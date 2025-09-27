Швейцария возражала против допуска российских паралимпийцев
Спортсмены из России и Беларуси смогут вновь выступать на паралимпийских соревнованиях под своими национальными флагами, несмотря на возражения ряда стран, включая Швейцарию.
Международный паралимпийский комитет (IPC) на своей Генеральной ассамблее в Сеуле в субботу 27 сентября 2025 года принял решение снять частичный запрет на деятельность национальных Паралимпийских комитетов России и Беларуси, действовавший с момента вторжения России в Украину, и вернуть их в число полноправных членов IPC.
Во время сессии Ассамблеи явное большинство участников заседания сначала проголосовали против полного исключения России из IPC. В ходе последующего голосования за отмену частичной приостановки полномочий России высказался 91 делегат, против — 77. Голосование по дальнейшим санкциям в отношении Беларуси прошло по аналогичной схеме.
Швейцария оказалась в меньшинстве и выступила против снятия санкций. «С нашей точки зрения, ситуация с момента введения санкций никак не изменилась», — заявил председатель Попечительского совета организации Swiss Paralympic Кристоф Баэр (Christof Baer) в эфире швейцарского общественного телеканала SRF. «Соответственно, мы сохраняем прежнюю позицию и выступаем против возвращения национальных комитетов России и Беларуси в число полноправных членов IPC».
Принятое решение открывает путь российским и белорусским параспортсменам к участию под национальными флагами на зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в марте 2026 года. Как сообщил IPC, национальные паралимпийские федерации России и Беларуси теперь вновь обретают все свои права. «IPC будет работать с обоими национальными комитетами, чтобы как можно скорее решить все практические вопросы», — говорится в заявлении организации.
Окончательное участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Италии, однако, остаётся под вопросом. Финальное решение о допуске принимают международные федерации отдельных видов спорта, которые пока сохраняют режим санкций. На Паралимпиаде в Париже спортсмены из России и Беларуси могли выступать только под нейтральным флагом, их гимны не исполнялись на церемониях награждения, а к церемонии открытия они допущены не были.
