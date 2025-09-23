Иностранцев, поступающих в ВТШ, меньше не стало
Повышение платы за обучение в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ВТШ) для студентов из-за рубежа пока не привело к снижению числа поступающих. Начиная с нынешнего осеннего семестра студенты бакалавриата с иностранным аттестатом зрелости платят уже не 730, а 2190 франков за семестр.
По данным вуза, по сравнению с прошлым годом число зачисленных практически не изменилось. Но это только первые наблюдения. «Говорить о том, как именно скажется повышение платы, пока рано», — отметил ректор ETH Zürich Гюнтер Диссертори (Günther Dissertori). Он добавил, что в ближайшие годы цюрихская ВТШ будет внимательно следить за тем, изменится ли число студентов с иностранными аттестатами зрелости, решивших поступить в ETH.
В 2025 году всего на первый курс записалось около 3650 студентов бакалавриата — примерно столько же, сколько и в 2024 году. В ETH Zürich уточняют, что после резкого увеличения числа абитуриентов (на 13%) годом ранее число первокурсников сейчас стабилизировалось. Эта цифра, однако, может ещё измениться, так как не все поступившие в итоге начинают обучение. По данным вуза, около 80% новых студентов бакалавриата получили аттестат зрелости (Matura) в Швейцарии.
Оставшиеся 20% окончили среднюю школу за рубежом, большинство из них приехали учиться из Германии или Австрии. Решение о повышении платы было принято ещё в декабре 2024 года: Совет ВТШ (ETH-Rat) постановил, что студенты без швейцарской Matura будут отныне платить за семестр 2190 франков вместо прежних 730. Причина кроется в федеральной программе экономии бюджетных расходов.
Вузы должны теперь компенсировать этот дефицит собственными доходами. Повышение платы для иностранцев поддержал и федеральный парламент: в сентябре 2025 года он внёс соответствующие поправки в закон об ETH (ETH-Gesetz). Напомним, что сфера образования находится в Швейцарии в сфере компетенций кантонов (субъектов федерации).
