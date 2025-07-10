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Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам

Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.
Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года. Keystone-SDA

Избирателям предстоит принять решение по трём ключевым инициативам: обязательная гражданская служба для всех, налог на крупные наследства и возможное увеличение косвенной поддержки частных медиа.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Наибольшие общественные споры, как ожидается, вызовет народная инициатива «За социальную климатическую политику, финансируемую справедливым налогообложением (Инициатива за будущее)» (Für eine soziale Klimapolitik — steuerlich gerecht finanziert / Initiative für eine Zukunft), выдвинутая молодёжным крылом социалистической партии. Документ предусматривает введение 50-процентного налога на наследство и дарение в размере свыше 50 миллионов франков.

Полученные таким образом доходы предлагается направлять в бюджеты федерального центра и кантонов (субъектов федерации) и инвестировать затем в климатические проекты. Кроме того, инициатива требует ужесточения мер против уклонения от уплаты налогов, включая случай выезда граждан страны на ПМЖ за границу с целью налоговой оптимизации. В парламенте проект не получил поддержки. Владельцы семейного бизнеса предупреждают, что столь высокий налог может серьёзно затруднить передачу промышленных предприятий и фирм по наследству.

Противники инициативы, кроме того, опасаются оттока состоятельных граждан и, как следствие, снижения поступлений от подоходного и имущественного налога. На голосование также вынесена инициатива «За активную Швейцарию» (Für eine engagierte Schweiz / Service-citoyen-Initiative), которую Федеральный совет и парламент рекомендуют отклонить. Этот проект предлагает обязать всех швейцарцев, независимо от пола и профессии, выполнять определённые общественные или экологические обязательства, включая прохождение гражданской альтернативной службы.

Референдум
Референдум: важнейший инструмент швейцарской модели демократии. Keystone / Christian Beutler

Если инициативному комитету удастся в срок собрать 50 тысяч подписей граждан, 30 ноября 2025 года состоится и референдум о расширении косвенной бюджетной поддержки частных швейцарских СМИ. Референдум против соответствующих поправок в закон о почте был инициирован в конце апреля 2025 года межпартийным общественным комитетом, близким к либертарианскому движению «Команда Свобода» (Team Freiheit).

Ранее было решено, что уже 28 сентября 2025 года состоится голосование по трём другим вопросам: закону об электронной идентификации личности (E-ID-Gesetz), об изменениях в порядок налогообложения стоимости находящихся в частной собственности объектов жилого фонда (Eigenmietwert) и по введению налога на «второе каникулярное жильё». По всем трём законопроектам референдумы были инициированы народом, а не властями (в этом отличие истинной прямой демократии от плебисцитов).

В 2026 году, как ожидается, на голосование вынесут, среди прочего, и народную инициативу женской организации партии «Либералы» (FDP) «О налоговой справедливости» (Steuergerechtigkeits-Initiative der FDP Frauen), а также предложенный властями законопроект о введении индивидуального налогообложения (Einführung der Individualbesteuerung). Также ожидаются голосования по другим инициативам, включая так называемую SRG-Initiative, предусматривающую снижение ежегодного медиа-сбора Serafe до 200 франков.

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