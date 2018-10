Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Internet gratis en los trenes suizos, a partir de 2019 19 de octubre de 2018 - 13:00 A partir de finales del próximo año en algunos trenes suizos navegar en internet será gratis gracias a la cobertura móvil 3G/4G.La empresa estatal acaba de dar a conocer sus planes para aumentar la cobertura de las conexiones en toda su red ferroviaria, así como en los túneles. El operador ferroviario probará el próximo año una nueva tecnología comenzando en las rutas Zúrich-Ginebra, San Galo-Lausana y Basilea-Biel. Esto permitirá a los usuarios navegar gratis con mayor ancho de banda que la que ofrece la red de área local inalámbrica (WLAN, por sus siglas en inglés). Según la empresa, esto también posibilitará en el futuro una mejor cobertura de 5G en los trenes, especialmente cuando estos tengan nuevas ventanas perforadas por láser. De momento, solo podrán beneficiarse de este servicio las personas suscritas a Sunrise y Salt. Pero los responsables de los ferrocarriles han señalado que están en contacto con otros proveedores y, en especial, con la empresa de telecomunicaciones controlada por el Estado, Swisscom. Los turistas que utilicen teléfonos móviles sin tarjeta SIM tendrán puntos de acceso móviles. “El objetivo es ofrecer internet gratis en todos los trenes de larga distancia de los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) a partir del año 2020”, ha indicado la compañía ferroviaria este jueves. Las primeras estaciones de tren fueron equipadas con red de área local inalámbrica en 2013. Y desde entonces la conectividad a internet en el sistema ferroviario ha mejorado, llegando a contar hoy con una cobertura de red del 97%. Los ferrocarriles federales planean aumentar la cobertura al 99% para el año 2020, según han señalado sus responsables. Para incrementar la intensidad de la señal, se están equipando los trenes con amplificadores, mientras que todos los túneles deberán contar con cobertura 4G para el año 2022. La compañía dice que en las rutas internacionales se instalará red de área local inalámbrica para los pasajeros que viajen a países vecinos.