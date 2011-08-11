السويسريون يتبرعون بملايين الفرنكات لفائدة ضحايا المجاعة في القرن الإفريقي

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2011 04:08 م 11 أغسطس 2011 - آخر تحديث - 16:08

نجحت "سلسلة السعادة"، وهي مؤسسة إنسانية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، في جمع حوالي 20 مليون فرنك كتبرعات لضحايا المجاعة في بلدان القرن الإفريقي، وذلك بعد شهر واحد من إطلاق حملتها الجديدة لجمع التبرعات.

وتقدّم المنظّمة مساعدات طارئة للسكان واللاجئين في المناطق المتضررة من نقص الغذاء، ومن جائحة الجفاف، بالتعاون مع تسعة شركاء آخرين عاملين في المجال الإنساني.



ويوم الخميس 11 أغسطس، أعلن الدكتور فيليكس بولمان أن "سلسلة السعادة" التي يترأسها قد تمكنت من جمع تبرعات بقيمة 19.838.627 فرنك، وقد قادت الحملة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لشبكة swissinfo.ch الإخبارية .



وعبّر بولمان عن بالغ سعادته بهذا الحجم الكبير للتبرعات، وعن الدعم السخيّ الذي يقدّمه الشعب السويسري. ومن المنتظر الآن أن تستخدم الأموال لتوفير الغذاء والماء والأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى الدعم الزراعي وللبنى التحتية.

وعلى الرغم من جهود الإغاثة الدولية، لا يزال الوضع في شرق إفريقيا حرجا للغاية. ولا يمرّ يوم دون أن يُسجل فرار المزيد من اللاجئين الصوماليين من جنوب البلاد إلى العاصمة مقديشو أو إلى البلدان المجاورة.

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