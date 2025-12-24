Стал известен масштаб травматизма на горнолыжных трассах Швейцарии
Почти 62 000 жителей страны ежегодно получают травмы на горнолыжных трассах. Более чем для каждого пятого пострадавшего несчастный случай оказывается настолько серьёзным, что приводит к отсутствию на работе в течение как минимум четырёх недель.
Как следует из аналитического отчета Швейцарского бюро по профилактике несчастных случаев (Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung, BFU), опубликованного на днях, в последние годы эти показатели в целом остаются стабильными.
В новом отчёте при этом представлены обобщённые данные о травматизме при катании на лыжах и сноуборде за последние 30 лет.
Ежегодно травмы получают около 53 000 лыжников и примерно 9 000 сноубордистов. По данным BFU, почти три миллиона жителей Швейцарии хотя бы время от времени выходят на горнолыжные трассы, тогда как сноубордом занимаются около 450 000 человек.
Собранная статистика показывает, что чаще всего травмируются коленные суставы. Помимо неподходящей или плохо подогнанной экипировки, к несчастным случаям нередко приводят переоценка собственных возможностей и превышение максимально разрешенной на данном склоне скорости.
