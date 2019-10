Última actualización: 24 de octubre de 2019

General La Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG) se toma muy en serio la protección de sus datos. Nos gustaría asegurarnos de que se siente seguro cuando utiliza nuestras plataformas en línea SRG. A continuación explicaremos qué datos recopilamos y cómo los utilizamos. Todos los datos personales que facilita a SRG cuando utiliza nuestras plataformas en línea son tratados de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Suiza (DSG, por sus siglas en alemán) y otras disposiciones legales. El término plataformas en línea hace referencia a una gran variedad de ofertas SRG en Internet. Para facilitar la lectura de esta Declaración de Protección de Datos hemos sustituido los términos de la DSG controlador de un archivo de datos y tratamiento de datos por terceras partes por controlador y responsable del tratamiento. La Declaración de Protección de Datos está por tanto tomando prestada la terminología del Consejo de Europa y del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD UE). Encontrará una relación de los términos más importantes de la DSG y sus equivalentes en el RGPD UE en nuestro glosario.





Declaración de protección de datos de SRG

SRG se compromete a adoptar los siguientes principios básicos:

I. Relevancia: es fundamental conocer las expectativas de nuestro público para la continua mejora de la calidad de nuestros programas. Por este motivo, realizamos el tratamiento de datos personales.

II. Transparencia: para nosotros, la confidencialidad de los datos es una máxima prioridad. Por lo tanto, informamos a nuestros usuarios del objetivo del tratamiento de datos. En caso necesario, obtenemos el consentimiento de los usuarios.

III. Seguridad: para nosotros, la seguridad de los datos es una máxima prioridad. Adoptamos todas las medidas técnicas y organizativas necesarias. Además, no vendemos ningún dato.

IV. Libertad de elección: los usuarios pueden utilizar contenido y servicios financiados con el canon de licencia sin proporcionar sus datos personales.





Declaración de Protección de Datos



Autoridad responsable

La autoridad responsable (controlador) es la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR, Giacomettistrasse 1, CH-3000 Berna 31.



General

SRG considera que es importante que sus usuarios conozcan cuáles de sus datos personales son tratados, con qué propósito y cuándo.

SRG se reserva el derecho a cambiar ocasionalmente esta Declaración de Protección de Datos. Por lo tanto, recomendamos que lea con cierta regularidad esta Declaración de Protección de Datos. Verá la fecha de última actualización en el encabezamiento de esta Declaración de Protección de Datos.

¿Qué son los datos personales?

Datos personales son los datos de una persona física identificada o identificable, por ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento o dirección de correo electrónico.



Como norma, puede utilizar nuestras plataformas en línea sin proporcionar ningún dato personal. Para utilizar determinadas plataformas en línea deberá introducir datos personales, por ejemplo, para suscribirse a un boletín, publicar un comentario o participar en un concurso.

Por tanto, los datos personales generalmente no son tratados, excepto en determinadas circunstancias y con fines específicos.

¿Cuándo son tratados los datos personales para las plataformas en línea SRG?

Con el objeto de proporcionar las plataformas en línea SRG, SRG o terceras partes realizan el tratamiento de datos personales en el contexto de:



A. Sitios web: los datos personales son tratados mediante [archivos de registro], [cookies], [herramientas de análisis], [formularios de contacto] y [plug-ins] de redes sociales y otros proveedores.

B. Contenido generado por el usuario: los datos personales se obtienen a través de foros, chats y blogs y son tratados en forma de [contenido generado por el usuario].



C. Boletines: los datos personales son tratados sobre la base de su consentimiento cuando se suscribe al [boletín].

D. Formularios de contacto: los datos personales son tratados mediante [formularios de contacto] cuando envía sugerencias y consultas sobre nuestro servicio.

E. Concursos: los datos personales son tratados mediante [formularios de contacto] cuando participa en concursos.



¿Con qué finalidad son tratados los datos personales?

