The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.
Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости. Keystone-SDA

Электровелосипеды с высокой максимальной скоростью — особенно те, что обязаны иметь номерные знаки, — систематически нарушают правила в жилых районах. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные о передвижении велосипедистов в Цюрихе: владельцы таких моделей нередко разгоняются до 30 км/ч и выше даже во дворах.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Команда экспертов Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) изучила более 17 000 поездок 351 владельца велосипедов в городских условиях. Результаты опубликованы в журнале Cycling and Micromobility Research. По словам авторов этой статьи, такие данные дают ясное представление о том, с какой скоростью реально передвигаются разные типы велосипедов в городской среде, и где это приводит к конфликтам с инфраструктурой и нормами дорожного движения.

«Это исследование поможет определить, где необходимо пересмотреть или уточнить существующие правила и элементы городской инфраструктуры», — говорит Лаурин Маурер (Laurin Maurer), исследователь ETH и первый автор публикации, в интервью агентству Keystone-SDA. Анализ учитывал три категории велосипедов:

— классические модели без электропривода,

— электровелосипеды с поддержкой до 25 км/ч,

— и быстрые электровелосипеды с номерными знаками, развивающие до 45 км/ч.

Последние показали среднюю скорость 27,9 км/ч — почти на 8 км/ч выше, чем у обычных велосипедов (19,9 км/ч). Электровелосипеды без номерных знаков двигались в среднем со скоростью 21,9 км/ч — ближе к классическим моделям, чем к скоростным. Эти показатели относятся к отдельным участкам маршрутов; если учитывать всю поездку «от двери до двери», средняя скорость была ниже.

Тем не менее, по наблюдениям исследователей, владельцы быстрых электровелосипедов ведут себя на улице особенным образом: в частности, они дольше задерживаются на перекрёстках. Так, среднее время ожидания на светофоре составило 9 секунд для обычных велосипедов, 14 секунд — для электровелосипедов и 13,5 секунды — для скоростных моделей. Это может объясняться более высоким темпом движения и, как следствие, частыми остановками, а также выбором маршрутов с интенсивным трафиком и множеством светофоров.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Показать больше

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться
Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Показать больше

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Читать далее Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти
Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo): «В долгосрочной перспективе необходимы более устойчивые решения».

Показать больше

Как выживают швейцарские издательства

Этот контент был опубликован на Как выживают швейцарские издательства? Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne.

Читать далее Как выживают швейцарские издательства
Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Показать больше

Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Этот контент был опубликован на Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Читать далее Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом
Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Показать больше

В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Читать далее В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров
Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Показать больше

Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США

Этот контент был опубликован на Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Читать далее Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США
Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Показать больше

«Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»

Этот контент был опубликован на Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Читать далее «Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»
Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Показать больше

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Этот контент был опубликован на Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Читать далее Швейцарский офицер передавал информацию России?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
С 1 апреля (и это не шутка), в Швейцарии вступают в действие новые правила для транспортных средств.

Показать больше

Новые правила для транспортных средств в Швейцарии

Этот контент был опубликован на С 1 апреля (и это не шутка), в Швейцарии вступают в действие новые правила для транспортных средств.

Читать далее Новые правила для транспортных средств в Швейцарии
Молодые люди до 25 лет, учащиеся или имеющие минимальные доходы, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Показать больше

Бесплатный общественный транспорт в Женеве пользуется успехом

Этот контент был опубликован на Молодые люди до 25 лет, учащиеся или имеющие минимальные доходы, получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Читать далее Бесплатный общественный транспорт в Женеве пользуется успехом
Bus and tram

Показать больше

Как швейцарцы добираются на работу?

Этот контент был опубликован на Стало известно, какое количество жителей Швейцарии в 2022 добирались на работу при помощи общественного или иного транспорта.

Читать далее Как швейцарцы добираются на работу?

Показать больше

«Наши катера – экономичнее электрических велосипедов»

Этот контент был опубликован на Глава стартапа MobyFly Сью Путалла намерена произвести революцию на рынке водного транспорта.

Читать далее «Наши катера – экономичнее электрических велосипедов»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR