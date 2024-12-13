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Четверть швейцарцев садятся за руль выпивши

Примерно 23% швейцарцев хотя бы раз за последний месяц садились за руль после употребления алкогольсодержащих напитков.
Примерно 23% швейцарцев хотя бы раз за последний месяц садились за руль после употребления алкогольсодержащих напитков. Keystone-SDA

Примерно 23% швейцарцев хотя бы раз за последний месяц садились за руль после употребления алкогольсодержащих напитков. Как с тревогой предупреждает Швейцарское консультационное Ведомство по вопросам профилактики производственного травматизма (Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU), по сравнению с другими странами Европы этот показатель «всё ещё слишком высок».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В связи с этим BFU призывает накануне Рождественских и Новогодних праздников сто раз подумать, прежде чем садиться за руль после употребления горячительных напитков. Показатель в 23% был выявлен по итогам исследования, проведенного в 2023 году в 39 странах мира, включая 22 страны Европы. В среднем по Европе данный показатель составляет всего 15%.

В Швейцарии это исследование проводилось в сотрудничестве с кантональными ведомствами полиции 14 субъектов федерации. Допустимый процент содержания алкоголя в крови составляет в Швейцарии 0,5 промилле. Интересно, что по ночам в Швейцарии эту норму нарушает почти каждый седьмой водитель. В 2023 году в ДТП по причине чрезмерного потребления алкоголя в Швейцарии погиб 31 человек, ещё 506 получили серьезные травмы. Алкоголь был замешан почти в 12% аварий, приведших к серьезным травмам.

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Как с сожалением констатирует BFU, за последние 10 лет ситуация в стране отнюдь не улучшилась, но хотя бы меры профилактики и просвещения, предназначенные специально для молодых водителей, похоже, дают результаты: водители в возрасте до 30 лет в целом ведут себя более ответственно, чем их старшие товарищи. В преддверии праздничного и отпускного сезона Ведомство BFU рекомендует водителям полностью воздерживаться от употребления алкоголя.

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Выпив же, им следует оставлять машину на парковке и отправляться домой на такси или на общественном транспорте. Другим выходом из ситуации может стать поездка на праздник группой, один из членов которой будет назначен на должность «трезвого водителя». Хозяевам же баров и ресторанов неплохо было бы иметь в своем репертуаре и безалкогольные напитки.

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