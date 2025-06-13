Швейцарский франк усиливается на фоне атак Израиля на Иран

Реагируя на удары Израиля по территории Ирана швейцарский франк, традиционно считающийся инвесторами «валютой убежищем», резко укрепился. Keystone-SDA

В утренние часы пятницы 13 июня 2025 года курс франка по отношению к доллару достиг отметки 0,8082 USD/CHF — это исторический максимум. Такое укрепление, по мнению аналитиков, может осложнить задачу швейцарского центрального банка (SNB), который стремится не допускать чрезмерного роста курса национальной валюты.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Safe haven hits record strength against the US dollar Читать далее Safe haven hits record strength against the US dollar

Français fr Le franc recherché par les investisseurs en mal de valeurs refuges Оригинал Читать далее Le franc recherché par les investisseurs en mal de valeurs refuges

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Незадолго до 11:00 швейцарского времени франк немного ослаб и торговался по курсу 0,8124 USD/CHF. Аналогичная динамика наблюдалась и по отношению к евро: вечером в четверг 12 июня пара EUR/CHF опустилась до 0,9305, однако осталась выше апрельского минимума в 0,9234, зафиксированного после обострения торговых отношений между США и их ключевыми партнёрами. К 11:00 курс франка к евро поднялся до 0,9368.

По данным израильских источников, в пятницу 13 июня были поражены около ста целей на территории Ирана, включая объекты, связанные с его ядерной программой. Также сообщается об устранении двух высокопоставленных военных. Иран пообещал принять ответные меры. Удары были нанесены на фоне усиливающегося международного давления на Тегеран.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Останется ли Женева «кухней» глобальной дипломатии? Этот контент был опубликован на Решение администрации Дональда Трампа пересмотреть характер и структуру поддержки таких учреждений, как ООН, напрямую бьёт по Женеве. Читать далее Останется ли Женева «кухней» глобальной дипломатии?

Показать больше

Показать больше Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер Этот контент был опубликован на Доллар уже давно не является самой сильной валютой в мире. Это звание десятилетиями принадлежит швейцарскому франку. Читать далее Швейцарский франк: сильная валюта и конкурентный лидер

Израиль и западные страны подозревают Иран в стремлении создать ядерное оружие, власти Исламской Республики это категорически отрицают. В течение нескольких последних дней нарастали опасения, что Израиль, давний противник Ирана, может нанести удар в любой момент. «Усиление геополитической напряжённости, естественно, способствует спросу на надёжные активы», — отметила аналитик компании Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Эти атаки, по словам эксперта банка Vontobel Марка Дитхельма (Mark Diethelm), «усилили геополитическую неопределённость, но их влияние на рынки будет зависеть от масштаба и скорости ответной реакции Ирана». В краткосрочной перспективе, добавил он, можно ожидать умеренного снижения степени рыночных рисков.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше Швейцария и её «добрые услуги» Так называемые «добрые услуги» Швейцарии порой остаются последним каналом связи между враждующими сторонами. Читать далее Швейцария и её «добрые услуги»