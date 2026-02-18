Швейцария откажется от своего «пятачка»?
Большинство швейцарцев поддержало бы решение о прекращении выпуска монеты номиналом в 0,05 франка. Согласно данным нового опроса, большинство жителей страны поддержало бы отказ от этой самой мелкой монеты, находящейся в обороте в Швейцарии. При этом наличные деньги в целом по-прежнему остаются популярным средством платежа.
Более половины — 54% жителей Швейцарии — высказались за прекращение чеканки монеты номиналом в 0,05 франка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в рамках исследования рынка драгоценных металлов Университетом Санкт-Галлена (Universität St. Gallen, HSG) совместно с Philoro, компанией, торгоующей драгоценными металлами.
«Идея прекращения выпуска этой монеты находит поддержку большинства, что во многом связано с чётко выраженными общественными настроениями, прежде всего в (италоязычном) кантоне Тичино и во франкоязычной Швейцарии», — говорится в пресс-релизе к данному исследованию со ссылкой на генерального директора Philoro Schweiz Кристиана Бреннера.
В частности, около 80% жителей кантона Тичино заявили, что хотели бы отказаться от этой самой мелкой монеты, находящейся еще в обороте. Во франкоязычной Швейцарии этот показатель составляет 68%. В немецкоязычной части страны мнения респондентов разделились примерно поровну. По словам Кристиана Бреннера, несмотря на это, в последние годы популярность наличных денег в населении вновь выросла.
Доля людей, которые могут представить себе жизнь без наличных, продолжает сокращаться. Согласно последним данным лишь 11,2% респондентов выступают за полный отказ от наличных денег. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 12,4%, а в 2023 году — 28%. По вопросу об отказе от наличных также сохраняются значительные региональные различия. В опросе 2025 года за отказ от наличных денег высказались 21,5% респондентов в италоязычном Тичино, 13% — во франкоязычной Швейцарии и 9,8% — в немецкоязычной части страны.
При этом готовность отказаться от наличных выше всего в среде молодых людей. Респонденты с более высоким уровнем образования или дохода также чаще выражают готовность обходиться без монет и банкнот. Исследование проводил Институт маркетинга и анализа клиентского поведения Университета Санкт-Галлена (Institut für Marketing und Customer Insight an der Universität St.Gallen). Опрос проходил в период с июля по сентябрь 2025 года. В нём в онлайн-формате приняли участие 3 012 взрослых респондентов из немецко-, франко- и италоязычной Швейцарии. Данная выборка является репрезентативной.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