Para poner las plataformas en línea a disposición de los usuarios

Para optimizar las plataformas en línea (p. ej., estudio de mercado y medición de audiencia)

Para personalizar las plataformas en línea para sus usuarios

Para enviar boletines por correo electrónico

Para organizar concursos

Para proteger los datos de los usuarios de plataformas en línea

¿En qué fundamentos jurídicos se basa SRG para el tratamiento de datos personales?

Si obtenemos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, esto sirve como base jurídica. Este es el caso, por ejemplo, de los boletines, publicación de comentarios o concursos.

También tratamos sus datos personales en base a nuestro interés legítimo. Esto incluye el tratamiento de datos con el fin de ofrecer y optimizar nuestras plataformas en línea.

Cuando los datos personales son tratados según una obligación jurídica, esta obligación sirve como base jurídica. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando se transfieren datos personales a un tercero, y por razones de tiempo de almacenamiento o periodos de retención obligatorios.





Divulgación de datos personales a terceros

¿Transferimos datos personales a terceros?

Únicamente revelamos sus datos personales a terceros si nos ha dado su consentimiento o si existe un interés legítimo por nuestra parte.

Además, podemos transmitir datos a terceros si estamos obligados a hacerlo en base a disposiciones legales o a una resolución judicial o administrativa ejecutiva.

¿Participan terceros en el tratamiento de datos?

Para el tratamiento de datos utilizamos proveedores de servicios. Los proveedores de servicios por lo general participan como contratistas a los que se les permite el tratamiento de los datos personales de los usuarios únicamente de acuerdo con nuestras instrucciones. Por ejemplo, su dirección de correo electrónico puede transferirse a un proveedor de servicios para poder enviarle un boletín al que se ha suscrito.

¿Transferimos datos personales a destinatarios de otros países (fuera de Suiza/UE/EEE)?

Transferimos datos personales a terceros o contratistas que no se encuentran en Suiza ni en un país de la UE/EEE. En este caso, antes de transferir los datos, comprobamos que el destinatario tiene un nivel de protección de datos apropiado (p. ej. basado en una prueba de idoneidad para el país correspondiente, un proceso de autocertificación por parte del destinatario para el Escudo de Privacidad Suiza-EE. UUEnlace externo. (marco para la transmisión de datos personales entre Suiza y EE. UU.) o utilizando las cláusulas de contrato estándar de la Unión Europea o el contrato estándar del Comisionado Federal para la Protección de Datos y la Información de Suiza (EDÖB)) o que el usuario ha dado su consentimiento.



Tiempo de almacenamiento y periodos de retención

¿Durante cuánto tiempo almacena SRG los datos personales?

Almacenamos sus datos el tiempo necesario para poner a disposición nuestras plataformas en línea y los servicios asociados o mientras tengamos interés legítimo en almacenarlos. En todos los casos, eliminamos sus datos personales, excepto aquellos que necesitamos continuar almacenando para cumplir nuestras obligaciones jurídicas (p. ej., periodos de retención).

Derechos de los usuarios

¿Qué derechos tiene?

Derecho a la información: los usuarios tienen derecho a pedir al controlador confirmación de los datos personales tratados y si se han transmitido a otro país. Derecho a la corrección: los usuarios tienen derecho a pedir al controlador la corrección de cualquier dato personal incorrecto o incompleto que les pertenezca. Derecho al borrado: los usuarios tienen derecho a pedir al controlador que borre inmediatamente cualquier dato personal que les pertenezca si ya no se requieren para los fines para los que fueron recopilados o tratados y ninguna otra disposición legal se opone a su borrado. Derecho al tratamiento limitado: los usuarios tienen derecho a pedir al controlador que limite el tratamiento de sus datos. Derecho a revocar el consentimiento: los usuarios tienen derecho a revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales respectivos con uno o más propósitos específicos en cualquier momento, si el tratamiento está basado en su consentimiento expreso. Cuando se revoca el consentimiento, la legalidad del tratamiento que se ha hecho hasta ese momento no queda afectada, ya que esta se basó en el consentimiento que se había concedido antes de revocarlo. Derecho de oposición: los usuarios tienen derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales respectivos en cualquier momento si el tratamiento se realiza en base al interés legítimo del controlador o un tercero con la finalidad, por ejemplo, de marketing directo.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Para ejercer sus derechos póngase en contacto con: dataprotection@swissinfo.chEnlace externo. Encontrará más información en [Contacto].

