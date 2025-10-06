«Швейцария рискует повторить ошибки 1930-х годов»

По словам базельского историка Георга Крайса Швейцария «слишком поздно приступила к усилению своей обороноспособности». Keystone-SDA

По словам базельского историка Георга Крайса (Georg Kreis), Швейцария слишком поздно приступила к усилению обороноспособности. «Мы рискуем повторить ошибки 1930-х годов», — заявил он в интервью газетам медиагруппы Tamedia.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Historian: Switzerland ‘repeating mistake of the 1930s’ Читать далее Historian: Switzerland ‘repeating mistake of the 1930s’

Deutsch de Bundesrat und Historiker ziehen Vergleiche zu den 1930er-Jahren Оригинал Читать далее Bundesrat und Historiker ziehen Vergleiche zu den 1930er-Jahren

Это уже не первая отсылка к историческому опыту. На днях глава швейцарского Минобороны (VBS) Мартин Пфистер (Martin Pfister) в беседе с газетой Neue Zürcher Zeitung напомнил, что «в первой половине того десятилетия Швейцария предпочитала не замечать угрозу войны, а готовиться (к ней) она начала лишь во второй (половине 1930-х годов)».

Показать больше

Показать больше Война и мир «Швейцария слишком беззаботно относится к риску войны» Этот контент был опубликован на Глава Министерства обороны Мартин Пфистер заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что Швейцария сталкивается с серьёзными вызовами. Читать далее «Швейцария слишком беззаботно относится к риску войны»

С точки зрения Георга Крайса, такое сопоставление вполне оправдано: в 1930-е годы Швейцария, действительно, слишком поздно осознала масштаб угрозы со стороны нацистской Германии. Политическое руководство тогда сократило расходы на вооружения, а в период сразу после Первой мировой войны оно и вовсе порой даже отказывалось от проведения очередного призыва новобранцев.

«Швейцария тогда пользовалась тем, что сегодня мы называем «дивидендами мирного времени», — пояснил историк в интервью газетам группы Tamedia. А тем временем стало известно, что Федеральное ведомство по вопросам закупок вооружений и материально-технического снабжения Вооруженных сил (Bundesamt für Rüstung, armasuisse) получило поручение закупить новые системы противодействия беспилотникам.

В интервью изданию Schweiz am Wochenende уходящий в отставку «глава армии» Томас Зюсли (Thomas Süssli) подчеркнул всю срочность задачи: «Время поджимает. Поэтому мы сотрудничаем напрямую со стартапами и корректируем закупочные процедуры, чтобы как можно быстрее разработать, протестировать и ввести эту систему в строй». По словам Георга Крайса, сегодня серьёзность обстановки наконец в Швейцарии осознана:

«Внешняя угроза, безусловно, способна вызывать тревогу, но она может и укрепить волю к обороне. Думаю, именно это сейчас и происходит». Кроме того, в публичных дискуссиях обсуждалось заявление бывшего командующего ВВС Швейцарии Бернхарда Мюллера (Bernhard Müller), предупредившего, что президент России Владимир Путин может предпринять «зондирующие атаки» против Швейцарии, чтобы проверить реакцию НАТО.

Однако, как отмечает историк Георг Крайс, прямое нападение России представляется маловероятным. Теоретически такие какие-то «проверочные манёвры» с целью протестировать реакцию оборонного Альянса возможны, но Швейцария, добавил он, «остаётся для России скорее финансовым центром, чем военной целью».

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой? Этот контент был опубликован на Минобороны: «Нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами пока не привели к прямым последствиям для Швейцарии». Читать далее Российские дроны в Польше: безопасность Швейцарии под угрозой?