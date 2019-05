Peter Gloor, además de trabajar en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, enseña en las universidades de Colonia, Santiago de Chile y la ciudad china de Changchun.

El pionero digital suizo Peter Gloor es un notable científico que trabaja en el ámbito de las redes creativas y de colaboración. Su quehacer está estrechamente ligado al desarrollo de la web. Trabajó con el inventor de la WWW Tim Berners-Lee en el mismo equipo.

Su hogar se encuentra en la ciudad suiza de Aarau, pero desde hace 30 años su hogar profesional es el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, la universidad tecnológica más prestigiosa del mundo. Como tantos otros científicos de éxito, Peter GloorEnlace externo es un ciudadano del mundo. Conocí a Peter Gloor hace seis años en el campus del MIT en Charles River, en Cambridge, cerca de Boston.

Me sentí agradecida cuando finalmente pude encontrar su oficina en la jungla arquitectónica del campus. Para ser un investigador, docente y empresario tan ocupado se tomó sorprendentemente bien mi retraso. Tiene 58 años pero su sonrisa burlona y traviesa le hace parecer más joven. Iniciamos enseguida una discusión sobre tecnología y sociedad pero también hablamos sobre lo mucho que las suizas y suizos solemos quejarnos.

La digitalización, una herramienta positiva

A medida que nuestra discusión se adentraba en aspectos críticos respecto a la tecnología, iba saliendo su vena optimista. Hablamos del profesor de Harvard Steven PinkerEnlace externo y de su demostración de que, en términos generales, la población mundial está hoy en mejores condiciones que nunca. En cualquier caso, unos minutos bastan para darse cuenta de que Gloor es un pensador rápido e innovador, que está convencido de que la tecnología es una herramienta positiva para interconectar el mundo y así mejorarlo.

Su pasión actual son los COIN (Collaboration Innovation Networks: redes de innovación colaborativas). Los COIN son redes sociales conectadas digitalmente con una visión compartida: los participantes deben colaborar con una motivación intrínseca y compartir ideas e informaciones. Por ejemplo la Web, Linux o Wikipedia, pero también existen COIN creados para combatir la mortalidad infantil o las enfermedades crónicas.

Distribuir bits por cable

Ahora nos vemos en un café de Aarau un día de primavera. Está en Suiza en una visita relámpago. Mientras sus hijos crecían venía aquí con frecuencia, aunque la mayor parte de su tiempo lo pasaba trabajando en el MIT y además dando clases en Colonia, Santiago de Chile y la ciudad china de Changchun. El centro histórico de su ciudad natal supone un fuerte contraste con la atmósfera reservada y fría del campus del MIT. Me pregunto cómo un hijo de esta apacible ciudad llegó a convertirse en un pionero digital.

“Mi carrera es Internet. En realidad la Web, lo que no es lo mismo, aunque muchos no lo sepan”. Después de estudiar matemáticas en la Universidad de Zúrich, Peter Gloor hizo prácticas en IBM y se doctoró en informática. Es cierto que Internet existía desde finales de los años 60 pero la World Wide Web (WWW) todavía no. Gloor fue una de las primeras personas en Suiza que logró enviar paquetes de datos a través de hardware. Recuerda que “en aquel entonces creamos programas para transferir datos a otro ordenador a través de un módem. Algo así como un precursor de las redes. Disponíamos de un teléfono viejo y una gigantesca caja de ordenador con tarjetas inteligentes dentro. Algunas de estas tuvimos que soldarlas parcialmente, luego todo salió por la línea telefónica”.

El inventor de la WWW quiso reclutarlo en varias ocasiones

En 1989 escribió un libro sobre hipertexto e hipermediaEnlace externo. Hipertexto es un viejo concepto sobre referencias de texto interno, pero adquirió una nueva dimensión con los ordenadores personales. Con su trabajo, Gloor obtuvo reconocimiento internacional entre la comunidad informática. Cuando descubrió que el MIT era prácticamente la cuna de internet, quiso ir allí.

En 1991 consiguió un importante éxito: en la famosa conferencia del sector auspiciada por ACM Hipertext se adoptó el documento de Gloor sobre “CybermapEnlace externo”, una especie de precursor de un navegador web. En la misma conferencia, el hoy mundialmente famoso Tim Berners-LeeEnlace externo había presentado su documento sobre la WWWEnlace externo, que entonces fue rechazado. “Durante la conferencia Tim Berners-Lee, que en aquel momento trabajaba en el CERN de Ginebra, vino a mi mesa y me preguntó si era suizo. Tim había leído mi documento y por tanto sabía que nos enfrentábamos a problemas similares”.

