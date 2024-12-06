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المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات

المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ
المعهد التقني الفدرالي .العالي بزيورخ Keystone-SDA

سيتعين على الطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ دفع رسوم دراسية مرتفعة اعتبارًا من فصل خريف 2025. حيث ستزيد الرسوم من 730 فرنكاً سويسرياً (حوالي 830 دولاراً) إلى 2,190 فرنكاً سويسرياً.

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Keystone-SDA/م.ا

وسيتمكن الطلاب الذين يدرسون الآن من إنهاء دراساتهم في البكالوريوس أو الماجستير بدون دفع الرسوم الجديدة المرتفعة. وقد جاء هذا الإعلان من إدارة المعهد يوم الجمعة. وقالت الإدارة إن الزيادة في الرسوم جاءت بسبب تقليص التمويل الفدرالي، مما جعل الجامعات بحاجة إلى زيادة دخلها.

تشكل الطالبات والطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ نحو 40% من إجمالي الطلاب، بينما في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL) تصل النسبة إلى 60%. الجدير بالذكر أن اللوائح الجديدة لا تشمل الأجانب الذين حصلوا على تعليمهم ما قبل الجامعي في سويسرا.

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وأعلنت جمعيتا الطالبات والطلاب (VSETH) و(Agepoly) في كلا المعهدين معارضتهما القوية لزيادة الرسوم، وفق ما نقل عنهما في الصيف الماضي عندما أشار مجلس إدارة المعهد إلى احتمال الزيادة في الرسوم.

وأكدت الجمعيتان أن الطلاب يعانون محدودية في قدراتهم المالية مقارنة بفئات اجتماعية أخرى، ولا يمكن تغطية العجز الكبير في ميزانية المعهد من خلال الرسوم. وأكدتا ضرورة اعتماد اختيار الطلاب على قدراتهم العلمية، وليس على وضعهم المالي.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى توحيد الرسوم الدراسية

وافق البرلمان السويسري على رفع الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب، حيث عُدِّل قانون المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ في سبتمبر الماضي للسماح بذلك.

في بعض الجامعات في سويسرا، تختلف الرسوم بين الطلاب المحليين والأجانب. على سبيل المثال، يدفع الطلاب السويسريون في جامعة سانت غالن 1,229 فرنكًا للفصل الدراسي، بينما يدفع الطلاب الأجانب 3,129 فرنكًا.

تُنَاقَش رسوم الطلاب الأجانب في المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وقد أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للخوض في حماية الهجرة، لكنه يشترط في المقابل ألا تدفع الطالبات والطلاب الأوروبيون رسوما أعلى مما تدفعه الطالبات والطلاب السويسريون.

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