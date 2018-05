La edad media para contraer el primer matrimonio no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En 1970 era de 26,5 años para los hombres y de 24,1 para las mujeres; hoy es de 32 años para los hombres y 30 para las mujeres.

Matrimonio y unión civil 18 de mayo de 2018 - 14:23 En Suiza los matrimonios se inscriben en la Oficina del Registro Civil. Los contrayentes deben tener al menos 18 años de edad y los dos tienen asimismo derecho a divorciarse. Muchos suizos optan por una ceremonia civil y otra religiosa. Sin embargo, las parejas del mismo sexo no pueden casarse en Suiza. No obstante, pueden registrarse como pareja de hecho. Ello les garantiza los mismos derechos de pensión, herencia e impuestos que las parejas casadas, aunque carecen del derecho de adopción (pero sí pueden adoptar al hijo o a la hija de su pareja). Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero son reconocidos en Suiza como pareja de hecho. Las personas sin pasaporte suizo que vivan en este país deben demostrar que están legalmente en Suiza para poder casarse. El registro civil de su localidad revisará la solicitud y los documentos necesarios y confirmará por escrito que el matrimonio puede celebrarse. La ceremonia podrá tener lugar a partir de los diez días de recibirse el permiso y no más tarde de tres meses después de esa fecha. En términos generales, en Suiza se reconoce cualquier matrimonio heterosexual -o pareja de hecho registrada- celebrado legalmente en el extranjero. Para obtener información detallada sobre el matrimonio en Suiza, consulta este enlace oficial. Existen numerosas empresas de planificación de bodas especializadas en ayudar a extranjeros a organizar bodas en Suiza. La edad media para contraer el primer matrimonio no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En 1970 era de 26,5 años para los hombres y de 24,1 para las mujeres; hoy es de 32 años para los hombres y 30 para las mujeres. Desde mediados de los años 80 se ha registrado un incremento en el número de matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es extranjero. En 2015 esto ocurrió en más de la mitad (52%) de todos los matrimonios.