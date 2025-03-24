عندما تكون الثقة أساس الاستقرار في سويسرا

التصويت في الهواء الطلق أثناء الجائحة: اجتمع مجلس بلدية زوليكون في الهواء الطلق في يوليو 2020. KEYSTONE/Ennio Leanza

في الوقت الذي تعيد فيه الشعبوية والاضطرابات والاستبداد رسم معالم المستقبل في العالم، تظل سويسرا تنعم بالاستقرار نسبيا. لماذا؟ صحفي سويس إنفو يقدّم لكم ولكنّ الجواب.

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يواجه العالم تغيرات كبيرة عام 2025. فعلى مستوى الجغرافيا السياسية، لم تعد التحالفات التقليدية قابلة للاستمرار. وفي العديد من البلدان، حققت القوى الشعبوية نتائج جيدة عن طريق الانتخابات، أو وصلت إلى السلطة بالفعل خلال العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة، يُسمح لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بتطبيق أفكاره التي تسبب اضطرابا للأجهزة الحكومية.

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أما في سويسرا، فتتقاسم الأحزاب الأربعة الكبرى التشكيلة الحكومية، كما هو الحال في معظم الأوقات منذ عام 1959.

وعند الحديث عن الديمقراطية في سويسرا لجمهور دولي، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى سرد قصص عن الاستقرار، مع محاولة تقديم صورة متوازنة عن البلاد، والإشارة أيضا إلى المساحات الرمادية التي تشوبها بعض التعقيدات.

ومع ذلك، من المهم دائمًا التأكيد على أن النظرة إلى السياسة وإلى المؤسسات في سويسرا ليست سيئة بالمرة بالمقارنة مع ما يحدث في غيرها.

الحكومة السويسرية الأكثر ثقة بين المواطنين

نعيش في وقت أصبحت فيه الثقة في المؤسسات السياسية مهددة، وخاصة على المستوى الوطني أو حتى فوق الوطني.

فعلى سبيل المثال، كان أقلّ من ثلث المواطنين والمواطنات في الولايات المتحدة، في عام 2023، يثقون في الكونغرس، بينما يثق أكثر من الثلثين في كوماتهم المحلية. وربما يرجع ذلك، جزئيا، إلى معرفة الناس بالسياسيين والسياسيات بشكل مباشر، بالإضافة إلى رؤية نتائج عمل هؤلاء بشكل ملموس؛ من ريق جديد، وملعب جديد، أو حتى إلغاء مشروع موقف سيارات.

وأظهر آخر استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شمل جميع البلدان الأعضاء ونشرت نتائجه في يوليو 2024، ثقة أقل من 40% من المشاركين والمشاركات في حكوماتهم الوطنية.

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وحققت سويسرا أفضل نتيجة على مستويْين؛ فقد تحصلت من جهة، على أعلى نسبة من الناس الذين يثقون بالحكومة، وأدنى نسبة من أولئك اللذين لا يثقون.

وقال 61،9% من الذين اُسطلعت آراؤهم وآراؤهن في سويسرا في نوفمبر 2023، إنهم يثقون في الحكومة الفدرالية، إما بدرجة كبيرة أو معتدلة، بينما عبّر 23،6% فقط عن ثقة ضعيفة أو منعدمة. وقال 13،1% آخرون إنهم محايدون بشأن مسألة الثقة، واحتفظ 1،4% بآرائهم.

الثقة تبني أسس الاستقرار

منذ فترة، جلس فريق الديمقراطية في سويس إنفو (SWI swissinfo.ch)، وسأل نفسه ما هي مقومات هذا التحول التصاعدي في سويسرا.

هل يعود ذلك إلى الرفاه النسبي الذي يتمتع به الكثيرون؟ أم هي ثقافة سياسية تتيح لأعضاء الحكومة الفدرالية ركوب القطار ببساطة مثل أي شخص آخر؟ أم إنه بسبب الديمقراطية المباشرة؟

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لقد كتبنا العديد من المقالات، ركزت كل منها على جانب معين فقط، وكانت بمثابة لوحة فسيفسائية غير منتظمة تحاول توضيح ما يحدث في البلاد.