Gloor cree que las tecnologías son herramientas útiles para interconectar el mundo.

Berners-Lee había traído a la conferencia copias de su documento y las había distribuido entre todo el mundo. Gloor asegura que “Tim quería reclutarme para seguir desarrollando la web con él. Pero le di calabazas. Prefería hacer mis propias cosas”. Tim Berners-Lee se mudó del CERN al MIT, al mismo equipo que el laboratorio de ciencias de la informática en el que trabajaba Gloor. En esa época, Berners-Lee fundó el World Wide Web Consortium (W3C) y consiguió que el banco UBS fuera uno de sus primeros patrocinadores. “Tim quiso contratarme como director ejecutivo de su W3C, pero lo rechacé. No me pareció muy emocionante organizar una empresa. Prefiero hacer investigación de base y por eso hoy me dedico a la inteligencia artificial”.

Su verdadero hogar es el MIT

Al principio quiso hacer carrera académica en Estados Unidos. Por razones familiares regresó a Suiza después de unos años en el MIT. Trabajó para el banco suizo UBS. “Allí introduje internet”. Después de eso, Gloor se convirtió en socio de PWC y luego director de E-Business en Deloitte. “Tenía un súper salario, pero nunca tuve vacaciones”. Como el mundo de la consultoría de negocios se llevaba todo su tiempo, decidió en 2002 refugiarse de nuevo en las faldas del MIT.

“Todo el mundo sabe que allí el salario no es fantástico, pero en cambio se pueden hacer otras muchas cosas”, afirma. Además de sus tareas docentes en universidades internacionales, Gloor dirige una empresa de software con unos pocos trabajadores. El MIT valora positivamente tener empleados que son también solicitados en otros lugares.

Las redes han seguido siendo su pasión

Hoy está interesado en cómo la tecnología puede apoyar las redes de innovación social: tanto globalmente, como en el interior de las organizaciones o de persona en persona. Le interesan las redes de innovación, la inteligencia colectiva y la psicología.

Con el “happimeter”Enlace externo ha desarrollado una especie de reloj inteligente que mide el estado de satisfacción de un ser humano o, idealmente, de una colectividad. La aplicación recopila datos como la localización GPS, la frecuencia cardíaca, el movimiento o el tiempo atmosférico.

Peter Gloor estuvo muy cerca de la invención de la web y fue uno de los tecnólogos pioneros en redes globales.

Las características de la personalidad se utilizan para la evaluación y, para entrenar los algoritmos, los usuarios tienen que especificar cuatro veces al día cómo se sienten. A partir de esos datos Gloor calcula el índice “happy”.

Al igual que otros muchos productos digitales de la actualidad, el happimeter parece asegurarnos que la tecnología sabe más sobre nosotros que nosotros mismos. Su objetivo es mejorar la satisfacción, basada en datos, de colectividades y equipos.

En una Europa sensible a la protección de datos y la privacidad debería resultar más difícil convencer a las personas para dejarse medir emocionalmente de forma digital. Sin embargo, Gloor ha conseguido introducir el happimeter en todo el mundo, tanto en Colonia o Basilea, como en la India o España. “Los más experimentales están en Estados Unidos”, dice sonriendo.

Peter Gloor estuvo cerca de la invención de la WWW y fue uno de los tecnólogos pioneros en redes globales. En el MIT ha encontrado su lugar ideal de trabajo. Allí puede llevar a cabo sus visiones como investigador y empresario innovador. Gracias a sus redes ha conseguido interconectar a enfermos crónicos y reducir la mortalidad infantilEnlace externo. Mientras muchas personas ven sombras en la progresiva digitalización, Gloor, con su optimismo, pone en valor el potencial de la tecnología.

En la serie Pioneros digitales de Suiza, swissinfo.ch presenta distintas personalidades suizas en el extranjero o con reputación internacional que reconocieron el potencial de internet en una etapa temprana y lo utilizaron con éxito para sus actividades. Sarah Genner, autora de este artículo, es doctora en ciencias de la comunicación y experta en digitalización. Fin del recuadro



