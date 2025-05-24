Решение суда: отказ в гражданстве из-за ДТП был незаконным

Швейцария имеет право лишить лицо с двойным гражданством швейцарского паспорта в случае, если данное лицо наносит значительный ущерб интересам или репутации Швейцарии и тем самым подрывает основы ее безопасности. Keystone

Федеральный суд Швейцарии признал неправомерным отказ в предоставлении гражданства человеку турецкого происхождения, который более 30 лет живёт в стране и владеет рестораном. Основанием для отказа послужило ДТП, совершённое им в период рассмотрения его заявки.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Решение суда стало принципиальным и может изменить практику натурализации, которая до сих пор в некоторых случаях опиралась на формальные критерии, не учитывая степень интеграции заявителя. Речь идёт Внешняя ссылкао человеке, который с раннего возраста проживает в Швейцарии, учился в школе, работает, не имеет судимостей, платит налоги и полностью интегрирован в местное сообщество. Несмотря на всё это, Государственный секретариат по миграции (SEM) отказал ему в гражданстве, сославшись на совершенное им нарушение правил дорожного движения.

Это правонарушение не повлекло за собой уголовного преследования и не представляло угрозы общественной безопасности. Однако SEM применил стандарт, изложенный в административном «Руководстве по гражданству»: наличие административного правонарушения активирует пятилетний «период ожидания», в течение которого человек формально не может претендовать на гражданство. Федеральный суд постановил, что такой подход нарушает принцип пропорциональности, закреплённый в швейцарском праве.

Он указал, что SEM не имел права отказывать в гражданстве, опираясь только на одно событие, без анализа всей жизненной ситуации и уровня интеграции заявителя. Суд также подчеркнул, что государственные органы обязаны оценивать личность заявителя комплексно, а не механически применять инструкции. В частности, он отметил, что интеграция не может быть поставлена под сомнение лишь на основании одного незначительного инцидента, если вся остальная картина жизни говорит о глубокой социальной адаптации.

Предыдущая практика суда

Таким образом, отказ в предоставлении гражданства был признан недопустимым, а дело возвращено на новое рассмотрение. В интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Петер Уэберзакс (Peter Uebersax), один из ведущих специалистов по миграционному праву в Швейцарии, приветствовал решение суда, отметив, что оно полностью согласуется с предыдущей практикой Федерального суда, который уже ранее требовал отхода от жёсткого административного формализма в вопросах натурализации.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Начался новый раунд дискуссий вокруг швейцарских «золотых виз» Этот контент был опубликован на Геополитическая нестабильность и налоговые реформы усиливают склонность состоятельных граждан искать себе более надежные юрисдикции. Читать далее Начался новый раунд дискуссий вокруг швейцарских «золотых виз»

По его мнению, «Руководство по гражданству» (Handbuch BürgerrechtВнешняя ссылка) Федерального ведомства по делам миграции (SEM, подразделение Минюста) нуждается в пересмотре. В частности, фиксированные сроки, например, пятилетнее ожидание решения о натурализации после правонарушений, не должны применяться автоматически. Он призвал использовать их как ориентиры, а не как обязательные условия, и в каждом случае анализировать всю ситуацию заявителя в контексте принципов справедливости и индивидуального подхода.

Доверие к власти

Также профессор подчеркнул, что такие решения, особенно касающиеся людей, живущих в Швейцарии с детства, оказывают большое влияние на доверие к государственным институтам и на восприятие обществом степени справедливости всего натурализационного процесса.

Решение Федерального суда не только даёт шанс конкретному заявителю на пересмотр дела, но и создаёт прецедент, способный изменить административную практику во всей стране. Федеральные и кантональные органы теперь обязаны учитывать:

не только факт правонарушения, но и его тяжесть, контекст и последствия;

уровень интеграции заявителя: знание языка, участие в жизни общества, устойчивую трудовую занятость, уважение к законам;

необходимость соразмерности между проступком и санкцией — в данном случае, отказом в гражданстве.

В отношении тяжких преступлений (например, насильственных действий, повторной уголовной ответственности) прежняя строгая практика остаётся в силе. Но в случаях незначительных административных нарушений отныне требуется индивидуальный подход. Решение Федерального суда стало важным сигналом в пользу более справедливой и гибкой системы натурализации.

Оно подчёркивает: гражданство — это не просто юридический статус, а признание факта социальной принадлежности, и его нельзя сводить к автоматическим правилам и шкалам наказания. Такой подход соответствует правовому духу Швейцарии, в основе которого лежит уважение к индивиду и правовой оценке конкретных жизненных обстоятельств, а не бюрократическая арифметика.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему? Этот контент был опубликован на Значительные масштабы иммиграции в Швейцарию порой затмевает тот факт, что не все приезжающие остаются здесь надолго или навсегда. Читать далее Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему?