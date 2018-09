Derechos de autor

La bici entrará en la Constitución de Suiza 23 de septiembre de 2018 - 12:49 Los suizos quieren promover más el uso de la bicicleta. De acuerdo a las primeras proyecciónes de los resultados del voto de hoy, el 70% de los electores activos dijeron sí a la inscripción de la pistas para bicis en la Constitución. La bicicleta es un medio de transporte muy querido por los suizos. Las primeras proyecciones del Instituto gfs.bern muestran que más del 70% de los electores han decidido inscribirla en la Carta Magna. Este vehículo será incluido en los caminos y pasos pedestres en el artículo 88 constitucional. Contraproyecto muy respaldado Tanto el Gobierno como el Legislativo habían recomendado aceptar la iniciativa de la Asociación 'Pro Velo', que luego fue retirada con la llegada del contraproyecto gubernamental, que respaldó los argumentos de la iniciativa. Las autoridades helvéticas y los parlamentarios federales están convencidos de que un aumento significativo del número de ciclistas podrá contribuir a descongestionar los caminos y los transportes públicos.