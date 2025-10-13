События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Швейцарский певец Немо Меттлер, победитель "Евровидения" в 2024 году, выступил в Киеве и провел ночь в бомбоубежище. Keystone

Сегодня в нашем очередном обзоре СМИ Швейцарии мы поговорим о тревожных сигналах в экономике России, о новой миграционной политике Берна и о силе искусства в условиях войны.

Российская промышленность сворачивает производство: несмотря на официальную стабильность, экономика всё отчётливее демонстрирует признаки скрытой рецессии — компании переходят на сокращенную рабочую неделю, растут долги по зарплатам, ключевые отрасли стагнируют.

А тем временем в Швейцарии меняется подход к украинским беженцам: с 1 ноября граждане западных областей Украины больше не смогут рассчитывать на автоматическое получение миграционной защиты — это решение властей стало весьма спорным особенно в ситуации продолжающихся обстрелов и гуманитарной нестабильности.

И, наконец, мы поговорим о швейцарском небинарном музыканте Немо, который провёл ночь в киевском бомбоубежище, чтобы всё равно выйти на сцену. Его концерт стал не только музыкальным событием, но и жестом солидарности с жителями города, живущими под постоянной угрозой ракетных атак.

Российская промышленность сворачивает производство — журнал Cash о признаках скрытой рецессии

Антивоенная акция протеста в Цюрихе через две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину, 6 марта 2022 года. Keystone-SDA

Журнал Cash со ссылкой на агентство Reuters отмечает, что в российской экономике всё отчетливее проявляются последствия западных санкций. Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы (2,1%), промышленность страны сталкивается с падением внутреннего спроса и сокращением экспорта. Компании прибегают к вынужденным мерам: чтобы сократить издержки без массовых увольнений они вводят четырёхдневную неделю и отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Общая сумма задолженностей по зарплате с августа прошлого года выросла более чем втрое — до 1,64 млрд рублей.

Наиболее заметны проблемы в секторах, не связанных с военным производством: по имеющимся данным, с начала 2025 года объём производства там сократился на 5,4%. Прогноз роста ВВП страны не превышает 1%, что значительно ниже показателей предвоенных лет. Номинальный объём экономики — около 2,2 трлн долларов — остаётся на уровне 2013 года. Президент Владимир Путин объясняет замедление роста «намеренным охлаждением» экономики ради сдерживания инфляции, которая, по прогнозу, по итогам 2025 года достигнет 6,8%. Кризисные явления становятся заметными и в иных ключевых отраслях. Государственные железные дороги (РЖД) отправляют часть административного персонала в неоплачиваемые отпуска — это стало следствием спада объёма грузоперевозок.

Автопроизводители — ГАЗ, КамАЗ и АвтоВАЗ — временно перешли на четырёхдневную рабочую неделю. Сокращения коснулись и горнодобывающих компаний: концерн Alrosa урезал фонд оплаты труда на 10%, а в угольной отрасли, по данным вице-премьера Александра Новака, до 30 предприятий находятся на грани банкротства. В Кузбассе, по информации аналитиков NEFT Research, в первой половине года без работы остались около 19 000 шахтёров. Не лучше ситуация и в металлургии. «В отрасли идёт тихая деградация», — цитирует Cash свой источник. Среди причин — высокий курс рубля, дорогие кредиты и резкое падение спроса как внутри страны, так и за её пределами (издание Cash, на немецком языкеВнешняя ссылка).

Телеканал SRF: Швейцария сворачивает миграционную защиту для украинцев с запада страны

Беженцы из Украины прибывают в Словакию через пограничный переход Убла в пятницу, 25 февраля 2022 года. Словакия заявила, что после начала войны России против Украины она будет пропускать украинцев к себе в страну. Keystone / Martin Divisek

С 1 ноября 2025 года Швейцария изменит правила приёма украинских беженцев, дифференцируя их по регионам происхождения. Как сообщает телеканал SRF, люди из семи западных областей Украины больше не смогут автоматически получать в Швейцарии ВНЖ категории S. Федеральные власти считают, что их возвращение в эти регионы «в целом возможно и разумно», поскольку там якобы нет непосредственной угрозы. Однако, как отмечает восточноевропейская корреспондентка телеканала SRF Юдит Хубер (Judith Huber), такое предположение выглядит спорным и противоречит реальной ситуации на местах.

