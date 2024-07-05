Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости

Тейлор Свифт выступит в Цюрихе и Швейцария в восторге

Швейцарию ожидает еще одно летнее мега-событие: концерты 9 и 10 июня Тейлор Свифт на цюрихском стадионе «Летцигрунд».
Швейцарию ожидает еще одно летнее мега-событие: концерты Тейлор Свифт 9 и 10 июня на цюрихском стадионе «Летцигрунд». Keystone-SDA

Швейцарию ожидает еще одно летнее мега-событие: концерты 9 и 10 июня Тейлор Свифт на цюрихском стадионе «Летцигрунд». В Швейцарии поп-дива окажется впервые, но концерты в рамках ее тура Eras Tour — это не просто поп-концерты, это манифестация настоящего феномена.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Ее выступление будет длиться более трёх часов. Шоу включает в себя также и танцевальные номера. Звезда из американского штата Пенсильвания исполнит более сорока композиций, от проникновенных баллад до зажигательных поп-хитов. Мировой Eras Tour начался в штате Аризоне (США) в марте 2023 года и должен будет закончиться в Ванкувере 8 декабря 2024 года.

Запланировано более 150 концертов по всему миру, 51 концерт пройдет в Европе — два из них в Цюрихе. Стадион «Летцигрунд», вмещающий 50 000 человек, является самой большой концертной площадкой в Швейцарии. Ожидается, что концерты посетят все 100 000 человек, значительная часть из которых приедет из-за рубежа. Это те самые счастливцы, которым удалось заполучить заветные билеты.

Потирают руки

Уже в середине июня из Цюриха сообщали, что кемпинг, расположенный рядом со стадионом, полностью заполнен, все отели региона тоже забронированы почти без остатка. Представители сферы общественного питания уже потирают руки от ликования, ведь поклонники и поклонницы Тейлор Свифт (это основном женщины старше тридцати лет) относятся к очень состоятельной клиентуре.

Она уникальна уже тем, что стала миллиардером только благодаря доходам от своей музыки.
Она уникальна уже тем, что стала миллиардером только благодаря доходам от своей музыки. Invision

Положительное влияние Тейлор Свифт на местную экономику хорошо известно и давно задокументировано, получив отдельный термин «свифтономика» (видимо – в память о «рейганомике»). Онлайн-портал Freedom24 отдельно указывает на положительное влияние, которое оказывает певица на экономики таких небольших стран, как Швейцария, Ирландия и Нидерланды.

«Не стоит недооценивать и тех, кто остался без билетов, потому что они равно захотят быть поближе к своему кумиру в Цюрихе», — пишет Freedom24. Помимо сферы туризма от двух концертов выиграют розничная торговля и поставщики разного рода «мерча». Например, экономика Эдинбурга, где Тейлор Свифт выступала три раза, зарабатывала, по данным газеты The Scotsman, десятки тысяч фунтов за концерт. И всё это прямая заслуга Тейлор Свифт.

Уникальный миллиардер

Она уникальна уже тем, что стала миллиардером только благодаря доходам от своей музыки. Она всегда следила за тем, чтобы власть над её бизнесом оставалась в её же собственных руках. Вступив в битву со стриминговыми провайдерами Spotify и Apple Music, она в итоге добилась своего и победила. А после того, как музыкальные права на ее первые шесть альбомов были проданы частной акционерной компании, она перезаписала их в качестве Taylor’s Versions и таким образом снова закрепила за собой права и на свои ранние пластинки.

Показать больше

Доход от киноверсии ее Eras Tour также достался только ей, потому что она сама и спродюсировала фильм, и сама вела переговоры напрямую с американской сетью кинотеатров AMC. Нанимать продюсера и кинопрокатчика Тейлор Свифт не стала. В итоге в финансовом плане она теперь находится наравне с такими звездами, как Бейонсе и Брюс Спрингстин.

Швейцария постоянно становится местом проведения концертов мировых рок и поп-звёзд, от Guns N’ Roses и Depeche Mode до «Раммштайн» и до буквально недавно отыгравших в Цюрихе AC/DC. Жаль только, что Пинк отменила свой концерт в Берне.

Показать больше
Três homens posando para o fotógrafo

Показать больше

The Young Gods, или Четыре десятилетия экспериментов с электроникой

Этот контент был опубликован на Несмотря на свой солидный возраст ветераны индастриал-рока отнюдь не стареют душой и недавно выпустили свой 12-й студийный альбом.

Читать далее The Young Gods, или Четыре десятилетия экспериментов с электроникой
Показать больше
Idles - британская пост-панк группа, основанная в 2009 году в Бристоле, Англия.

Показать больше

Джазовый фестиваль в Монтрё в цифрах и удивительных фактах

Этот контент был опубликован на Постарались собрать некоторые интересные факты и цифры, характеризующие этот крупнейший в мире ежегодный музыкальный фестиваль.

