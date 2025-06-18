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Швейцария стала самой конкурентоспособной страной мира

В последние годы Швейцария стабильно катилась в сторону мирового лидерства в области конкурентоспособности.
В последние годы Швейцария стабильно катилась в сторону мирового лидерства в области конкурентоспособности. Keystone

Согласно новому рейтингу глобальной конкурентоспособности, подготовленному институтом IMD, Швейцария впервые заняла первое место, сместив Сингапур и Гонконг на вторую и третью строчки.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Хотя по показателям конкурентоспособности бизнеса и макроэкономической устойчивости Швейцария занимает лишь шестое и тринадцатое места соответственно, она уверенно лидирует по качеству инфраструктуры и политической среды. В рамках указанного исследования ежегодно сравниваются экономическая результативность и институциональная устойчивость 69 стран мира. Год назад Швейцария находилась на втором месте. Отдельно стоит отметить Германию, которая поднялась с 24-го на 19-е место.

Методика IMD сочетает объективные данные с результатами опросов нескольких тысяч руководителей сферы бизнеса по всему миру. Перестановки в верхней части рейтинга в этом году объясняются тем, что даже традиционно сильные экономики, включая США, во многом потеряли свои позиции. «Многие опрошенные управленцы основными негативными факторами считают политическую поляризацию и общественную фрагментацию», — поясняет экономическая обозревательница телеканала SRFВнешняя ссылка Изабель Пфафф (Isabel Pfaff).

Стабильные структуры и институты

По данным IMD, решающими факторами швейцарского лидерства стали стабильные политические структуры и институты, эффективное государственное управление и первоклассная инфраструктура. В условиях геополитической фрагментации именно такие характеристики позволяют странам наилучшим образом справляться с внешними шоками и сохранять долгосрочную инвестиционную привлекательность. Тем не менее, в число лучших лидер рейтинга входит вовсе не по всем параметрам.

Эксперты KOF предупреждают о реальных рисках для экспортоориентированной экономики страны.
Одним из самых слабых мест остаётся в Швейцарии дороговизна. Keystone-SDA

Одним из самых слабых мест остаётся в Швейцарии дороговизна. «И это неудивительно, — говорит Изабель Пфафф. — Стоимость жизни в Швейцарии по международным меркам чрезвычайно высока». От этого страдают не только арендаторы квартир и посетители ресторанов. Компании, ориентированные на экспорт, вынуждены производить продукцию в ситуации высоких издержек, но конкурировать при этом с фирмами из стран с более низкими накладными расходами.

Кроме того, низкие оценки Швейцария регулярно получает в области представительства женщин на управленческом уровне и за сравнительно высокую долю государственных бюджетных субсидий в бюджетах компаний многих отраслей. Однако в большинстве оценочных категорий страна остаётся в числе лидеров.

Польза экономике

Высокая степень конкурентоспособности является не только красивым статистическим результатом. Она приносит прямую пользу экономике, способствуя созданию новых привлекательных рабочих мест. Но не всё, что исследование признаёт благом для бизнеса, соответствует интересам общества. Так, высокий уровень заработных плат в Швейцарии трактуется как негативный фактор, хотя на фоне высокой стоимости жизни он объективно необходим.

То же самое касается низкой налоговой нагрузки: она выгодна для промышленных предприятий, но вызывает споры в обществе — в зависимости от политических взглядов. И если исследование хвалит низкий уровень госрегулирования бизнеса, то часть населения Швейцарии, напротив, хотела бы видеть бизнес более социально ответственным (речь идет прежде всего о транснациональных корпорациях).

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