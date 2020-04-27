تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

علوم

تكريم علمي جامعة سويسرية تمنح دكتوراه فخرية لجين غودال

Jane Goodall

عالمة البدائيات البريطانية جين غودال في متحف العلوم CosmoCaixa في برشلونة بإسبانيا في شهر ديسمبر 2018.

(Keystone / Enric Fontcuberta)

منحت جامعة زيورخ الدكتوراه إلى جين غودال في أوّل احتفال رقمي تنظمه في تاريخها.

وكرمت كلية العلوم الدكتورة غودال "تقديرا لعملها الرائد في مجال علم السلوكيات وعلم البدائيات".

وأشارت الجامعة في بيان صحفيرابط خارجي إلى أن بحثها قدم معلومات مهمّة حول الشمبانزي البري، وهي لا تزال ملتزمة بحماية الحيوانات وموائلها والبيئة عموما.

ويعود الفضل إلى غودال في اكتشاف أن الشمبانزي يستخدم الأدوات ويشكل مجتمعات معقّدة تماما مثل البشر، وهي سيمات تشير إلى أصل مشترك بين النوعيْن.

وأقيم هذا الاحتفال عن بعد بمناسبة الذكرى 187 لنشأة جامعة زيورخ وتضمّن سلسلة من مقاطع الفيديو التي أمكن للجمهور متابعتها من منازلهم. وباتت التظاهرات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم تنقل عبر الإنترنت نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.

وقد تم منح دكتوراه فخرية إضافية إلى كاتب السيناريوهات سيمون شميد، وصانع الأفلام ستيفان هاوبت، والخبير القانوني هاينز موهنوبت، واختصاصية اقتصاد العمل كلوديا غولدين، والمؤلفة إليزابيت جوريس، وعلماء الطب ويرنر باور ومارسيل تانر.

Neuer Inhalt

اشتراك في النشرة الاخبارية

كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!
Newsletter

مُتابعة مستمرة فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

دخلت سويسرا اليوم في عملية التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد غير المسبوقة وذلك على ثلاث مراحل لتلافي حصول المزيد من الأضرار ...


swissinfo.ch/ع.ع

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram FR

Rejoins-nous sur Instagram

Rejoins-nous sur Instagram

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك