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Швейцарский франк усиливается на фоне атак Израиля на Иран

Реагируя на удары Израиля по территории Ирана швейцарский франк, традиционно считающийся инвесторами «валютой убежищем», резко укрепился.
Реагируя на удары Израиля по территории Ирана швейцарский франк, традиционно считающийся инвесторами «валютой убежищем», резко укрепился. Keystone-SDA

В утренние часы пятницы 13 июня 2025 года курс франка по отношению к доллару достиг отметки 0,8082 USD/CHF — это исторический максимум. Такое укрепление, по мнению аналитиков, может осложнить задачу швейцарского центрального банка (SNB), который стремится не допускать чрезмерного роста курса национальной валюты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Незадолго до 11:00 швейцарского времени франк немного ослаб и торговался по курсу 0,8124 USD/CHF. Аналогичная динамика наблюдалась и по отношению к евро: вечером в четверг 12 июня пара EUR/CHF опустилась до 0,9305, однако осталась выше апрельского минимума в 0,9234, зафиксированного после обострения торговых отношений между США и их ключевыми партнёрами. К 11:00 курс франка к евро поднялся до 0,9368.

По данным израильских источников, в пятницу 13 июня были поражены около ста целей на территории Ирана, включая объекты, связанные с его ядерной программой. Также сообщается об устранении двух высокопоставленных военных. Иран пообещал принять ответные меры. Удары были нанесены на фоне усиливающегося международного давления на Тегеран.

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Израиль и западные страны подозревают Иран в стремлении создать ядерное оружие, власти Исламской Республики это категорически отрицают. В течение нескольких последних дней нарастали опасения, что Израиль, давний противник Ирана, может нанести удар в любой момент. «Усиление геополитической напряжённости, естественно, способствует спросу на надёжные активы», — отметила аналитик компании Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Эти атаки, по словам эксперта банка Vontobel Марка Дитхельма (Mark Diethelm), «усилили геополитическую неопределённость, но их влияние на рынки будет зависеть от масштаба и скорости ответной реакции Ирана». В краткосрочной перспективе, добавил он, можно ожидать умеренного снижения степени рыночных рисков.

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