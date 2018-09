“El tiempo se acaba porque estamos negociando con el Reino Unido. No quiero una negociación 1 para invadir una negociación 2, complicaría nuestro enfoque en ambos lados”, puntualizó.

“Se acaba el tiempo” dijo Juncker en entrevista con la televisión pública suiza RTS el jueves. “Negocien conmigo y lleguemos a un acuerdo porque dentro de un año ya no estaré aquí y ya verán”, subrayó para advertir que más tarde la situación “podría ser realmente mala para Suiza”,

“Se acaba el tiempo”, advierte Juncker a Berna 13 de septiembre de 2018 - 21:28 El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, urgió a Suiza a lograr un acuerdo con Bruselas y rechazó la idea de un acuerdo parcial con Berna. “Se acaba el tiempo” dijo Juncker en entrevista con la televisión pública suiza RTS el jueves. “Negocien conmigo y lleguemos a un acuerdo porque dentro de un año ya no estaré aquí y ya verán”, subrayó para advertir que más tarde la situación “podría ser realmente mala para Suiza”, El luxemburgués reiteró su postura de que debe lograrse un “acuerdo global”, descartando nuevamente la posibilidad de un acuerdo “ligero” o por etapas. El líder europeo insistió en que “la relación entre la Confederación y la Unión Europea debe resolverse de una vez por todas”. Jean-Claude Juncker busca evitar que las negociaciones de Suiza con la EU se sobrepongan a las conversaciones del bloque europeo con el Reino Unido sobre el Brexit. “El tiempo se acaba porque estamos negociando con el Reino Unido. No quiero una negociación 1 para invadir una negociación 2, complicaría nuestro enfoque en ambos lados”, puntualizó. La entrevista con la RTS se produjo el día después de su último discurso sobre el estado de la Unión Europea en la ciudad francesa de Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, donde pidió una Europa más fuerte. Bruselas y Berna han mantenido conversaciones desde 2014 en un intento por formalizar las relaciones entre las dos partes, cubiertas ahora por alrededor de 100 acuerdos separados. Las medidas especiales para proteger los salarios suizos y las condiciones de trabajo, las llamadas medidas de acompañamiento para la libre circulación de personas, encabezan una larga lista de cuestiones sin resolver.