Читать далее Джазовый фестиваль в Монтрё в цифрах и удивительных фактах

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
45 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
17 Отметки «мне нравится»
20 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
45 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Победа России считается в Швейцарии более вероятным сценарием

Показать больше

Победа России считается в Швейцарии более вероятным сценарием

Этот контент был опубликован на В Украине в победу над Россией верят 58% населения и почти никто не ожидает победы Москвы. В остальной Европе картина совершенно иная.

Читать далее Победа России считается в Швейцарии более вероятным сценарием
CERN

Показать больше

ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией

Этот контент был опубликован на Как известно, расположенный в Швейцарии ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с Россией. Но одно исключение все же было сделано.

Читать далее ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией
Медстраховщики Швейцарии основали новую ассоциацию

Показать больше

Медстраховщики Швейцарии основали новую ассоциацию

Этот контент был опубликован на Крупнейшие медицинские страховщики Швейцарии основали собственную отраслевую ассоциацию.

Читать далее Медстраховщики Швейцарии основали новую ассоциацию
Что произошло? Швейцарский кинорежиссёр Петер Луизи (Peter Luisi), как выяснилось, написал сценарий не сам, его автором стала нейросеть на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

Швейцарский режиссер написал сценарий при помощи нейросети

Этот контент был опубликован на Если сценарий написан программой на основе искусственного интеллекта, то что это такое: еще искусство, или уже что-то другое? И кто им владеет?

Читать далее Швейцарский режиссер написал сценарий при помощи нейросети
Почти 12 000 свечей в память о людях, умерших от коронавируса в Швейцарии, вторник, 7 декабря 2021 года, на площади Бундесплац перед Федеральным дворцом в Берне, Швейцария, зажгли активисты.

Показать больше

Так сколько же человек умерло от коронавируса в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Разные ведомства дают разные ответы, данные Федерального ведомства статистики не совпадают с данными Ведомства здравоохранения.

Читать далее Так сколько же человек умерло от коронавируса в Швейцарии?
Кантональный совет (парламент) Золотурна будет требовать от претендентов на швейцарский паспорт более высокой степени владения стандартным немецким языком.

Показать больше

Золотурн ужесточит языковые требования к натурализации

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Золотурн одобрил соответствующее поручение парламентской фракции Швейцаркой народной партии (SVP).

Читать далее Золотурн ужесточит языковые требования к натурализации
Крупнейший в Швейцарии банк UBS сделал решающий шаг вперед в интеграции швейцарского бизнеса Credit Suisse. Теперь такой марки в Швейцарии больше нет.

Показать больше

Банка Credit Suisse в Швейцарии больше не существует

Этот контент был опубликован на Крупнейший в Швейцарии банк UBS сделал решающий шаг вперед в интеграции швейцарского бизнеса Credit Suisse. Теперь такой марки в Швейцарии больше нет.

Читать далее Банка Credit Suisse в Швейцарии больше не существует
Президент Швейцарской Конфедерации в 2024 года Виола Амхерд посетила Федеральный фестиваль национальных народных костюмов (Eidgenössisches Trachtenfest), прошедший в Цюрихе, правда, не в традиционном валлийском облачении, а в розовом брючном костюме.

Показать больше

Виола Амхерд любит роскошь — швейцарских национальных костюмов

Этот контент был опубликован на Десятки тысяч человек приняли в традиционном фестивале национальных костюмов в Цюрихе — Виола Амхерд тоже была там.

Читать далее Виола Амхерд любит роскошь — швейцарских национальных костюмов
Река Рона вышла из берегов в нескольких местах. Также произошло наводнение в её притоках.

Показать больше

Непогода ударила по швейцарским кантонам Тичино и Вале

Этот контент был опубликован на В эти выходные Швейцария снова была во власти непогоды, грозы и проливные дожди вызвали оползни и наводнения, особенно в кантонах Тичино и Вале.

Читать далее Непогода ударила по швейцарским кантонам Тичино и Вале

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцария победила на 68 конкурсе песни Евровидение

Показать больше

Швейцария победила на 68 конкурсе песни «Евровидение»

Этот контент был опубликован на Небинарная персона Немо победил с композицией The Code на 68-м конкурсе песни «Евровидение» в шведском городе Мальмё.

Читать далее Швейцария победила на 68 конкурсе песни «Евровидение»
Гитара

Показать больше

Базельские отцы электрогитары

Этот контент был опубликован на Как Карл Шнайдер и Адольф Рикенбекер превратили обычный струнный инструмент в электрическую супермашину «жестких» звуков.

Читать далее Базельские отцы электрогитары
The duo Yello in Boris studio

Показать больше

Дуэт Yello: техно-инопланетяне из швейцарского Цюриха

Этот контент был опубликован на Дуэт из Цюриха, участники которого заслуженно считаются пионерами жанра техно, получил в конце мая Гран-при Швейцарии в области музыки.

Читать далее Дуэт Yello: техно-инопланетяне из швейцарского Цюриха
«Положительный момент заключается в том, что такой конкурс как Евровидение обладает невероятной внешней притягательностью»

Показать больше

Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?

Этот контент был опубликован на Европейский песенный конкурс возвращается в Швейцарию, с ним связаны большие расходы, но он же обещает и значительные выгоды.

Читать далее Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR