Escritores 05 de diciembre de 2016 - 16:33 Suiza es un país plurilingüe y, por ende, también lo es su producción literaria. De hecho, las cuatro regiones lingüísticas del país tienen una tradición literaria y editorial. Leer es uno de los pasatiempos favoritos en Suiza. Según un estudio de la Oficina Federal de Estadística en 2008, el 81% de las personas encuestadas aseguraba haber leído al menos un libro en los doce meses previos. Los principales centros de la industria editorial suiza están en Zúrich y Basilea (véase la página web de la Asociación de Libreros, en alemán), pero hay una tradición literaria en los cuatro idiomas del país, Encontrará un resumen en la web de la Biblioteca Nacional. Desde 2002 existe una asociación de autores suizos, (en francés, alemán e italiano, en la que están también incluidos los escritores romanches). Autores de idioma alemán Entre los clásicos de la literatura en suizo alemán figuran Jeremias Gotthelf (1797-1854), un religioso que escribió sobre la vida rural en Emmental, y el novelista Gottfried Keller (1819-1890), cuya postura rechazaba el concepto de literatura suiza y se consideraba un escritor de la literatura alemana. El personaje más renombrado de la literatura en alemán o en cualquiera de los otros idiomas nacionales es sin duda Heidi, la heroína de una de las historias infantiles populares de siempre. Su creadora fue Johanna Spyri (1827-1901) . Robert Walser (1878-1956) es un famoso escritor de principios del siglo XX. Hermann Hesse (1877-1962), entre cuyas obras destacan Siddartha, Narcisuss y Goldmund, el Lobo Estepario y El Juego de los abalorios, era alemán naturalizado suizo en 1923. Otro escritor alemán que vivió periódicamente en Suiza fue Thomas Mann, cuya novela 'La Montaña Mágica' dio fama a Davos. Los autores más conocidos de la literatura suiza en alemán en la segunda mitad del siglo XX son Max Frisch (1911-91), entre cuyas obras figuran 'Homo Faber', 'Biedermann y los incendiariosy 'No soy Stiller', y Friederich Dürrenmatt (1921-90) autor de obras como 'Los físicos' y 'Der La visita de la vieja dama'. Este último es hoy recordado en el Centro Dürrenmatt de Neuchâtel. Autores de expresión francesa Un importante número de los escritores en lengua francesa del siglo XVIII y principios del XIX fueron suizos. El más famoso de ellos, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), nació y creció en Ginebra. Germaine de Staël (1766-1817), aunque nació y se educó en París, provenía de la familia Necker de Ginebra, y se trasladaron a Coppet (Suiza) al ser desterrados por Napoleón. Benjamin Constant (1767-1830), un escritor muy cercano a Madame de Staël, nació en Lausana. Entre los escritores de expresión francesa de los últimos tiempos figura Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947), cuyas novelas describen la vida de los campesinos y aldeanos de los Alpes. Otros autores, como Blaise Cendrars (1887-1961), eligieron ciudades de la talla de París. Sus obras se han hecho un lugar en la literatura francesa, pero a menudo se olvida que era suizo. Más tarde, Jacques Chessex (1934-2009) también se hizo famoso en Francia tras obtener el galardón del Prix Goncourt en 1973. Autores de expresión italiana Los escritores suizos de lengua italiana suelen ser relacionados con Italia y son bastante conocidos allí. El más famoso de ellos es Francesco Chiesa, que compaginó la poesía con la novela. No debemos olvidar a dos poetas como Giorgio Orelli y Alberto Nessi ni dejar de mencionar tampoco a las escritoras Ana Felder y Fleur Jaeggy. Giorgio Orelli fue distinguido con el galardón literario más importante en Suiza: el Premio Schiller, honor que compartió con Dürrenmatt y Frisch. Autores de lengua romanche La literatura romanche existe desde el siglo XVI y ha sido escrita en distintos dialectos arraigados. Esas obras fueron agrupadas en una gran antología: la Chrestomathia, editada por el renombrado filólogo Caspar Decurtins a principios del siglo XX. En el cuadro de escritores modernos en lengua romanche son notables el novelista de la Engadina Clà Bieri y la poetisa Luisa Famos, así como los novelistas de Sursilvan Gion Deplazes, Theo Candinas, Toni Halter y el autor de cuentos Gian Fontana. Entre los autores contemporáneos de importancia figuran el novelista Leo Tuor y el joven escritor Arno Cammenisch, ambos de la Surselva.