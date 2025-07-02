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Стало известно, какой кантон Швейцарии самый счастливый

Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии.
Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии. Keystone-SDA

Жители кантона Граубюнден на востоке страны демонстрируют самый высокий уровень социального благополучия среди всех регионов Швейцарии. К такому выводу пришли авторы нового опроса о состоянии физического и душевного здоровья населения страны.

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Keystone-SDA
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Согласно результатам опроса около 73,6% опрошенных в кантоне Граубюнден заявили, что «чувствуют себя энергичными и полными сил». В среднем по Швейцарии этот показатель составил 66,5%. Согласно этому опросу, проведённому Швейцарской обсерваторией общественного здоровья (Obsan) в 2022 году, жители кантона не только чувствуют себя наиболее комфортно по сравнению с другими регионами страны, но и реже страдают от депрессий, лучше спят и чаще ощущают, что полностью контролируют собственную жизнь.

Чувство одиночества также встречается в Граубюндене несколько реже: 37,4% против 42,3% по стране. Однако среди молодёжи кантона ощущение покинутости и заброшенности проявляется заметно чаще, чем среди пожилых людей. Примерно 80,7% жителей Граубюндена сообщили, что ведут активный образ жизни, что выше национального среднего показателя (76%). Вместе с тем жители кантона чаще попадают в несчастные случаи: в 2022 году от травм пострадала почти четверть респондентов.

Тем не менее жители Граубюндена несколько реже обращаются за медицинской помощью, чем население Швейцарии в целом. То же касается и стационарного лечения. Кроме того, страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию в Граубюндене почти на 600 франков ниже национального среднего уровня. Кроме того, 28,6% опрошенных сообщили, что хотя бы раз в жизни употребляли каннабис (марихуану). Это немного ниже среднего показателя по стране (32,6%).

tramonto sul lago di sils gelato
Озеро Зиль в кантоне Граубюнден, пейзаж, которым был очарован Фридрих Ницше. Keystone / Gian Ehrenzeller

Интересно, что к употреблению «травки» чаще прибегают люди с более высоким уровнем образования и швейцарским гражданством. Кроме того, опрос подтвердил, что люди с более высоким образованием в Граубюндене в целом ведут более здоровый образ жизни: они чаще бывают физически активны и придают большее значение здоровому питанию. Доля курящих и употребляющих алкоголь в кантоне также снижается.

Снижение зависимости от вредных привычек

Тридцать лет назад в кантоне курил каждый третий житель, сегодня — только каждый четвёртый. Ежедневно алкоголь употребляют 10,6% опрошенных, ещё 44,6% делают это еженедельно. Эти показатели практически не отличаются от общефедеральных, но за последние 30 лет в этом регионе страны наблюдается устойчивая тенденция к снижению степени зависимости от вредных привычек.

Как уточнила в ответ на запрос агентства Keystone-SDA представительница министерства здравоохранения кантона Граубюнден Дениз Рудин (Denise Rudin), тот факт, что данные собирались во время пандемии, не оказал существенного влияния на общую картину. Однако, по её словам, на фоне пандемии, вероятно, стали более заметными вопросы психического здоровья.

«Мы уже знаем, что в первую очередь от психических проблем страдают молодые люди, особенно девушки и молодые женщины. Мы внимательно следим за этой ситуацией», — подчеркнула Дениз Рудин. В опросе приняли участие 1 026 человек из кантона Граубюнден, в том числе 533 женщины и 493 мужчины, 868 участников опроса имели швейцарское гражданство, 158 были иностранного происхождения. Опрос проводится каждые пять лет среди жителей Швейцарии в возрасте от 15 лет.

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