La democracia suiza, en la que la voluntad de los ciudadanos está por encima de todo, podría servir de modelo para resolver muchos retos en Europa, dice Carles Puigdemont. Invitado al Festival Endorfine de Lugano, el expresidente de la Generalitat de Catalunya habla con swissinfo.ch sobre su lucha por la independencia.

swissinfo.ch: Esta es la segunda vez en poco tiempo que acude a Suiza, un país en el que también se han exiliado dos exponentes políticos que apoyaron el referéndum y la declaración de independencia: Marta Rovira y Anna Gabriel. ¿Podemos decir que Suiza es un modelo para el movimiento independentista catalán?

Carles Puigdemont: Sí, y le digo más: si la Unión Europea fuera como una gran Suiza, sería un sistema excelente para resolver los retos del futuro. Puede que Suiza no sea perfecta, pero trabaja y puede enseñar al resto del mundo a gestionar con éxito las diferencias y las diversidades a través de la dignidad que todos merecen. Suiza respeta las identidades, las lenguas y las personas. Un “confederalismo” que es una manera óptima de resolver conflictos.

swissinfo.ch: Usted ha elogiado la democracia suiza “porque da la palabra a sus ciudadanos…”

C.P.: El hecho de basar un sistema de poder en el que la voluntad de sus ciudadanos cuenta y cuenta mucho, es un buen sistema con todas sus imperfecciones y riesgos. La democracia no es una ciencia exacta ni una máquina perfecta, pero debe funcionar. Y el punto clave es la voluntad de la gente. Y la democracia suiza representa un sistema que funciona bien.

swissinfo.ch: Usted conoce bien la cuestión del Jura y el proceso que condujo a la solución política en ese cantón. Uno de los factores decisivos fue la democracia directa y una serie de votaciones populares “de abajo hacia arriba”: las soluciones fueron legitimadas primero a nivel cantonal, luego a nivel regional y finalmente a nivel nacional. ¿Funcionaría ese enfoque también en España?

C.P.: La independencia no es la única solución para nosotros, pero seguramente la última. Cuando las otros fracasan, se tiene el derecho a ser independiente. Durante 40 años hemos colaborado con todos los gobiernos españoles, tanto de izquierdas como de derechas, para mejorar la democracia española, pero no hemos logrado renovar nuestro estatuto de autonomía de 1978 a pesar del amplio apoyo en la votación en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento de Madrid y a pesar de un referéndum popular que obtuvo el 72% del sí de los ciudadanos catalanes al nuevo estatuto.

swissinfo.ch: Para la resolución de un conflicto como este, es importante estar dispuesto a dar un paso atrás en las propias reivindicaciones. ¿Está dispuesta Cataluña a hacer concesiones en su diálogo con el Gobierno central de Madrid?

C.P.: Hemos intentado muchos caminos antes, pero siempre nos hemos enfrentado a un muro del no. Entonces, ¿qué debería hacer un pueblo frente a esta actitud siempre negativa? ¿Rendirse? Hemos tratado de defender nuestros derechos haciendo lo que hacen todos los pueblos del mundo que luchan por su dignidad y su afirmación. Y lo hemos hecho por medios democráticos y no violentos.

swissinfo.ch: Para avanzar en un conflicto sobre la autonomía, ambas partes deben estar dispuestas a hacer concesiones. En una primera fase, ¿no se contentaría con tener una Cataluña autónoma que tal vez intente de nuevo que se apruebe el nuevo estatuto y posponga la secesión para más tarde?



C.P.: El asunto es que ya lo hemos hecho: en 2006 habíamos puesto de acuerdo a 120 de los 135 diputados de todas las tendencias que componen el Parlamento de Cataluña -independentistas, partidos de derechas, partidos de izquierdas- para que votaran el nuevo estatuto. Y con muchas dificultades y recortes también logramos que fuera aprobado por el Parlamento de Madrid y luego, como he dicho, que se sometiera a la votación de los ciudadanos de Cataluña. ¿Qué debemos hacer ahora? La propuesta es volver atrás y quizás intentarlo de nuevo como en un círculo vicioso con la posibilidad de no tener éxito de nuevo. Si el Estado español pusiera una propuesta sobre la mesa, nos comprometeríamos a trabajar en ella. Tenemos un proyecto para Cataluña y todo el mundo sabe que es la República Catalana. Pero llevamos años preguntando cuál es su proyecto y, dos años después de la aplicación del artículo 155 que ha suprimido temporalmente incluso la autonomía de Cataluña, no saben qué responder.

Para nosotros el diálogo es fundamental y si somos llamados a dialogar, lo haremos porque este es el camino que preferimos. Pero si esto no es posible, recurriremos al unilateralismo porque tenemos derecho a nuestra supervivencia. Veamos si el Gobierno español decide hacer lo que creo que Europa acogería con agrado y que es establecer un proceso de diálogo.

swissinfo.ch: Dos años después de la celebración del referéndum de independencia, y a la vista del veredicto en el caso contra los políticos catalanes, ¿qué cree que va a pasar?

C.P.: Seguramente hay incertidumbre porque es un camino que nunca antes se ha recorrido. Pero tenemos la seguridad de que no renunciaremos a pesar de las noticias falsas que circulan sobre una supuesta disminución del apoyo a la independencia. En las últimas elecciones europeas del pasado mes de mayo, el independentismo alcanzó su récord histórico.

swissinfo.ch: La semana pasada, sin embargo, la gran manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre fue la menos concurrida de los últimos años, en parte debido a la división entre los partidos independentistas. ¿Eso es una señal?

C.P.: Es cierto que existe una cierta insatisfacción con los partidos políticos y también es cierto que los partidos independentistas no estamos suficientemente unidos. Y creo que eso es un error. Estoy luchando por la máxima unidad porque es la única manera de vencer a un oponente que es muy poderoso y que tiene mucha fuerza como lo es el Estado español. En Cataluña gobernamos juntos, mientras que en España los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno y la posibilidad de ir a las elecciones parlamentarias por cuarta vez en cuatro años está a la vuelta de la esquina.

swissinfo.ch: Volviendo al discurso inicial sobre Europa, algunos hacen aproximaciones sobre el proceso de salida de Gran Bretaña de Europa y el de la salida de Cataluña de España. ¿Hay similitudes?

C.P.: Me preocupan mucho las consecuencias del Brexit, no tanto por Gran Bretaña como para Europa. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista democrático, porque perdemos a una de las mayores democracias del mundo, aunque no sea perfecta. Queremos quedarnos en la UE y formar parte de ella porque no concibo a Cataluña fuera de Europa. Siempre hemos formado parte de Europa, nuestra cultura es europea y queremos contribuir a la consolidación de una Europa más unida que reconozca la diversidad.

swissinfo.ch: Usted se ha convertido en diputado del Parlamento Europeo, pero su elección aún no ha sido confirmada y su escaño, al igual que el de otros dos diputados independentistas catalanes, sigue vacío.

C.P.: He sido elegido por el pueblo y tengo derecho a ser un parlamentario europeo. El hecho de que tenga que ir a Madrid y jurar sobre la Constitución para llegar a serlo no está previsto en la legislación europea. El caso está en manos del Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo, que no sabemos cuándo se expresará, pero esperamos que lo haga no solamente a nuestro favor, sino a favor de Europa y de la democracia. Yo creo en una Europa en la que la voluntad de los ciudadanos es lo más importante.



