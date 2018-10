Este contenido fue publicado el 1 de octubre de 2018 16:44 01 de octubre de 2018 - 16:44

Una vivienda de vacaciones en Positano no declarada en Suiza. El propietario tenía hasta el 30 de septiembre para regularizar su situación fiscal sin mayores sanciones.

(Keystone)

Este lunes entra en vigor el intercambio automático de información fiscal (IAI) entre Suiza y los países miembros de la Unión Europea. Ya no será posible, por ejemplo, ser propietario de un inmueble en el extranjero y no declararlo al fisco helvético.



El 30 de septiembre venció el plazo para notificar de forma voluntaria a las autoridades fiscales los bienes no declarados. Quienes tengan bienes en el extranjero y no se hayan acogido al derecho a la autodenuncia que contempla la ley suiza desde 2010, ya no podrán hacerlo de forma voluntaria.



La autodenuncia es una pequeña amnistía fiscal que solamente puede realizarse una única vez en la vida y siempre que las autoridades fiscales no tengan conocimiento previo de la infracción.



Intercambio de datos entre Estados



A partir de hoy, los países miembros de la UE y Suiza intercambiarán información fiscalEnlace externo sobre personas (de nacionalidad suiza u otra) que tributan en Suiza, pero tienen, por ejemplo, un bien inmueble en España o una cuenta bancaria en Italia.



La Agencia Tributaria SuizaEnlace externo recibirá estos datos y los pondrá a disposición de las autoridades fiscales cantonales. Los cantones se encargarán de verificar si un contribuyente ha declarado o no una cuenta domiciliada en el extranjero.



En caso afirmativo no habrá consecuencias. Ahora bien, si no la ha declarado tendrá que pagar una sanción por los impuestos evadidos y enfrentarse a un procedimiento penal.