Юдит Хубер подчёркивает: хотя запад Украины формально менее опасен, чем восточные фронтовые районы или столица Киев, говорить там о полной безопасности все равно нельзя. Только за последние две недели эти регионы пережили два массированных ракетно-дроновых удара, один из которых унёс жизни целой семьи под Львовом. Россия, по её словам, с начала лета усилила атаки на гражданские объекты по всей стране, включая жилые дома, школы и больницы. Поэтому даже в западных областях нет зон, где население может чувствовать себя в безопасности.

По наблюдениям журналистки, война давно перестала быть «локальной»: воздушные атаки охватывают всю территорию Украины, а уязвимыми остаются прежде всего дети, беременные женщины и пожилые люди. Многочисленные свидетельства говорят о тяжёлых психологических травмах. Один из недавних случаев, упомянутых SRF: женщина, умершая от сердечного приступа в убежище во время воздушной тревоги. Такие эпизоды, по словам Юдит Хубер, показывают, насколько изнуряющей стала «война на выживание» для мирного населения.

Решение Берна, подчёркивает SRF, имеет не только административное, но и символическое значение. Оно посылает сигнал о сворачивании швейцарской поддержки Украины в момент, когда эта страна сталкивается с энергетическим терроризмом со стороны России и приближением суровой зимы. Москва, как известно, постоянно стремится разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, с тем чтобы сделать жизнь граждан невыносимой. Телеканал SRF напоминает, что Швейцария ранее акцентировала свою гуманитарную деятельность в качестве замены поставкам в Украину вооружений, невозможным из-за нейтралитета.

Однако украинские власти обращают внимание на противоречие: в обломках российских ракет и дронов регулярно находят компоненты западного, в том числе швейцарского, происхождения. Таким образом, страна, которая не может полностью обеспечить соблюдение собственных санкций, одновременно не дает больше защиты тем, кто старается спастись от этих атак (SRF, на немецком языкеВнешняя ссылка).

Немо провёл ночь в бомбоубежище Киева — портал Watson о концерте под обстрелом

Немо Меттлер, также известный как Немо, победил на 68-м конкурсе песни «Евровидение» (ESC) 2024 с песней The Code, в городе Биль, 17 июня 2024 года. Afp Or Licensors

Как сообщает швейцарский портал Watson, победитель «Евровидения-2024» швейцарский певец Немо (Nemo) оказался в Киеве под ночным обстрелом. В украинской столице артист дал концерт-презентацию своего нового альбома Arthouse. В своей Stories в Instagram Немо рассказал, что всю ночь провёл в убежище. «Я спал в бомбоубежище в подвале отеля, пока Киев всю ночь находился под обстрелом», — написал он под фотографией, сделанной в бункере, добавив: «Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей».

Артист подчеркнул, что глубоко тронут теплом и поддержкой, которые он почувствовал во время визита: «Киев — один из самых прекрасных городов, которые я когда-либо посещал, и я с нетерпением жду сегодняшнего вечера, музыки и встреч с людьми». Несмотря на ночные бомбардировки, концерт состоялся в запланированное время. После выступления в Киеве Немо возьмёт двухнедельную паузу, а затем продолжит гастроли: 24 октября 2025 года концертная программа Arthouse будет представлена в Цюрихе.

Портал Watson отмечает, что ночной эпизод в Киеве наглядно показал хрупкость мирной жизни в Украине и ту атмосферу постоянной угрозы, в которой проходят культурные события. Для швейцарского исполнителя, ставшего символом новой музыкальной открытости Европы, это выступление стало актом солидарности с украинской публикой, а для зрителей — напоминанием о повседневном мужестве, без которого невозможна жизнь в условиях войны (портал Watson, на немецком языкеВнешняя ссылка).

