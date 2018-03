Este contenido fue publicado el 10 de abril de 2002 15:30 10 de abril de 2002 - 15:30

Thomas Borer (izq.) y Joseph Deiss en Interlaken, en julio del 2001. (Keystone Archive)

El embajador de Suiza en Alemania dejará Berlín hasta finales de abril. El gobierno suizo considera que ya no puede realizar su misión de forma creíble.

El gobierno federal tomó la decisión este miércoles, a raíz de la polémica desatada por un artículo que publicó el semanario 'Sonntagsblick', el 31 de marzo pasado.



En esa edición del diario más popular en Suiza se afirmaba que el embajador helvético, Thomas Borer, recibió la visita de una dama en la embajada, durante la noche del 21 de marzo.

"Lamento esta situación" comentó el ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Deiss, ante la prensa en Berna al tiempo de hacer hincapié en la falta de cooperación del diplomático, tras la publicación.



En efecto, el embajador Borer se rehusó a viajar a Berna para entrevistarse con su superior, el ministro Joseph Deiss, y tampoco evocó una solución consensual como la de su envío a otro país.



La presión de ciertos medios de comunicación



El gobierno tomó esta decisión debido a su interés por mantener el buen funcionamiento de su embajada en territorio germano. El señor Borer se encuentra bajo una presión tal que no puede ejercer su función en Berlín con libertad, explicó Deiss.



El Consejo Federal desaprueba la forma en que ciertos medios de información han tratado la eventual relación extraconyugal de la que se acusa al embajador.



El ministro de Exteriores Joseph Deiss insistió en que la vida privada de sus colaboradores no es de su interés. En el caso del embajador Borer, la publicación de informaciones de carácter privado ha llegado a perturbar sus funciones como representante de la Confederación en Berlín.



Transferencia y no licenciamiento



El embajador Borer será "transferido y no despedido" subrayó el consejero federal. Deiss considera que aún es prematuro hablar del futuro profesional del diplomático, cuyas "cualidades son conocidas".



El Ministerio de Asuntos Exteriores deberá encontrar para Borer una nueva función en Berna y decidir quién será su sucesor en Berlín.



swissinfo y agencias

