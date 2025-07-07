Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине

Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом. Keystone-SDA

Председатель Национального совета Швейцарии (большой палаты парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом. Основное внимание делегации будет уделено обмену мнениями с депутатами Верховной Рады и ознакомлению с гуманитарной ситуацией более чем через три года после начала полномасштабного российского вторжения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Nationalratspräsidentin Riniker zu mehrtägigem Besuch in Ukraine Оригинал Читать далее Nationalratspräsidentin Riniker zu mehrtägigem Besuch in Ukraine

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Председатель Национального совета Швейцарии (большой палаты парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом. Основное внимание делегации будет уделено обмену мнениями с депутатами Верховной Рады и ознакомлению с гуманитарной ситуацией более чем через три года после начала полномасштабного российского вторжения.

В Киеве Майа Риникер встретилась с Председателем украинского парламента Русланом Стефанчуком. В прошлом году он уже посещал Берн с официальным визитом. Кроме того, в понедельник, 7 июля, она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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В ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил Швейцарию за оказанную финансовую и гуманитарную помощь, а также выразил надежду, что Берн присоединится к международным усилиям по возвращению украинских детей, депортированных в Россию. По данным правозащитной организации Amnesty International, украинские власти располагают сведениями минимум о 20 000 таких случаев, однако предполагается, что реальное число существенно выше.

Президент России Владимир Путин, отдавший приказ о вторжении в Украину, с марта 2023 года разыскивается Международным уголовным судом в Гааге. Ордер на его арест выдан по обвинению в военных преступлениях, включая депортацию украинских детей. Согласно заявлению парламента Швейцарии, в центре переговоров Майи Риникер с украинскими парламентариями были актуальная военная ситуация, международная поддержка Украины и гуманитарные потребности мирного населения. Майа Риникер подтвердила готовность Швейцарии продолжать предоставлять свои «добрые услуги» для содействия поиску дипломатического решения конфликта на основе Устава ООН, а также поддерживать усилия по восстановлению страны.

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В составе швейцарской делегации также находится председатель Комитета по внешней политике Национального совета Лоран Верли (Laurent Wehrli) из партии «Либералы» (FDP), кантон Во. Кроме официальных переговоров, делегация намерена ознакомиться с реализуемыми в Украине швейцарскими проектами, направленными на защиту гражданского населения, расширение доступа к образованию и укрепление местного самоуправления. С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

По данным за июль 2025 года, внутри страны остаются в статусе перемещённых лиц около 4 миллионов человек, ещё около 6 миллионов — находятся за пределами Украины. В Швейцарии в настоящее время проживает почти 70 000 украинских беженцев. По состоянию на май 2025 года федеральные власти Швейцарии на поддержку пострадавших от войны как на территории Украины, так и в самой Швейцарии выделили около 5,16 миллиарда швейцарских франков. С 2025 по 2036 год запланированы дополнительные 5 миллиардов франков помощи.

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