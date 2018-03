Multa a UBS por dar dólares a Cuba

Este contenido fue publicado el 11 de mayo de 2004 8:48 11 de mayo de 2004 - 08:48

Los empleados de UBS presentaron informes erróneos al Banco de la Reserva Federal. (Keystone Archive)

Estados Unidos ha multado con 100 millones de dólares al banco privado más importante de Suiza por otorgar dólares a países inscritos en la lista negra de Washington.

El UBS admite "errores graves" y anuncia que detendrá las transacciones con divisas fuera de Suiza y de Liechtenstein.

La multa ha sido impuesta por el Banco de la Reserva Federal estadounidense al UBS, uno de los pocos bancos extranjeros autorizados a retirar de la circulación viejos billetes y emitir nuevos por encargo del instituto emisor de Estados Unidos.



"Aceptamos las sanciones, asumimos toda la responsabilidad y queremos expresar nuestro pesar", declaró Peter Wuffli, alto ejecutivo del UBS.



"Haremos todo lo posible para impedir incidentes similares y dejar atrás este asunto", agregó.



El UBS ya ha despedido a varios empleados y ha aplicado penas disciplinarias a otros desde que surgió este caso, a mediados del año pasado.

Tolerancia cero

El Banco de la Reserva Federal había acusado al UBS de proporcionar dólares a países sometidos a sanciones económicas de Estados Unidos.



El UBS paga la multa, pero no admite la culpabilidad señalada en la acusación.



El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos informa que las transacciones fueron conducidas por el departamento pertinente del UBS en Zúrich, el cual ha operado a través de un contrato con el FED, en Nueva York.



Dicha repartición actúa como depósito en efectivo para retirar billetes viejos de la circulación y emitir nuevos por encargo del Banco de la Reserva.



El UBS había aceptado no distribuir billetes de Estados Unidos a países que son objeto de un embargo comercial.



Tras la investigación interna realizada a instancias del Banco de la Reserva, el UBS encontró dólares comercializados con Yugoslavia, Irán, Libia y Cuba.



La investigación reveló que empleados del UBS habían presentado informes erróneos al BAnco de la Reserva estadounidense para justificar las transacciones.



"La conducta descubierta por la investigación no puede y no será tolerada en el UBS", ha indicado Wuffli.

Medidas correctivas

Se esperaban noticias sobre la multa y el arreglo. A principios de este mes, el UBS informó que estaba conversando con reguladores en Suiza y Estados Unidos sobre el incumplimiento del contrato con el Banco de la Reserva.



Al evaluar la pena, el Banco de la Reserva señaló que había tenido en cuenta la cooperación del UBS en la investigación.



La Comisión Federal de Bancos de Suiza ha llamado la atención al UBS, y ha comunicado que evaluará la eficacia de las medidas correctivas adoptadas por el banco.



El UBS afirmó que suspenderá sus transacciones con divisas fuera de Suiza.



Precisa que limitará sus operaciones con billetes de banco al envío físico de éstos a las instituciones financieras en Suiza y el Principado de Liechtenstein.





Datos clave El UBS es el sexto banco más grande del mundo y el primero en la gestión de capitales.

El grupo bancario tiene sedes centrales en Basilea y Zúrich y una plantilla

de 65.630 empleados. Fin del recuadro