واليوم، عندما أحاول تجميع هذه المقاطع، أتوصل إلى استنتاج شخصي: الثقة تخلق الاستقرار، والاستقرار يتيح الثقة.

ودون الاستقرار، لا يمكن أن تتعزز الثقة. لكن في الديمقراطية، لا يعني الاستقرار عدم إجراء أي تغييرات.

كيف تستجيب المؤسسات لـ”نداءات التنبيه”؟

يعني ذلك أن آلية عمل المؤسسات السياسية يجب أن تكون موثوقة وشفافة، إذ إنّ ذلك أساسا ما يمكّنها من اتخاذ الإجراءات داخل النظام الديمقراطي.

ويعود الفضل في الكشف عن فضيحة التوقيعات المزوَّرة إلى نويمي روتين، مديرة مبادرة “سيرفيس سيتوايين/ خدمة مواطنية” (Service Citoyen).

وقد يُفهم شعور روتين ببعض الانزعاج من السلطات السويسرية. لكن في مقابلتي معها، قالت إنها لا ترى أنّ مثل “نداءات التنبيه” هذه، أمرا سيئا للديمقراطية، بل تكمن المسألة في كيفية التعامل معها.

فهل تُتّخذ التدابير؟ أم تُرفَض الأصوات المعارضة ببساطة؟ هل التواصل شفاف؟ وهذا أمر بالغ الأهمية.

وقد يُفهم شعور روتين ببعض الانزعاج من السلطات السويسرية. لكن في مقابلتي معها، قالت إنها لا ترى أنّ مثل “نداءات التنبيه” هذه، أمرا سيئا للديمقراطية، بل تكمن المسألة في كيفية التعامل معها.

فهل تُتّخذ التدابير؟ أم تُرفَض الأصوات المعارضة ببساطة؟ هل التواصل شفاف؟ وهذا أمر بالغ الأهمية.

نتائج انتخابية خاطئة عام 2023

أُجري استطلاع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي حققت فيه سويسرا نتائج جيدة، في البلاد بين 25 أكتوبر ونهاية نوفمبر 2023.

وجاء ذلك مباشرة بعد الانتخابات الوطنية، عندما أعلنت السلطات السويسرية عن نتائج خاطئة. فقد احتسبت ثلاثة كانتونات نتائج الانتخابات بشكل غير صحيح، وصحّحت السلطات الخطأ في 25 أكتوبر.

وربما من قبيل المصادفة أن النتائج الخاطئة لم تؤد إلى تغيير في المقاعد، ولم تتسبب في إثارة احتجاجات كبيرة. وربما كان ذلك راجعا أيضا إلى أنّ السلطات حددت الخطأ بوضوح، وأعلنت للعموم كيف حدث.

الاستقرار في المجتمعات الاستبدادية

فمن المعروف أن الاستقرار يمكن أن يوجد أيضًا في المجتمعات الاستبدادية. نعم، ربما يكون التوق إلى الاستقرار هو بالضبط ما يؤدي إلى تصويت المزيد من الناس للأحزاب الاستبدادية في العديد من البلدان. حتى وإن كان رجالها الأقوياء كاذبين سيّئي السمعة.

فالناس الذين يثقون بالآخرين هم أقل عرضة للتصويت لصالح الاضطراب أو الشعبوية. كما تولّد الثقة الاجتماعية في الواقع، الاستقرار الديمقراطي.

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المزيد لماذا يراهن حزب البديل من أجل ألمانيا على الديمقراطية المباشرة السويسرية؟ تم نشر هذا المحتوى على لطالما دعا حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني إلى الديمقراطية المباشرة ”على الطريقة السويسرية“. ما الذي يأمل الحزب في تحقيقه من وراء ذلك؟ طالع المزيدلماذا يراهن حزب البديل من أجل ألمانيا على الديمقراطية المباشرة السويسرية؟

وبحسب ما أظهره استطلاع رأي حديث، تعتبر الغالبية العظمى من الناس في سويسرا أنّ الديمقراطية شبه المباشرة السويسرية، أفضل نظام في العالم. فيمثّل السكان جزءا من النقاش السياسي، ويتعلّمون في هذه العملية أيضًا ما يعنيه هذا بالضبط.

