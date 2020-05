“Tenemos que actuar tan rápido como sea posible, pero tan lentamente como sea necesario”. Con un toque de humor y un agudo sentido de los negocios, la viralizada frase del ministro de Salud, Alain Berset, fue impresa en camisetas puestas a la venta. La idea surgió de la agencia de comunicación By The Way Sudio y la camiseta fue hecha por el taller de serigrafía Go Print. Los beneficios se donaron a la Cadena de la Solidaridad, que lanzó una campaña de recaudación de fondos para las víctimas de la COVID-19.

(Keystone / Alessandro Della Valle)