Contacto de protección de datos

Nuestros expertos en protección de datos de SRG estarán encantados de ayudarle si necesita información o desea hacer una sugerencia sobre el tema de protección de datos. Envíenos un correo electrónico a dataprotection@swissinfo.chEnlace externo.

Puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

SWI swissinfo.ch

Giacomettistrasse 1

CH-3000 Bern 31

E-Mail: dataprotection@swissinfo.chEnlace externo



Derechos sobre el contenido y la responsabilidad

Derechos sobre el contenido:

Propiedad de SRG: el contenido de las plataformas de Internet de SRG está protegido por derechos de autor. El contenido no puede modificarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, copiarse o volver a publicarse sin el consentimiento de SRG. El uso del material disponible únicamente está permitido con fines no comerciales. En particular, el reproductor de vídeo de SRG únicamente puede integrarse en su forma original y solo en entornos sin publicidad.

Derechos de uso del contenido de SRG: respecto a cualquier software, carpeta, información y contenido de la oferta en línea de SRG expresamente disponible para su descarga, SRG concede al usuario una licencia simple, no exclusiva y no transferible que está limitada a una única descarga y almacenamiento de datos. Todos los demás derechos pertenecen a SRG. En particular, el contenido no puede venderse ni utilizarse con ningún fin comercial.

Contenido generado por el usuario: si el usuario carga contenido en el área de contenido generado por el usuario utilizando las plataformas interactivas, esto otorga a SRG un derecho ilimitado, en términos de tiempo, ubicación y material, para utilizar el contenido cargado. El contenido también puede integrarse o reproducirse como un enlace en una página de terceros o cargarse en un sitio web de terceros (particularmente Facebook) para su reproducción. Quedan reservados los derechos ejercidos por la empresa de recaudación de derechos de autor SUISA sobre contenido que es detectado por el controlador del programa y se emite en programas SRG. Aunque el contenido no se publique, el usuario está de acuerdo con su publicación.

El usuario garantiza que tiene pleno derecho para cargar el contenido. A este respecto, el usuario exonera a SRG de cualquier recurso a la vía judicial, litigio, reclamación por daños u otras reclamaciones y demandas que pudiera iniciar y mantener un tercero en relación con la carga de su vídeo, audio o imágenes.

Exoneración

El usuario exonera a SRG de cualquier reclamación que pueda realizar un tercero sobre el uso de contenido generado por el usuario. Todos los costes, en especial, los basados en demandas legales por daños contra SRG, serán asumidos por el usuario.

Responsabilidad

SRG no es responsable, en la medida que lo permite la ley, de los datos o la información que se distribuye en las plataformas de Internet de SRG ni de los daños que puedan surgir en base a ellos. Esto aplica a todo tipo de reclamaciones, en particular, las resultantes de un error, retraso, transmisión interrumpida, fallo de infraestructura, contenido incorrecto, pérdida o eliminación de datos, virus o de cualquier otra forma al utilizar las plataformas de Internet de SRG.

El sitio web de SRG puede contener enlaces a sitios web de terceros con fines informativos. En este caso, SRG no se responsabiliza del contenido, la precisión, la legalidad o la funcionalidad de los sitios web de terceros a los que hacen referencia los enlaces o herramientas en las plataformas de Internet de SRG. Los usuarios visitan los sitios web a través de enlaces bajo su propia responsabilidad.

SRG no garantiza el acceso continuo a sus plataformas de Internet ni una perfecta calidad de acceso. En particular, no puede descartar fallos de sus puertas de enlace y redes de comunicación. SRG declina toda responsabilidad relativa a garantizar que sus plataformas de Internet funcionan sin interrupción o error, o que se corregirá cualquier error que se produzca.