ويمكن أن يكون هناك سوء فهم في بعض الأحيان لدور حقوق المبادرة والاستفتاء في تعزيز التلاحم الاجتماعي. وغالبًا ما يُقدّر الاستفتاء الشعبي بشكل أساسي لأنه يتيح مناقشة مجتمعية حول قضية ما، ومن ثم اتخاذ قرار. بمعنى آخر: “من الجيد أننا تحدثنا عن ذلك، ولكن الأغلبية هي التي تتخذ القرارات”.

استياء الأقلية

لكن ربما لا يكون قرار الأغلبية هو الذي يضمن التأثير الأكبر للأدوات الديمقراطية المباشرة على التماسك الاجتماعي. بل ربما يكون الأمر عكس ذلك تمامًا، إذ يمكن للأقلية أن تعبر عن استيائها، ويجب على المجتمع أن يتعامل مع ذلك.

ودُرست مدى أهمية الحقوق الديمقراطية المباشرة لإرضاء الأقلية السياسية. فقد درس عالم السياسة جوليان جاكيت في أطروحته، الديمقراطية المباشرة في سويسرا والولايات المتحدة

وبينت الدراسة اعتماد المواطنات الجمهوريات والمواطنين الجمهوريين في الدول الديمقراطية على الاستفتاءات بشكل خاصّ. وخلص جاكيت إلى كثرة اعتماد الاستفتاءات الشعبية عندما يكون تمثيل المواطنين والمواطنات ضعيفا للغاية.

وأخبرني أنه عندما لا يُمثَّل المواطنون والمواطنات تمثيلاً كافياً، تكون الاستفتاءات وسيلة لسد فجوة التمثيل.

حقوق المعارضة في الديمقراطية المباشرة

ويمكن لجميع المواطنين والمواطنات المشاركة في التصويت، سواء أكانوا اشتراكيين ديمقراطيين في المجلس البلدي في أوبرلاند برن المحافظة، أو مواطنين يمينيين في مدينة بيل اليسارية.

وقد تخسر هذه المخاوف أمام الأغلبية المعارضة في البلدية، ولكن ربما ستنتشر هذه الحجة وتؤدي إلى حل وسط، وربما تنتصر الفكرة المعارضة. وإذا لم تنجح الفكرة، فستحرص الحكومة المحلية على عدم ارتكاب أي أخطاء في عملها، على الأقلّ. ولأن لأصحاب الرأي المخالف حقوق، فقد استخدموا حقوقهم المضمونة أيضًا.

الإدراك المتصل للمجتمع

ويعتبر عامل الثقة في سويسرا مرتفعا نسبيا، لرؤية المواطنين والمواطنات أن الديمقراطية عبارة عن شبكة تلعب فيها وسائل الإعلام دورا لا يقل أهمية عن العمل التطوعي، والجمعيات، والنقابات العمالية.

فسويسرا شبكة يمكن للمواطن الاستفادة منها تمامًا مثل الحكومة. وتكون كلمته في بعض اللحظات، التي لا تعتبر نادرة، أقوى من كلمة الحكومة، ويحدث ذلك عندما تتلقّى درسا خلال يوم الاستفتاء.

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ويعني هذا أيضا أنه يمكن للمرء في سويسرا أن يشعر بمدى ترابط السياسة المحلية، والكانتونات، والسياسة الوطنية. فلا يفهم الذين يثقون بالحكومة المحلية بالضرورة البرلمان الفيدرالي والحكومة، ولكنهم يدركون أن الحكومة المحلية جزء من المجتمع نفسه. ففي سويسرا، يعتبر عامل الثقة نتيجة تفاعل على كافة المستويات.

ويستند هذا المقال إلى محاضرة ألقاها بنيامين فون فيل، ممثل سويس إنفو، في المنتدى السياسي في ثون في مارس/آذار 2025.

تحرير: يانيس مافريس

ترجمة: ماجدة بوعزّة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

يستند هذا المقال إلى العرض التوضيحي الذي قدمه بنيامين فون فيل، ممثلا عن شبكة SWI swissinfo.ch، في منتدى بوليتفوروم ثون في مارس 2025.