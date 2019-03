Varias empleadas del UBS critican que el banco les redujo los bonos tras acogerse al permiso de maternidad.

Altas directivas del UBS critican al principal banco de Suiza por convertir el permiso de maternidad en un pretexto para realizar recortes de largo plazo en los bonos que cobran. Una tendencia que levanta incógnitas sobre el compromiso real del banco en materia de igualdad de género.

Algunas mujeres han dimitido (al menos en dos casos, privándose con ello de oportunidades de promoción), mientras otras siguen trabajando a regañadientes por un salario inferior al que tenían antes de ser madres, afirman varias empleadas y exempleadas del UBS.

A una ejecutiva le redujeron sus bonos cuatro veces, una después de cada parto. A otra, le comunicaron que ser madre trabajadora era una “elección de estilo de vida”, para justificar la reducción de sus bonos. A una más, se le pidió “centrarse en su bebé” cuando desafío esta política del UBS.

“Básicamente, una vez que una mujer se embaraza, jamás logra recuperar terreno frente a sus colegas masculinos en la carrera profesional que había construido antes de ser madre”, dice una de las empleadas del UBS, que aún trabaja para este banco. Pese a las múltiples quejas manifestadas, “la práctica continúa; nada ha cambiado, aunque corren tiempos en los que [el UBS] está muy orgulloso de promover el gran banco que es porque trabajan mujeres en él”.

Más de una docena de mujeres en la unidad de Gestión de Patrimonios se han quejado del tratamiento que recibieron tras tomar la baja por maternidad, muchas veces experimentaron un recorte de 30% en los bonos que cobran. A pesar de las promesas hechas por el banco, hace más de un año, de atender el problema, algunas mujeres siguen siendo afectadas por el mismo.

La práctica del UBS consiste en reducir los bonos anuales que cobran las mujeres que decidieron tomar el permiso de siete meses al que tienen derecho las nuevas madres, dicen las consultadas. Sin embargo, cuando las banqueras regresan a su puesto, su pago de incentivos no solo no regresa al nivel que tenían previamente, sino que es restructurado y fijado en un monto menor. Y en muchos casos no lo recuperan hasta tres años después, o incluso más.

Las mujeres afectadas ocupan los más altos cargos en la unidad de Gestión de Patrimonios en el país sede del banco. Directoras ejecutivas, directoras y directoras asociadas han presentado quejas formales sobre el tratamiento que reciben de sus superiores inmediatos, así como de las áreas de Recursos Humanos y de los jefes de Diversidad e Inclusión, refieren. Incluso, han formado un grupo privado para compartir sus experiencias y formar un grupo de cabildeo en busca de un cambio.

Después de que ser informada del problema el año pasado, la jefa de Diversidad e Inclusión Global del UBS, Carolanne Minashi, prometió una revisión formal y detallada de la política de los bonos otorgados tras la baja por maternidad y planteó el problema ante los responsables del equipo de “recompensas globales”, según documentos a los que tuvo acceso el Financial Times.

Aunque un portavoz del banco asegura que Minashi tomó con una gran seriedad el problema e instrumentó nuevas salvaguardas desde entonces, algunas ejecutivas aún se ven afectadas, dicen.

“Es extremadamente importante para nosotros que los empleados que tienen roles, desempeño y experiencia similares sean recompensados de manera equitativa y justa”, dijo el UBS. “Abordamos el tema de la licencia parental de forma proactiva y sistemática en el proceso de revisión de las recompensas financieras, con objeto de determinar si hay brechas, para poder eliminarlas”.

Stefan Seiler, director global de recursos humanos, afirmó que toda mujer que sienta que sus remuneraciones se han visto afectadas inapropiadamente debería entrar en contacto directo con él para corregir el error. El portavoz añadió que los comentarios de algunos directivos sobre la maternidad “eran arcaicos y no tienen lugar en la cultura del UBS”.

En Suiza, el UBS ofrece a las mujeres un permiso de maternidad de seis meses con derecho a percibir el salario íntegro y es posible agregar un séptimo mes opcional sin remuneración. Una propuesta más generosa que las 14 semanas que garantiza la legislación suiza, uno de los niveles más bajos de los países del continente europeo.

En contrapartida, los nuevos padres tienen derecho a un permiso de dos semanas en el UBS -con la posibilidad de tomar cuatro semanas adicionales no remuneradas-, sin que esto signifique que sus bonos no son reducidos “proporcionalmente”, según confirman dos miembros masculinos del equipo de trabajo del banco, que decidieron acogerse al permiso de paternidad y recibieron sus bonos íntegros.

Además, algunos suizos tienen varias semanas de permiso cada año, y esto durante una década, para cumplir con el servicio militar nacional obligatorio y el UBS jamás ha reducido sus bonos de forma equivalente por esta causa, expresaron dos empleados varones.

El UBS es una de las entidades financieras que más ha defendido la igualdad de género. El presidente Axel Weber ha llamado reiteradamente a que haya más mujeres en posiciones ejecutivas y de liderazgo y fijó la meta de que al menos uno de cada tres altos directivos sea una mujer.

Sin embargo, solo hay una mujer en el directorio ejecutivo del grupo, conformado por 13 personas, mientras la junta supervisora del banco tiene cuatro mujeres a nivel directivo y ocho hombres.

Traducción del inglés: Andrea Ornelas, swissinfo.ch/Financial Times

