Швейцария намерена лучше защищать население от пандемий

В среду 20 августа 2025 года правительство Швейцарии одобрило пакет поправок и дополнений к Закону об эпидемиях (Epidemiengesetz).
В среду 20 августа 2025 года правительство Швейцарии одобрило пакет поправок и дополнений к Закону об эпидемиях (Epidemiengesetz). Keystone-SDA

Более чёткое распределение полномочий и предметов ведения между федеральным центром и кантонами, совершенствование систем мониторинга и снабжения торговых сетей и клиник медицинскими товарами, а также новая законодательная основа для системы поддержки промышленных предприятий: с помощью этих и других мер Федеральный совет хочет подготовить страну к будущим кризисам.

3 минут
В среду 20 августа 2025 года правительство Швейцарии одобрило пакет поправок и дополнений к Закону об эпидемиях (Epidemiengesetz). В этом пакете, который будет затем направлен в парламент, говорится, что данный проект предусматривает «улучшения в механизмах реагирования на кризисы в области здравоохранения». При этом речь идёт не только об эпидемиях и пандемиях, но и, например, о проблеме устойчивости вирусов к антибиотикам.

По мнению Федерального совета, реформа «прояснит распределение полномочий и предметов ведения на всех уровнях федерализма». Пандемия COVID-19 показала, что для повышения качества мер профилактики и степени готовности к новым угрозам в области общественного здравоохранения нужны определенные изменения. «В частности, будет пересмотрена структура механизма реагирования на кризис, она будет подразделена на три уровня: «нормальная», «особая» и «чрезвычайная ситуация».

Если возникнет «особая ситуация», то Федеральный совет сможет, например, вводить ограниченные меры, такие как обязательное ношение масок в общественном транспорте. «Особая ситуация» должна быть официально объявлена правительством после консультаций с кантонами и соответствующими парламентскими комитетами. В этом случае именно правительство будет принимать решения о стратегии и организации противодействия угрозе, а кантоны сохранят ответственность за введение конкретных ограничений — например, запретов на проведение спортивно-массовых мероприятий.

Обязательных прививок не будет

В случае объявления «чрезвычайной ситуации» Федеральный совет сможет вводить меры на основе режима чрезвычайного законодательства. При этом федеральный центр и кантоны (субъекты федерации) будут обязаны заранее разработать кризисные планы, буде составлен и общий «Национальный план действий на случай пандемии» (Nationaler Pandemieplan). Законопроект поправок также предусматривает, что кантоны должны будут сделать доступ к вакцинации как можно более простым, в частности, делать прививки можно будет, в том числе, и в аптеках.

В Швейцарии одним из таких способов стало активное сотрудничество властей с медиками сферы комплементарной медицины.

При этом режим всеобщей обязательной вакцинации вводиться не будет: прививки без согласия данного лица невозможны как сегодня, так и в будущем они тоже будут исключены. Федеральный совет получит право организовать самостоятельное производство важнейших медицинских товаров, особенно если кантоны или частные компании окажутся неспособны это сделать.

Речь идёт, в частности, о вакцинах, гигиенических и респираторных масках, шприцах и защитной экипировке. Расходы на вакцины, тесты и лекарства в случае будущих пандемий так же смогут быть возмещены за счет федерального центра. Если санитарные меры начнут серьёзно влиять на работу промышленных предприятий и если возникнет угроза значительной экономической рецессии, то Федеральный совет получит возможность предоставлять компаниям возмездную финансовую помощь.

