Тейлор Свифт выступит в Цюрихе и Швейцария в восторге

Швейцарию ожидает еще одно летнее мега-событие: концерты Тейлор Свифт 9 и 10 июня на цюрихском стадионе «Летцигрунд». Keystone-SDA

Швейцарию ожидает еще одно летнее мега-событие: концерты 9 и 10 июня Тейлор Свифт на цюрихском стадионе «Летцигрунд». В Швейцарии поп-дива окажется впервые, но концерты в рамках ее тура Eras Tour — это не просто поп-концерты, это манифестация настоящего феномена.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Zurich gets ready to welcome Taylor Swift and her fans Читать далее Zurich gets ready to welcome Taylor Swift and her fans

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Ее выступление будет длиться более трёх часов. Шоу включает в себя также и танцевальные номера. Звезда из американского штата Пенсильвания исполнит более сорока композиций, от проникновенных баллад до зажигательных поп-хитов. Мировой Eras Tour начался в штате Аризоне (США) в марте 2023 года и должен будет закончиться в Ванкувере 8 декабря 2024 года.

Запланировано более 150 концертов по всему миру, 51 концерт пройдет в Европе — два из них в Цюрихе. Стадион «Летцигрунд», вмещающий 50 000 человек, является самой большой концертной площадкой в Швейцарии. Ожидается, что концерты посетят все 100 000 человек, значительная часть из которых приедет из-за рубежа. Это те самые счастливцы, которым удалось заполучить заветные билеты.

Потирают руки

Уже в середине июня из Цюриха сообщали, что кемпинг, расположенный рядом со стадионом, полностью заполнен, все отели региона тоже забронированы почти без остатка. Представители сферы общественного питания уже потирают руки от ликования, ведь поклонники и поклонницы Тейлор Свифт (это основном женщины старше тридцати лет) относятся к очень состоятельной клиентуре.

Она уникальна уже тем, что стала миллиардером только благодаря доходам от своей музыки. Invision

Положительное влияние Тейлор Свифт на местную экономику хорошо известно и давно задокументировано, получив отдельный термин «свифтономика» (видимо – в память о «рейганомике»). Онлайн-портал Freedom24 отдельно указывает на положительное влияние, которое оказывает певица на экономики таких небольших стран, как Швейцария, Ирландия и Нидерланды.

«Не стоит недооценивать и тех, кто остался без билетов, потому что они равно захотят быть поближе к своему кумиру в Цюрихе», — пишет Freedom24. Помимо сферы туризма от двух концертов выиграют розничная торговля и поставщики разного рода «мерча». Например, экономика Эдинбурга, где Тейлор Свифт выступала три раза, зарабатывала, по данным газеты The Scotsman, десятки тысяч фунтов за концерт. И всё это прямая заслуга Тейлор Свифт.

Уникальный миллиардер

Она уникальна уже тем, что стала миллиардером только благодаря доходам от своей музыки. Она всегда следила за тем, чтобы власть над её бизнесом оставалась в её же собственных руках. Вступив в битву со стриминговыми провайдерами Spotify и Apple Music, она в итоге добилась своего и победила. А после того, как музыкальные права на ее первые шесть альбомов были проданы частной акционерной компании, она перезаписала их в качестве Taylor’s Versions и таким образом снова закрепила за собой права и на свои ранние пластинки.

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Доход от киноверсии ее Eras Tour также достался только ей, потому что она сама и спродюсировала фильм, и сама вела переговоры напрямую с американской сетью кинотеатров AMC. Нанимать продюсера и кинопрокатчика Тейлор Свифт не стала. В итоге в финансовом плане она теперь находится наравне с такими звездами, как Бейонсе и Брюс Спрингстин.

Швейцария постоянно становится местом проведения концертов мировых рок и поп-звёзд, от Guns N’ Roses и Depeche Mode до «Раммштайн» и до буквально недавно отыгравших в Цюрихе AC/DC. Жаль только, что Пинк отменила свой концерт в Берне.

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