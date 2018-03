Blatter inaugura en Ecuador la sede de la selección

Este contenido fue publicado el 23 de noviembre de 2010 12:42 23 de noviembre de 2010 - 12:42

El presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, inauguró el lunes en Quito la sede de la selección de fútbol de Ecuador, un complejo de 13,6 hectáreas construido con la ayuda de ese organismo y considerado uno de los mejores de Sudamérica.

Blatter declaró abierta la llamada 'Casa de la Selección', ubicada a 2.850 metros del altitud, en un acto al que asistieron el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el titular de la Confederación Sudamericana (Conmebol), Nicolás Léoz, y representantes de las Federaciones de la región.



"Hoy es un día histórico, cuando vamos a inaugurar la Casa de la Selección ecuatoriana", dijo en su discurso de apertura el titular de la FIFA, que ha aportado 1,1 millones de dólares para la sede que considera una de las mejores de Sudamérica.



"Es un gran evento: Una casa para una selección, como para una familia, es sumamente importante, porque cuando tenemos una casa sabemos a dónde podemos ir", informa AFP.



Blatter agradeció al gobierno de Correa y en particular de la alcaldía de Quito, que entregó en comodato los terrenos donde se construyó el complejo, además de invertir 1,6 millones de dólares en obras de adecuación.



"Sin la generosidad de la municipalidad no hubiéramos podido construir este edificio. Su inversión en esta casa es para el futuro, no solamente de la selección, sino de la juventud de todo el país", indicó.

swissinfo.ch

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes