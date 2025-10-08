Тарифы омрачают перспективы роста экономики

Швейцарская экономика в следующем году будет расти заметно медленнее, чем предполагалось ещё этим летом. Об этом заявили эксперты НИИ проблем промышленной конъюнктуры KOF при Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich).

Главная причина — жёсткие тарифные меры США, введённые в начале августа, а также сохраняющаяся неопределённость в целом в мировой экономике. По данным KOF, в 2026 году валовой внутренний продукт (ВВП) Швейцарии вырастет лишь на 0,9% (без учёта крупных международных спортивных мероприятий).

Летом 2025 года ожидался рост на уровне 1,5%. Прогноз института на 2025 год (1,4%) подтвердился, на 2027 год он ожидает ускорения темпов роста до 1,6%. По оценке специалистов KOF новые американские импортные тарифы всё сильнее бьют по швейцарскому экспортному сектору. Особенно критичен тот факт, что продукция из Швейцарии облагается более высокими пошлинами, чем товары из стран Европейского союза.

Как отмечает KOF, пока что экономику страны поддерживала фармацевтическая отрасль, однако возможное обязательное снижение цен на лекарства в США может ослабить этот положительный эффект. Ещё более рискованным сценарием стало бы распространение американских тарифов и на фармацевтическую продукцию.

В своём прогнозе исследователи KOF исходят из того, что лекарства будут, как и прежде, освобождены от таможенных пошлин, но цены на них в США придётся снизить на 10%.

Рынок труда также входит в цикл охлаждения. В 2025 году ожидается рост занятости всего на 0,3% — это минимальный показатель со времён пандемии. В 2026 году рост занятости составит лишь 0,5%, а уровень безработицы к тому времени может подняться до 3,2%.

Заработная плата, как прогнозируется, будет увеличиваться, но медленно, хотя из-за низкой инфляции в Швейцарии реальные доходы немного подрастут. В целом KOF особо подчёркивает: степень неопределённости всех прогнозов остаётся слишком высокой.

