Blocher asume Justicia ; Merz, Finanzas 15 de diciembre de 2003 - 07:58 Los nuevos elegidos al gobierno de Suiza, Christoph Blocher y Hans-Rudolf Merz deseaban el Ministerio de Finanzas. Se impuso el criterio de la colegialidad. Los otros cinco ministros conservan sus carteras. La distribución de ministerios en el nuevo Consejo Federal (gobierno) duró apenas quince minutos en una sesión especial, realizada este domingo (14.12). Desde el 1 de enero próximo, Christoph Blocher, de la Unión Democrática de Centro (UDC) se hará cargo del ministerio de Justicia y Policía, mientras que el radical Hans-Rudolf Merz se ocupará de la cartera de Finanzas. Los otros cinco consejeros federales del Ejecutivo colegiado conservan sus ministerios. A prueba "Se ha querido poner a los dos nuevos (consejeros federales)entre la espada y la pared", comentó el diputado socialista Jean Studer. Es decir que deberán abordar temas que a menudo han citado en sus campañas electorales. Christoph Blocher tratará varios asuntos con los que tanto él como su partido, la UDC (considerado de derecha dura) están en desacuerdo: asilo, naturalización, seguridad, pacs, reforma del gobierno. Son varios expedientes que la UDC ha combatido durante la gestión de la ex ministra de Justicia y Policía, Ruth Metzler. Por su parte, Hans-Rudofl Merz anunció desde antes de su elección que desea reducir 2.500 millones de francos suplmentarios de los gastos de la Confederación Helvética, vale decir aparte de los ya contemplados en el programa de austeridad económica. El ministro de Finanzas radical tendrá que defender ante los electores, dentro de poco, varios proyectos de su predecesor. Entre ellos figura el nuevo programa de saneamiento y la segunda reforma de imposición fiscal a las empresas. Distribución rápida La repartición fue rápida. Conforme a la tradición, los consejeros federales más antiguos pueden elegir, y en esta ocasión los cinco en funciones decidieron mantener sus ministerios. Los dos nuevos deseaban el de Finanzas, pero correspondió al Consejo Federal tomar la decisión . A partir del 1 de enero próximo, el Consejo Federal gobernará Suiza con una nueva composición, bajo la presidencia de Joseph Deiss, ministro de Economía. swissinfo y agencias Contexto Los siete ministerios tienen la siguiente distribucion: - Asuntos Exteriores: Micheline Calmy-Rey (PS) - Intérior: Pascal Couchepin (PRD) - Justicia y Policía: Christoph Blocher (UDC) - Defensa, protección a la población y Deporte: Samuel Schmid (UDC) - Finanzas: Hans-Rudolf Merz (PRD) - Economía: Joseph Deiss (PDC) - Medio ambiente, Transportes, Energía y comunicfación: Moritz Leuenberger (PS)