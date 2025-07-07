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Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.
Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций. Keystone-SDA

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) заявил, что намерен лучше защитить военные аэродромы страны от шпионских операций. Причиной этого решения, по его словам, стали как предписания США, связанные с покупкой истребителей F-35, так и общая напряжённость в сфере безопасности. Федеральный совет, как подчеркнул министр обороны Швейцарии, по-прежнему придерживается курса на закупку этих самолётов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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«Нормы по защите этой „чувствительной“ военной техники оказались строже, чем мы первоначально думали», — указал Мартин Пфистер в интервью газете NZZ am SonntagВнешняя ссылка, опубликованном в субботу 5 июля 2025 года. В качестве второго повода для дополнительных мер безопасности он назвал нынешнюю ситуацию в области безопасности.

Министерство обороны (VBS) планирует в связи с этим реализовать целый комплекс мер. Среди них — запрет на полёты дронов над стратегически важными аэродромами, усиление их маскировки и совершенствование средств защиты от внешнего наблюдения. Кроме того, возможно в целом расширение запретной полётной зоны вокруг военных аэродромов. Дополнительные расходы на эти меры, а также рост цен в строительной отрасли Пфистер оценил примерно в 60 миллионов франков.

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Свои заявления министр сделал на фоне подозрительных полётов дронов в районе военного аэродрома у города Майринген (Meiringen). По данным Федеральной разведывательной службы (NDB), наибольшую угрозу шпионской активности в Швейцарии представляют Россия и Китай. Обе страны обладают значительным разведывательным присутствием на территории Швейцарии. Их интересы сосредоточены на федеральных органах власти, компаниях, международных организациях и научно-исследовательских учреждениях.

Нейтрализация угроз

«Федеральная разведывательная служба делает упор на нейтрализацию этой угрозы», — отметил Мартин Пфистер, добавив, что ресурсы спецслужб в стране весьма «ограничены». В указанном интервью глава МО / VBS Швейцарии также коснулся проблем с закупками систем вооружений и других крупных проектов своего ведомства.

Он сообщил, что поручил провести анализ всех 17 ключевых проектов. «При этом может встать и вопрос о кадровых последствиях», — добавил Мартин Пфистер. Среди этих проектов — закупка 36 американских истребителей F-35A. На прошлой неделе стало известно, что Швейцария и США расходятся в оценках стоимости сделки. Швейцария исходит из фиксированной цены в размере около 6 млрд франков. США, по данным VBS, требуют дополнительно от 650 миллионов до 1,3 миллиарда долларов.

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«Я не знаю, как возникло это недопонимание со стороны США», — сказал Мартин Пфистер, отметив, что готов отправиться в Вашингтон, чтобы прояснить ситуацию. Однако, по его словам, в настоящее время у США есть другие приоритеты. Федеральный совет (правительство), как подтвердил министр, продолжает придерживаться решения о закупке F-35. «Этот истребитель технологически превосходит другие самолёты. Кроме того, мы обязаны выполнить контракт с американцами», — подчеркнул он.

Дешевле аналогов

В интервью швейцарской франкоязычной газете Le Matin Dimanche, опубликованном в тот же день, Мартин Пфистер подтвердил, что даже с учётом возможной доплаты F-35 остаётся дешевле аналогов. По его словам, при закупке европейского истребителя те же споры о дополнительных расходах были бы неизбежны. Министр напомнил, что многие европейские страны уже используют F-35, а для Швейцарии важно быть интегрированной в эту систему с точки зрения защиты своего воздушного пространства.

Независимо от темы F-35, дополнительные расходы ожидаются и по проекту противовоздушной обороны, связанном с закупками систем Patriot. Из-за роста НДС и валютных колебаний, по словам Мартина Пфистера, цена этого вопроса увеличится примерно на 27 миллионов франков. «Цены на вооружения в настоящее время взлетели вверх из-за колоссального спроса на них», — пояснил министр.

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Вместе с тем, по его словам, в сфере вооружений США остаются надёжным партнёром. МО/ VBS также подтвердило, что США планируют выпустить новую конфигурацию системы ПВО Patriot. Это может означать, что Швейцария, как страна-пользователь существующей системы, будет вынуждена «участвовать в её дальнейшей разработке». Что именно это означает, в настоящее время выясняется.

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