросса, Швейцария должна инвестировать 10 миллиардов франков в восстановление Украины, например в разминирование сельхозугодий. Кроме того, страна могла бы сыграть роль посредника при заключении мирного договора. «Российская Федерация должна стать демократической федерацией, а не оставаться имперской клептократией или агрессивной автократией. А Европейский союз должен — включая Украину, Молдову, Албанию, Сербию, Черногорию и Северную Македонию — превратиться в федеративное европейское государство на основе транснациональной демократии и федералистской конституции. Обе федерации должны заново выстроить евроазиатское соседство, в котором, несмотря на все различия, страны уважают друг друга, помогают друг другу и больше не ведут неоимперских военных походов».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

«Эстония не может позволить себе игнорировать русскоязычных»

Несколько дней назад российские военные самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии — страны НАТО и Евросоюза. Подобные провокации происходят не впервые, однако события минувшей пятницы вновь вызвали особую обеспокоенность. Общественное радио SRF 1 попыталось выяснить, как это отражается на повседневной жизни и настроениях жителей страны.

В центре репортажа находится швейцарец Даниэль Неф, который уже несколько лет живёт с семьёй в Таллине. По его словам, люди в стране по-прежнему ощущают себя в безопасности: уровень преступности низкий, а пролёты российских самолётов давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Многие относятся к ним спокойно, не поддаваясь панике, хотя такие инциденты и напоминают о том, что стабильность в регионе не является чем-то гарантированным.

Даниэль Неф отмечает, что Эстонию больше всего тревожит даже не угроза, исходящая от истребителей или дронов, а долгосрочная политическая неопределённость — страх перед тем, что будет, если российскую агрессию не удастся сдержать. SRF SWI

Даниэль Неф отмечает, что Эстонию больше всего тревожит даже не угроза, исходящая от истребителей или дронов, а долгосрочная политическая неопределённость — страх перед тем, что будет, если российскую агрессию не удастся сдержать. Тем не менее подобные разговоры редко выходят на первый план: жители страны стараются не зацикливаться на мрачных сценариях и предпочитают продолжать привычную жизнь.

При этом заметна разница между поколениями. Люди старшего возраста, помнящие времена до 1991 года, когда Эстония входила в состав СССР, воспринимают происходящее острее. Молодёжь же, выросшая уже в независимой стране, относится к ситуации спокойнее и без драматизации. Отдельной темой остаётся русскоязычное меньшинство, составляющее около 20% населения.

Интеграция этой группы — важная задача для государства: Эстония не может позволить себе игнорировать пятую часть жителей, особенно в условиях напряжённых отношений с восточным соседом, ведь их могут использовать как инструмент гибридной войны. В целом же, по наблюдениям Д. Нефа, из Швейцарии и других стран Европы ситуация выглядит куда тревожнее, чем при взгляде из самой Эстонии.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Россия активизирует «гибридные действия» против Европы

Газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что сначала беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, затем боевые самолёты зашли в воздушное пространство Эстонии, в Скандинавии неопознанные дроны фиксировались над аэропортами Копенгагена и Осло. Эта череда инцидентов, подчёркивает NZZ, не выглядит случайной и явно продолжает линию России по ведению операций в так называемой «серой зоне».

По оценкам издания, речь идёт о скоординированных действиях. Кремль всё активнее прибегает к «гибридным» методам: от поджогов и диверсий до кибератак и кампаний дезинформации. Эта практика уходит корнями в советские времена: тогда она была известна как «активные мероприятия» — так называли скрытые операции, призванные влиять на политику других государств.

Цель Москвы, пишет газета, двояка: добиться победы в войне против Украины и одновременно изменить всю европейскую систему безопасности, перенастроив её в свою пользу. Для этого Россия стремится сеять в западном обществе неуверенность: она хотела бы подорвать доверие европейцев к властям и повлиять на политические настроения, в том числе так, чтобы пользу от этого получили пророссийские партии и движения.

Провокации позволяют проверить, насколько силовые структуры готовы к отражению угроз и насколько единодушно реагируют на них европейские правительства, ЕС и НАТО. NZZ

Одновременно такие акции повышают финансовые издержки западных стран: службы безопасности вынуждены реагировать на диверсии, а правительства — тратить ресурсы на противодействие им. Провокации позволяют также проверить, насколько готовы силовые структуры к отражению угроз и насколько единодушно реагируют на них европейские правительства, ЕС и НАТО. А демонстративные действия вроде нарушений границ укрепляют нарратив слабости западных государственных институтов и позволяют Кремлю демонстрировать собственное могущество.

Но парадокс заключается в том, что российские действия, задуманные как инструмент давления, в конечном счёте могут привести к противоположному результату — к укреплению сплочённости Запада. NZZ

Эти операции выгодны Москве ещё и потому, что их легко отрицать: доказать причастность России к ним сложно. Однако успех подобной стратегии вовсе не гарантирован. В Украине Россия начиная с 2014 года пыталась с помощью дезинформации и диверсий изменить политический курс страны, но безрезультатно. Единственным «успехом» стала аннексия Крыма, однако именно провал «гибридных методов» и подтолкнул Кремль к открытому вторжению в 2022 году.

Что касается Европы, то неудача России в «серой зоне» необязательно приведёт к прямому столкновению Москвы с НАТО. Тем не менее в последние месяцы Кремль заметно нарастил свою активность именно в этом «пограничном пространстве». Кремль, возможно, видит, что наступил удобный момент для того, чтобы попытаться расколоть Европу. По мнению NZZ, свою роль здесь играет и новая внешняя политика США при Дональде Трампе. Но парадокс заключается в том, что российские действия, задуманные как инструмент давления, в конечном счёте могут привести к противоположному результату — к укреплению сплочённости Запада.

Оригинал материала по ссылке, доступно только абонентам.Внешняя ссылка

Обзор прессы подготовлен: Людмила Клот.