The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине

Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.
Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом. Keystone-SDA

Председатель Национального совета Швейцарии (большой палаты парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом. Основное внимание делегации будет уделено обмену мнениями с депутатами Верховной Рады и ознакомлению с гуманитарной ситуацией более чем через три года после начала полномасштабного российского вторжения.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Председатель Национального совета Швейцарии (большой палаты парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом. Основное внимание делегации будет уделено обмену мнениями с депутатами Верховной Рады и ознакомлению с гуманитарной ситуацией более чем через три года после начала полномасштабного российского вторжения.

В Киеве Майа Риникер встретилась с Председателем украинского парламента Русланом Стефанчуком. В прошлом году он уже посещал Берн с официальным визитом. Кроме того, в понедельник, 7 июля, она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Показать больше

В ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил Швейцарию за оказанную финансовую и гуманитарную помощь, а также выразил надежду, что Берн присоединится к международным усилиям по возвращению украинских детей, депортированных в Россию. По данным правозащитной организации Amnesty International, украинские власти располагают сведениями минимум о 20 000 таких случаев, однако предполагается, что реальное число существенно выше.

Президент России Владимир Путин, отдавший приказ о вторжении в Украину, с марта 2023 года разыскивается Международным уголовным судом в Гааге. Ордер на его арест выдан по обвинению в военных преступлениях, включая депортацию украинских детей. Согласно заявлению парламента Швейцарии, в центре переговоров Майи Риникер с украинскими парламентариями были актуальная военная ситуация, международная поддержка Украины и гуманитарные потребности мирного населения. Майа Риникер подтвердила готовность Швейцарии продолжать предоставлять свои «добрые услуги» для содействия поиску дипломатического решения конфликта на основе Устава ООН, а также поддерживать усилия по восстановлению страны.

Читайте также:

Показать больше
Воспитанники украинского детского дома «Крылья надежды» в Швейцарии с подарками.

Показать больше

«Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»

Этот контент был опубликован на Наталья Лащевская вывезла из Мариуполя без малого сотню детей-сирот. Как сейчас живут украинские дети в Швейцарии — в нашем эксклюзивном репортаже.

Читать далее «Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»

В составе швейцарской делегации также находится председатель Комитета по внешней политике Национального совета Лоран Верли (Laurent Wehrli) из партии «Либералы» (FDP), кантон Во. Кроме официальных переговоров, делегация намерена ознакомиться с реализуемыми в Украине швейцарскими проектами, направленными на защиту гражданского населения, расширение доступа к образованию и укрепление местного самоуправления. С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

По данным за июль 2025 года, внутри страны остаются в статусе перемещённых лиц около 4 миллионов человек, ещё около 6 миллионов — находятся за пределами Украины. В Швейцарии в настоящее время проживает почти 70 000 украинских беженцев. По состоянию на май 2025 года федеральные власти Швейцарии на поддержку пострадавших от войны как на территории Украины, так и в самой Швейцарии выделили около 5,16 миллиарда швейцарских франков. С 2025 по 2036 год запланированы дополнительные 5 миллиардов франков помощи.

Показать больше
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
59 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
155 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Показать больше

Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии

Этот контент был опубликован на В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Читать далее Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии
ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики

Показать больше

Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам

Этот контент был опубликован на Малые предприятия, в том числе сферы розничной торговли, будут меньше платить за приём безналичных платежей.

Читать далее Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам
Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Показать больше

Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Читать далее Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа
длительное воздействие транспортного фона связано с широким спектром негативных последствий для здоровья

Показать больше

Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

Этот контент был опубликован на Транспортный шум остаётся одной из главных проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Европы.

Читать далее Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы.

Показать больше

ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным

Этот контент был опубликован на Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова нарушающим международные нормы.

Читать далее ООН признала задержание Гульнары Каримовой незаконным
В Швейцарии женщины рожают всё меньше детей, и это прямо влияет на размер семей.

Показать больше

Швейцарские семьи уменьшаются в размерах

Этот контент был опубликован на Согласно уточненным финальным данным Федерального статистического ведомства страны (BFS) за 2024 год, тенденция к сокращению рождаемости, наблюдаемая в Швейцарии уже много лет, сохраняется в прежнем масштабе.

Читать далее Швейцарские семьи уменьшаются в размерах
Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Показать больше

Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

Этот контент был опубликован на Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Читать далее Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Новые нормы, однако, не будут иметь обратной силы и, следовательно, пока они не будут применяться к Украине.

Показать больше

Парламент Швейцарии упростит экспорт и реэкспорт оружия?

Этот контент был опубликован на Новые нормы, однако, не будут иметь обратной силы и, следовательно, пока они не будут применяться к Украине.

Читать далее Парламент Швейцарии упростит экспорт и реэкспорт оружия?
«Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет». Так оценивает ситуацию Мартин Пфистер, новый министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

Показать больше

Министр обороны Швейцарии представил военную стратегию

Этот контент был опубликован на «Безопасность Швейцарии находится под такой угрозой, какой не было уже много лет, страна должна взять её защиту в свои руки».

Читать далее Министр обороны Швейцарии представил военную стратегию
ОБСЕ может оказаться не самым лучшим кандидатом на роль будущей площадки, на базе которой можно было бы организовать такой мониторинг — прежде всего в силу критического отношения Украины к предыдущей миссии ОБСЕ.

Показать больше

Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине

Этот контент был опубликован на Для успеха возможного перемирия в Украине необходимы чёткие договорённости и надёжная система мониторинга.

Читать далее Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине
Разминирование в Украине: есть позитивные итоги

Показать больше

Разминирование в Украине: есть позитивные итоги

Этот контент был опубликован на Более 70% территорий Украины, затронутых минной опасностью и пригодных для жизни и работы, уже освобождены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Читать далее Разминирование в Украине: есть позитивные итоги
Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии неопределенности

Показать больше

Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности

Этот контент был опубликован на Спустя три года после начала вторжения России в Украину миллионы украинских беженцев по всей Европе продолжают жить в состоянии неопределенности.

Читать далее Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR