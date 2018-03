· Un estudio estadounidense concluyó que los estudiantes no lograban diferenciar entre la publicidad en línea y los contenidos informativos. Por lo tanto, tampoco logran diferenciar cuando lo que leen en línea proviene de una fuente de información seria o falsa. “Estos resultados son una ducha de agua helada”, afirma Monika Waldis.

Ciudadanos bien informados nutren la democracia Sibilla Bondolfi 06 de marzo de 2018 - 11:00 Una de las consecuencias de la vastedad del universo digital es que, hoy en día, es perfectamente posible difundir información falsa -y sin verificar- sin que medie obstáculo para ello. ¿Cómo impacta esto en un país, como Suiza, en donde los ciudadanos deben votar cuestiones muy concretas? Es común encontrar en YouTube videos que explican las votaciones, y en la red pueden leerse los tuits de los principales actores políticos, o solicitudes para firmar peticiones en línea: este es solo un pequeño botón de muestra que evidencia la forma en la que la digitalización está impactando en el terreno democrático. Una nueva tendencia que ha llevado al Centro para la Democracia de Aarau a consagrar algunas sesiones al debate sobre este tema en el marco de sus 10ª Jornadas de la Democracia de Aarau. Así, en una noche de invierno, los ciudadanos se instalan rodeados por los estantes de la biblioteca municipal en la antigua e idílica ciudad de Zofingen (cantón de Argovia) para debatir una problemática que a primera vista parece árida: “La formación política en la era del público digital”. Cuando se le observa más de cerca, el tema resulta mucho más sensible y atractivo. Vivimos en una época apasionante: la digitalización también está revolucionando la democracia. Los políticos tuitean; los ciudadanos bloguean La digitalización abre todo un abanico de posibilidades en el ámbito político: · Los políticos utilizan Twitter para transmitir sus mensajes a los ciudadanos de forma directa, y pueden debatir, a través de las redes sociales, con sus electores potenciales. · Los ciudadanos, en tanto, pueden ser políticamente activos a través de la publicación de un blog o de un portal en línea. · Asimismo, las votaciones electrónicas podrían permitir pronto un voto digital generalizado. De materializarse, ya nadie podría argumentar que es complicado o incómodo desplazarse hasta la oficina de correos, o hasta un centro de votación, para justificarse por no haber emitido su sufragio en un proceso electoral. La televisión solo la miran las personas mayores Como parte de esta tendencia, en el transcurso de los últimos años, la digitalización ha modificado de una forma profunda el comportamiento de la gente con respecto a las fuentes a través de las cuales se allega información. En el caso de los suizos, por ejemplo, es cada vez más frecuente que lean noticias en línea en los portales informativos. Y se reduce el número de personas que acostumbran leer las ediciones impresas de los diarios. Consejos para una lectura crítica de contenidos en línea - Consultar el 'impressum' de un sitio de Internet - Verificar el URL - No consultar únicamente los primeros resultados de una búsqueda en google, sino también aquellos que se encuentran más abajo de la página Con respecto a la televisión, actualmente, su público está conformado preponderantemente de personas de mayor edad. Los jóvenes se informan esencialmente a través de las redes sociales. De acuerdo con un estudio: 80% de los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años utilizan solo Instagram y Snapchat. Y dentro de ese grupo, existe un 60% que también hace uso de Facebook. No a las noticias falsas ¿Qué supone toda esta metamorfosis digital para la política? “La democracia se nutre de una ciudadanía bien informada”, expresa Monika Waldis, directora del Centro para la Democracia de Aarau al público que se ha reunido en Zofingen para hablar de política y democracia. Añade que esto es especialmente cierto en los sistemas de democracia directa, ya que los ciudadanos se pronuncian sobre hechos factuales concretos. De ahí la importancia de acceder a una información vasta, completa y cierta. Y es que la digitalización ha traído consigo muchas ventajas, pero también conlleva riesgos. · Los algoritmos utilizados por las redes sociales hacen que la información que reciben los usuarios de las mismas refleje preponderantemente, contenidos provenientes de personas que coinciden con su forma de pensar. Esto es, en vez de confrontarlos ofreciéndoles información que refleja otras formas de pensar y de ver las cosas, el usuario accede, en general, a noticias o debates que coinciden con su propia opinión. · Un estudio estadounidense concluyó que los estudiantes no lograban diferenciar entre la publicidad en línea y los contenidos informativos. Por lo tanto, tampoco logran diferenciar cuando lo que leen en línea proviene de una fuente de información seria o falsa. “Estos resultados son una ducha de agua helada”, afirma Monika Waldis. Pero también hay buenas nuevas, especialmente en Suiza. Una investigación realizada entre jóvenes originarios de Suiza, Singapur, Brasil y Estados Unidos reveló que los jóvenes helvéticos son dos veces más críticos que sus camaradas extranjeros -de la misma edad- en lo relativo a la veracidad de los comentarios que uno encuentra en Facebook, Twitter y en las plataformas informativas en línea, en general. “Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad que le corresponde al compartir y transferir información. Es un deber que tenemos”, concluye Monika Waldis. Jornadas democráticas Aarau Cada año, las Jornadas de la Democracia de Aarau son una oportunidad para discutir temas políticos de actualidad que interesan a la gente. En estos encuentros participan representantes de las universidades, figuras políticas, medios de comunicación y público en general. Dichas jornadas son organizadas por el Centro para la Democracia de Aarau (ZDA en alemán).Y este año celebran su décima edición, razón por la que el ZDA decidió realizar una especie de gira por todo el cantón de Argovia, para que estos encuentros se conozcan mejor. #DearDemocraty, plataforma de swissinfo.ch sur dedicada a la democracia directa, es socio mediático de las Jornadas de la Democracia de Aarau.