Решение суда: отказ в гражданстве из-за ДТП был незаконным
Федеральный суд Швейцарии признал неправомерным отказ в предоставлении гражданства человеку турецкого происхождения, который более 30 лет живёт в стране и владеет рестораном. Основанием для отказа послужило ДТП, совершённое им в период рассмотрения его заявки.
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Решение суда стало принципиальным и может изменить практику натурализации, которая до сих пор в некоторых случаях опиралась на формальные критерии, не учитывая степень интеграции заявителя. Речь идёт Внешняя ссылкао человеке, который с раннего возраста проживает в Швейцарии, учился в школе, работает, не имеет судимостей, платит налоги и полностью интегрирован в местное сообщество. Несмотря на всё это, Государственный секретариат по миграции (SEM) отказал ему в гражданстве, сославшись на совершенное им нарушение правил дорожного движения.
Это правонарушение не повлекло за собой уголовного преследования и не представляло угрозы общественной безопасности. Однако SEM применил стандарт, изложенный в административном «Руководстве по гражданству»: наличие административного правонарушения активирует пятилетний «период ожидания», в течение которого человек формально не может претендовать на гражданство. Федеральный суд постановил, что такой подход нарушает принцип пропорциональности, закреплённый в швейцарском праве.
Он указал, что SEM не имел права отказывать в гражданстве, опираясь только на одно событие, без анализа всей жизненной ситуации и уровня интеграции заявителя. Суд также подчеркнул, что государственные органы обязаны оценивать личность заявителя комплексно, а не механически применять инструкции. В частности, он отметил, что интеграция не может быть поставлена под сомнение лишь на основании одного незначительного инцидента, если вся остальная картина жизни говорит о глубокой социальной адаптации.
Предыдущая практика суда
Таким образом, отказ в предоставлении гражданства был признан недопустимым, а дело возвращено на новое рассмотрение. В интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Петер Уэберзакс (Peter Uebersax), один из ведущих специалистов по миграционному праву в Швейцарии, приветствовал решение суда, отметив, что оно полностью согласуется с предыдущей практикой Федерального суда, который уже ранее требовал отхода от жёсткого административного формализма в вопросах натурализации.
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По его мнению, «Руководство по гражданству» (Handbuch BürgerrechtВнешняя ссылка) Федерального ведомства по делам миграции (SEM, подразделение Минюста) нуждается в пересмотре. В частности, фиксированные сроки, например, пятилетнее ожидание решения о натурализации после правонарушений, не должны применяться автоматически. Он призвал использовать их как ориентиры, а не как обязательные условия, и в каждом случае анализировать всю ситуацию заявителя в контексте принципов справедливости и индивидуального подхода.
Доверие к власти
Также профессор подчеркнул, что такие решения, особенно касающиеся людей, живущих в Швейцарии с детства, оказывают большое влияние на доверие к государственным институтам и на восприятие обществом степени справедливости всего натурализационного процесса.
Решение Федерального суда не только даёт шанс конкретному заявителю на пересмотр дела, но и создаёт прецедент, способный изменить административную практику во всей стране. Федеральные и кантональные органы теперь обязаны учитывать:
- не только факт правонарушения, но и его тяжесть, контекст и последствия;
- уровень интеграции заявителя: знание языка, участие в жизни общества, устойчивую трудовую занятость, уважение к законам;
- необходимость соразмерности между проступком и санкцией — в данном случае, отказом в гражданстве.
В отношении тяжких преступлений (например, насильственных действий, повторной уголовной ответственности) прежняя строгая практика остаётся в силе. Но в случаях незначительных административных нарушений отныне требуется индивидуальный подход. Решение Федерального суда стало важным сигналом в пользу более справедливой и гибкой системы натурализации.
Оно подчёркивает: гражданство — это не просто юридический статус, а признание факта социальной принадлежности, и его нельзя сводить к автоматическим правилам и шкалам наказания. Такой подход соответствует правовому духу Швейцарии, в основе которого лежит уважение к индивиду и правовой оценке конкретных жизненных обстоятельств, а не бюрократическая арифметика.
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