صدمة فاندماج … المراحل الأربعة التي تمر بها تجربة الهجرة

في المطار، تبدأ رحلة الكثير من المهاجرين والمهاجرات نحو ثقافة غريبة. Credit: David Gee / Alamy Stock Photo

سلسلة سويسرا تواجه تحديات ديموغرافية كبرى , حلقة 7: يعتبر الانتقال للعيش في الخارج تجربة مثيرة، لكنها غالبا ما تكون مفعمة بالتحديات. وتمرّ تجارب المهاجرين والمهاجرات بمراحل متعددة، تتراوح بين الصدمة الثقافية، والحاجة إلى التأقلم مع الواقع الجديد.

عند الهجرة، يترك الشخص أسرته، وأصدقاءه، وكل ما اعتاد عليه خلفه، دونَ إدراك حقيقي أو فهم كافٍ للحياة اليومية الجديدة، التي في انتظاره. وكما تشير راحيل زيغنتالر، الخبيرة في التواصل بين الثقافات، يدفع هذا الوضع المهاجر إلى خوض مرحلة انتقالية، يفتقد فيها الأشياء القديمة دونَ أن يكون متمكنا من فهم الواقع الجديد”. وبرغم الجهود المبذولة استعدادا للحياة الجديدة بالخارج، قد تحدث صدمة ثقافية، وهي عبارة عن ردة فعل، نفسية وعاطفية، على الحياة في الثقافة الجديدة المجهولة.

وتمرّ عملية التكيّف مع الواقع الجديد بالعديد من المراحل. واستعرض الخبير في علوم الأنثروبولوجيا، كاليرفو أوبرغ،رابط خارجي أربع مراحل لهذه العملية، تلخصها راحيل زيغنتالر كالتالي:

1.مرحلة شهر العسل

“في هذه المرحلة الأولى، تبدو الثقافة الجديدة رائعة وجذابة. كل شيء يبدو مسليًا وجميلًا؛ إذ يبدأ الفرد في استكشاف أشياء جديدة، ويكتسب تجارب مثيرة. في هذه الأثناء، نادرًا ما ينظر الشخص إلى البيئة الجديدة نظرة سلبية”.

2. مرحلة الإحباط

راحيل سيغنتالر حاصلة على ماجستير في التواصل بين الثقافات وتقدم الاستشارات للشركات والمدارس والإدارات وكذلك للأفراد. zVg

“يتسلل الإحباط، عندما تبدأ المصاعب مع اللغة الجديدة، والأعراف الثقافية، والعادات الاجتماعية في الظهور. فهنا قد يؤدي سوء الفهم، والحاجز اللغوي، وافتقاد الشبكة الاجتماعية إلى الانعزال والضغط النفسي. وقد تبدو الثقافة الجديدة معقدة، أو غير مُرحِّبة، مما قد يترتب عليه قطع هذه الإقامة بالخارج.”

3. مرحلة التأقلم

“تزداد معرفة الشخص بالقواعد والنظم والهياكل الاجتماعية، مما يجعله قادرًا على التكيف معها. في هذه المرحلة، يطور استراتيجيات للتعامل مع الاختلافات ويشعر بمزيد من الأمان في البيئة الجديدة. كما تتميز هذه المرحلة بفهم متزايد، وقدرة أفضل على حل المشكلات”.

4. مرحلة الاندماج

“يصبح الفرد قادرًا على فهم الثقافة الجديدة بشكل جيد، ويندمج فيها عاطفيًا واجتماعيًا، بشكل متزايد. ويتشكل توازن بين هويته الثقافية الأصلية والثقافة الجديدة، فيشعر الفرد بمزيد من الانتماء إلى بيئته الجديدة. كما يستطيع احترام كلا الثقافتين، الأصلية والجديدة، ما يمكنه من الاندماج بسهولة في الحياة اليومية”.

تحرير: بالتس ريغيندينغر

ترجمة: هالة فرَّاج

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد