Suiza endurece la ley contra el maltrato infantil 29 de junio de 2018 - 09:36 A partir del 1 de enero de 2019 todos los profesionales que tengan contacto habitual con niños deberán denunciar sus sospechas de abuso infantil ante las autoridades. La medida fue aprobada por el Parlamento el pasado diciembre y el 27 de junio el Consejo Federal (Gobierno de Suiza) ha fijado la fecha para que entre en vigor. El objetivo es proteger mejor a los niños pequeños y armonizar las normas a escala nacional. Los cantones tienen potestad para adoptar otras medidas, algunas de las cuales van más allá de esta reforma, y no tendrán que retroceder a una postura menos estricta. En la actualidad, en caso de sospechar que puede estar produciéndose algún abuso, solo están obligadas a notificarlo a las autoridades aquellas personas que tienen un cargo oficial (como profesores y trabajadores sociales). Las nuevas normas prevén que cualquier persona que habitualmente esté en contacto con un niño, como el personal de guarderías, los profesores de música o los entrenadores deportivos, deberá comunicar sus sospechas. De esta manera se prevé aumentar la protección de los niños pequeños que no tengan contacto habitual con profesores o trabajadores sociales. Según una declaración del Ministerio de Justicia, la cuestión fundamental es que haya “indicios concretos” de que la integridad física, mental o sexual de un niño o niña esté en peligro. Confidencialidad Otro cambio destacado es el relativo a los médicos, abogados y psicólogos. Hasta ahora, por cuestiones de confidencialidad médico-paciente o abogado-cliente, estos profesionales estaban exentos de tener que informar. Conforme a las nuevas pautas, y a pesar del secreto profesional, si repercute en el interés del niño o la niña, podrán ponerse en contacto con el organismo de protección. En la actualidad, solo en caso de que se haya cometido un delito pueden denunciar. Según un estudio dado a conocer a principios de este mes, las autoridades suizas registran hasta 50 000 niños y niñas víctimas de malos tratos cada año.