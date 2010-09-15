أتباع الكنائس في سويسرا أقل إقبالا على الانتحار من اللادينيين

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2010 05:00 م 15 سبتمبر 2010 - آخر تحديث - 17:00

كشف باحثون ينتمون إلى كل من جامعتي برن وبازل أن معدلات الانتحار هي أقل في صفوف الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الكنائس المعترف بها في سويسرا.

واستنادا إلى إحصاء أجرى سنة 2000 بلغ معدل الانتحار في سويسرا 39 حالة بالنسبة لكل 100.000 ساكن لا ينتمون إلى أي كنيسة من الكنائس المعروفة في سويسرا. وعلى وجه المقارنة كانت نسبة الانتحار بالنسبة لإتباع الكنيسة البروتستانتية 28.5 حالة مقابل 19.7 بالنسبة لأتباع الكنيسة الكاثوليكية.



ويقول الباحثون التابعون لمعهد الدراسات الاجتماعية والطب الوقائي بالجامعتيْن المذكورتيْن آنفا إن الإقبال الضعيف على الانتحار وطلب المساعدة لوضع حد للحياة في صفوف الكاثوليك يعود إلى شجب الكنيسة الكاثوليكية لهذه الممارسة. هذا على الرغم من أنه، في ظل شروط معينة، يسمح القانون في سويسرا بطلب المساعدة بغرض الانتحار.



ويقول ماثياس إيغر، من جامعة برن: " إن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي دين يعتبرون المساعدة على الانتحار مسألة تدخل ضمن حريتهم الشخصية عندما يبلغون مراحل متقدمة من العمر".



ويخلص أصحاب الدراسة إلى أن "التأثير الحمائي للعامل الديني هو أقوى وأكثر فعالية لدى الكاثوليك منه لدى البروتستانت، وهو اشد تأثيرا لدى المتقدمين في العمر منه لدى الشباب، ولدى النساء منه لدى الرجال".



وهذا التقرير المتعلق بنسب الانتحار والعوامل المؤثرة فيها هو جزء من دراسة أشمل تبحث في ظاهرة الوفيات في صفوف عامة السكان. وقد نشرت هذه الدراسة في International Journal of Epidemiology.

swissinfo.ch

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