“Olvidamos con frecuencia a los discapacitados” Katy Romy 28 de mayo de 2018 - 16:38 Las personas con discapacidades tienen dos veces menos oportunidades de hallar un trabajo y más probabilidades de caer en la pobreza que el promedio de la población. La mayor organización de Suiza que se ocupa de ellas, Pro Infirmis, lanza una nueva campaña en pro de una política más inclusiva. “Todos somos iguales, pero todos diferentes”. Con este eslogan y un video grabado en tono de humor, la nueva campaña de Pro Infirmis quiere crear conciencia; todos tenemos cosas en común, tengamos una discapacidad o no. Los 1,8 millones de personas con discapacidad que viven en Suiza se enfrentan a muchos obstáculos adicionales, incluido el acceso al mercado laboral, la vivienda y las ofertas culturales. Pro Infirmis lucha para que puedan “vivir de manera determinada por ellas mismas y participar en la vida social en todas las áreas, sin obstáculos”. La visión sobre la discapacidad aún debe evolucionar, dice la responsable de comunicación de esa entidad, Susanne Stahel. “Debemos considerar la diversidad humana como una riqueza” Susanne Stahel swissinfo.ch: ¿La sociedad suiza no incluye de manera suficiente a las personas con discapacidad? Susanne Stahel: Se han dado progresos. Sin embargo, aún es necesario avanzar en términos de inclusión y cambiar la forma en que abordamos la discapacidad. No pensamos en las personas con discapacidades; son ellas quienes deben llamar la atención sobre sus dificultades. Con frecuencia las olvidamos. Por ejemplo, habría que considerar la accesibilidad para personas con discapacidades antes de construir un edificio. Con frecuencia se hace más tarde y se vuelve más caro. swissinfo.ch: ¿En qué área podemos mejorar la inclusión? S.S.: Hay que facilitar el acceso de las personas con discapacidad, especialmente en el sector del transporte. Una persona en silla de ruedas debería poder moverse en la calle o viajar de forma independiente sin tener que pedir ayuda sistemáticamente. El mundo del trabajo también debe abrirse más. Si una persona tiene habilidades, la discapacidad no debe ser un obstáculo para su contratación. La comunicación digital también debe ser más accesible. swissinfo.ch: ¿Suiza está en retraso respecto a los países vecinos? S.S.: En el nivel de accesibilidad, algunos países están más avanzados. Es el caso de Alemania: después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas volvieron heridas y la sociedad tuvo que adaptarse. swissinfo.ch: ¿Cómo mejorar la situación? S.S.: Es importante adoptar una política nacional coherente e inclusiva que no se centre en un punto, sino en el conjunto de la vida de las personas con discapacidad. Las medidas fueron establecidas en un informe en favor de personas discapacitados que fue publicado el 9 de mayo por el gobierno. A menudo, hay poco intercambio entre personas válidas y personas con discapacidades, en particular porque de estas últimas son pocas las que están incluidas en el mundo del trabajo. Desafortunadamente. Si logramos reducir los obstáculos de la vida cotidiana, crearemos más intercambios. Debemos considerar la diversidad humana como una riqueza.