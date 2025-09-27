Швейцария возражала против допуска российских паралимпийцев

Спортсмены из России и Беларуси смогут вновь выступать на паралимпийских соревнованиях под национальными флагами. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Спортсмены из России и Беларуси смогут вновь выступать на паралимпийских соревнованиях под своими национальными флагами, несмотря на возражения ряда стран, включая Швейцарию.

English en Swiss object as Russian paralympic ban lifted

Международный паралимпийский комитет (IPC) на своей Генеральной ассамблее в Сеуле в субботу 27 сентября 2025 года принял решение снять частичный запрет на деятельность национальных Паралимпийских комитетов России и Беларуси, действовавший с момента вторжения России в Украину, и вернуть их в число полноправных членов IPC.

Во время сессии Ассамблеи явное большинство участников заседания сначала проголосовали против полного исключения России из IPC. В ходе последующего голосования за отмену частичной приостановки полномочий России высказался 91 делегат, против — 77. Голосование по дальнейшим санкциям в отношении Беларуси прошло по аналогичной схеме.

Швейцария оказалась в меньшинстве и выступила против снятия санкций. «С нашей точки зрения, ситуация с момента введения санкций никак не изменилась», — заявил председатель Попечительского совета организации Swiss Paralympic Кристоф Баэр (Christof Baer) в эфире швейцарского общественного телеканала SRF. «Соответственно, мы сохраняем прежнюю позицию и выступаем против возвращения национальных комитетов России и Беларуси в число полноправных членов IPC».

Принятое решение открывает путь российским и белорусским параспортсменам к участию под национальными флагами на зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в марте 2026 года. Как сообщил IPC, национальные паралимпийские федерации России и Беларуси теперь вновь обретают все свои права. «IPC будет работать с обоими национальными комитетами, чтобы как можно скорее решить все практические вопросы», — говорится в заявлении организации.

Окончательное участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Италии, однако, остаётся под вопросом. Финальное решение о допуске принимают международные федерации отдельных видов спорта, которые пока сохраняют режим санкций. На Паралимпиаде в Париже спортсмены из России и Беларуси могли выступать только под нейтральным флагом, их гимны не исполнялись на церемониях награждения, а к церемонии открытия они допущены не были.

