Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам

Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года. Keystone-SDA

Избирателям предстоит принять решение по трём ключевым инициативам: обязательная гражданская служба для всех, налог на крупные наследства и возможное увеличение косвенной поддержки частных медиа.

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Наибольшие общественные споры, как ожидается, вызовет народная инициатива «За социальную климатическую политику, финансируемую справедливым налогообложением (Инициатива за будущее)» (Für eine soziale Klimapolitik — steuerlich gerecht finanziert / Initiative für eine Zukunft), выдвинутая молодёжным крылом социалистической партии. Документ предусматривает введение 50-процентного налога на наследство и дарение в размере свыше 50 миллионов франков.

Полученные таким образом доходы предлагается направлять в бюджеты федерального центра и кантонов (субъектов федерации) и инвестировать затем в климатические проекты. Кроме того, инициатива требует ужесточения мер против уклонения от уплаты налогов, включая случай выезда граждан страны на ПМЖ за границу с целью налоговой оптимизации. В парламенте проект не получил поддержки. Владельцы семейного бизнеса предупреждают, что столь высокий налог может серьёзно затруднить передачу промышленных предприятий и фирм по наследству.

Противники инициативы, кроме того, опасаются оттока состоятельных граждан и, как следствие, снижения поступлений от подоходного и имущественного налога. На голосование также вынесена инициатива «За активную Швейцарию» (Für eine engagierte Schweiz / Service-citoyen-Initiative), которую Федеральный совет и парламент рекомендуют отклонить. Этот проект предлагает обязать всех швейцарцев, независимо от пола и профессии, выполнять определённые общественные или экологические обязательства, включая прохождение гражданской альтернативной службы.

Референдум: важнейший инструмент швейцарской модели демократии. Keystone / Christian Beutler

Если инициативному комитету удастся в срок собрать 50 тысяч подписей граждан, 30 ноября 2025 года состоится и референдум о расширении косвенной бюджетной поддержки частных швейцарских СМИ. Референдум против соответствующих поправок в закон о почте был инициирован в конце апреля 2025 года межпартийным общественным комитетом, близким к либертарианскому движению «Команда Свобода» (Team Freiheit).

Ранее было решено, что уже 28 сентября 2025 года состоится голосование по трём другим вопросам: закону об электронной идентификации личности (E-ID-Gesetz), об изменениях в порядок налогообложения стоимости находящихся в частной собственности объектов жилого фонда (Eigenmietwert) и по введению налога на «второе каникулярное жильё». По всем трём законопроектам референдумы были инициированы народом, а не властями (в этом отличие истинной прямой демократии от плебисцитов).

В 2026 году, как ожидается, на голосование вынесут, среди прочего, и народную инициативу женской организации партии «Либералы» (FDP) «О налоговой справедливости» (Steuergerechtigkeits-Initiative der FDP Frauen), а также предложенный властями законопроект о введении индивидуального налогообложения (Einführung der Individualbesteuerung). Также ожидаются голосования по другим инициативам, включая так называемую SRG-Initiative, предусматривающую снижение ежегодного медиа-сбора Serafe до 200 франков.

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