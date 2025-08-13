Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости. Keystone-SDA

Электровелосипеды с высокой максимальной скоростью — особенно те, что обязаны иметь номерные знаки, — систематически нарушают правила в жилых районах. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные о передвижении велосипедистов в Цюрихе: владельцы таких моделей нередко разгоняются до 30 км/ч и выше даже во дворах.

Команда экспертов Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) изучила более 17 000 поездок 351 владельца велосипедов в городских условиях. Результаты опубликованы в журнале Cycling and Micromobility Research. По словам авторов этой статьи, такие данные дают ясное представление о том, с какой скоростью реально передвигаются разные типы велосипедов в городской среде, и где это приводит к конфликтам с инфраструктурой и нормами дорожного движения.

«Это исследование поможет определить, где необходимо пересмотреть или уточнить существующие правила и элементы городской инфраструктуры», — говорит Лаурин Маурер (Laurin Maurer), исследователь ETH и первый автор публикации, в интервью агентству Keystone-SDA. Анализ учитывал три категории велосипедов:

— классические модели без электропривода,

— электровелосипеды с поддержкой до 25 км/ч,

— и быстрые электровелосипеды с номерными знаками, развивающие до 45 км/ч.

Последние показали среднюю скорость 27,9 км/ч — почти на 8 км/ч выше, чем у обычных велосипедов (19,9 км/ч). Электровелосипеды без номерных знаков двигались в среднем со скоростью 21,9 км/ч — ближе к классическим моделям, чем к скоростным. Эти показатели относятся к отдельным участкам маршрутов; если учитывать всю поездку «от двери до двери», средняя скорость была ниже.

Тем не менее, по наблюдениям исследователей, владельцы быстрых электровелосипедов ведут себя на улице особенным образом: в частности, они дольше задерживаются на перекрёстках. Так, среднее время ожидания на светофоре составило 9 секунд для обычных велосипедов, 14 секунд — для электровелосипедов и 13,5 секунды — для скоростных моделей. Это может объясняться более высоким темпом движения и, как следствие, частыми остановками, а также выбором маршрутов с интенсивным трафиком и множеством светофоров.

