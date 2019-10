(it)

Nuevo templo de la relojería diseñado por Shigeru Ban Samuel Jaberg & Julie Hunt, Bienne 08 de octubre de 2019 - 11:33 Swatch Group expande su imperio de Biel. El número uno mundial de la relojería inauguró la semana pasada su nueva sede en la ciudad emblemática de la relojería suiza. Completamente en madera, el edificio en forma de serpiente fue diseñado por la estrella japonesa de la arquitectura Shigeru Ban. Visita guiada. Oficinas, espacios de producción de alta tecnología, salas de conferencias, tres museos e incluso el primer negocio drive-in de relojería del mundo: el Grupo Swatch hizo las cosas en grande para la construcción de su nueva sede, inaugurada oficialmente el jueves 3 de octubre en Biel en presencia de muchos invitados distinguidos. Entre ellos, el famoso arquitecto japonés Shigeru Ban, que diseñó el espectacular edificio de estructura de madera de casi 2000 m3. Fueron necesarios más de seis años de trabajo y un presupuesto de casi 150 millones de francos para completar este audaz complejo. En su extremo oeste, el nuevo edificio se extiende por la calle recién nombrada Nicolas G. Hayek, en honor del padre fundador del Grupo Swatch, para conectar con la sede de Omega, la prestigiosa marca en manos del grupo de Biel. Todo un símbolo a los ojos de Nick Hayek: “Cuando la industria relojera suiza estaba tambaleándose y casi desapareció a principios de los años ochenta, el lanzamiento de Swatch salvó de alguna manera a la industria relojera, incluyendo a Omega”, subrayó. Para hacer realidad este gran proyecto, Nick Hayek recurrió a Shigeru Ban. En 2007, el arquitecto japonés, que se hizo un nombre en particular con sus construcciones de tubos de cartón resistente para las víctimas de desastres naturales, ya había construido el Centro Nicolas Hayek y su Jardín Vertical en Tokio para el Grupo Swatch. No es la primera vez que Shigeru Ban deja su huella en el paisaje urbano suizo. En 2013, logró una verdadera hazaña arquitectónica en Zúrich al diseñar un edificio de madera de siete pisos para el grupo de prensa Tamedia, el más grande construido con este material en todo el mundo. En total, el Grupo Swatch ha construido tres nuevos edificios, “según las más modernas normas en materia de ecología y eficiencia energética”, en esta antigua zona industrial, que se había transformado parcialmente en un terreno baldío en el corazón de la ciudad de Biel. Como prolongación de los edificios Omega y Swatch, la revitalización del río Suze permitió la creación de un parque natural urbano de 50 000 metros cuadrados, un verdadero oasis de verdor para peatones y ciclistas. A un lado surgió también una urbanización privada de catorce edificios llamado Jardín del Paraíso, lo que contribuyó a la espectacular metamorfosis del barrio. Con una inversión masiva en sus edificios de Biel, donde actualmente ocupa casi 100 000 m2, el Grupo Swatch demuestra su compromiso con la ciudad que lo vio nacer en 1983. Con una cifra de negocios anual de más de 8 000 millones de francos y 18 marcas, el mayor grupo relojero del mundo es un actor económico particularmente importante para la región. Su anclaje participa en el dinamismo que experimenta actualmente el mayor municipio bilingüe de Suiza (55 000 habitantes). En las afueras de la ciudad, en el barrio de Boujean, Rolex dispone también, desde 2012, de un complejo de producción ultramoderno, donde son fabricados todos los mecanismos mecánicos de la prestigiosa marca. En el resto del país, la buena salud de la industria relojera suiza también ha llevado a muchas marcas a invertir en la construcción de nuevas fábricas en los últimos años.